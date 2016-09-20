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Windows ve Mac için hem ücretsiz hem de limitsiz VPN hizmeti

Opera daha önce tarayıcısının Developer ve Beta sürümlerine eklediği ücretsiz ve sınırsız VPN hizmetini şimdi tüm sürümlerine ekledi ve kullanıma sundu. İndirme bağlantısı ve detaylar yazımızda:
2 yıl
21,4b
1
40
Tarayıcılar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Gerek güvenlik kaygıları gerekse de erişim sorunlarını ortadan kaldırmak adına VPN tüm dünyada hatırı sayılır bir yaygınlıkta kullanılıyor. Bu noktada bir çok kullanıcı ücret ödeyerek VPN hizmeti satın alıyor. Opera ise bu konuya çok başka bir bakış getirdi.

Hem MacOS hem de Windows

Daha önce ilk olarak Opera Developer sürümünde kullanıma sunulan ücretsiz ve limitsiz VPN hizmeti artık tarayıcının hem MacOS hem de Windows sürümüne entegre edildi. Bu sayede bilgisayarınızda Opera kullandığınız sürece ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan veya servise para ödemeden güvenli VPN hizmetine kavuşmuş oluyorsunuz.


Tamamen Opera’nın kendi sunucuları üzerinden çalışan VPN hizmeti, 256-bit AES şifreleme sağlıyor. Tarayıcı geçmişinin hiçbir şekilde saklanmadığını belirten Opera, Kanada, Almanya, Hollanda, Singapur ve ABD içerisinde yer alan 5 farklı lokasyon üzerinden hizmet sunuyor. Kullanıcılar istedikleri bölgeyi seçebilecekleri gibi sistemin optimum verimlilikte çalışacak lokasyonu belirlemesi için otomatik seçimi de aktif bırakabiliyor.

iOS ve Android için de aynı nitelikte VPN hizmeti sağlayan Opera, sunucularının 1280x720 piksel çözünürlüğünde bir videoyu arada bir VPN sunucusu olduğu anlaşılamayacak kadar hızlı bir şekilde oynatabildiği iddiasında. Opera’nın VPN destekli sürümünü hemen indirmek için buraya tıklayın.

NOT: Opera Turbo aktif olduğu takdirde VPN hizmeti devre dışı kalıyor. Ayarlardan VPN'i aktif ettikten sonra adres satırındaki VPN'e tıklayarak lokasyon seçimi yapabilir ve kullanım detaylarını görebilirsiniz.

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EddyCue 2 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


reklam konusunda insafli olun biraz.
2 Yanıt Yanıtla +65
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mementopolis 2 yıl
Cin satin aldigindan beri birseyler oldu opera. Yani beklenmedik seyler.
Vpn ile kullanicilari takip edecekler belliki belkide reklam (ads) amacli her büyük sosyal agin yaptigi gibi.
Cin satin aldigindan beri birseyler oldu opera. Yani beklenmedik seyler.Vpn ile kullanicilari takip edecekler belliki belkide reklam (ads) amacli her büyük...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Audi383848 2 yıl
Çok güzel bir servis.Zenmate, hotspot gibi zımbırtıları bırakıp geçin.Bant genişliği de sınırsız.Tek dezavantajı az konum olması.Daha fazla konum eklenmeli.

Çok güzel bir servis.Zenmate, hotspot gibi zımbırtıları bırakıp geçin.Bant genişliği de sınırsız.Tek dezavantajı az konum olması.Daha fazla konum eklenmeli.
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yldrmzffr 2 yıl
Linux u unutmayın şuan linux (manjaro) de sorunsuz çalışıyor.
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zordönem 2 yıl


bir yardımcı olun ya
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alemburda34 2 yıl zordönem
Sanirim https guvenli baglantili sitelere suan icin girmiyor arama motoru olarak bing girebilirsin. Yada direk sitenin adresini yazabilirsin sacma ama oyle
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Jack Rabbit Slims 2 yıl zordönem
Antivirüsünden SSL filtrelemesini kaldır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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zordönem 2 yıl

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zordönem 2 yıl
Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor

www.google.com.tr geçersiz bir yanıt gönderdi.

Windows Ağ Teşhislerini çalıştırmayı deneyin.
bu uyarıyı veriyor lütfen yardımcı olun..



1 Yanıt Yanıtla
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zordönem 2 yıl
yardımcı olun
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zordönem 2 yıl
beyler bir yardımcı olun ya bu uyarıyı veriyor kafayı yiyeceğim

Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor

www.google.com.tr geçersiz bir yanıt gönderdi.

Windows Ağ Teşhislerini çalıştırmayı deneyin.
bu uyarıyı veriyor lütfen yardımcı olun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zordönem 2 yıl
Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor

www.google.com.tr geçersiz bir yanıt gönderdi.

Windows Ağ Teşhislerini çalıştırmayı deneyin.
bu uayrıyı veriyor lütfen yardımcı olun..
Yanıtla
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zordönem 2 yıl
bende çalışmıyor giremiyoruum hiçbir siteye.
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ressi1 2 yıl
log tutuyorsa sıkıntı
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thunderstruck7 2 yıl
Ben denedim gayet hızlı 3mbps ile 720p gayet rahat izleniyor
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