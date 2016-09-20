Windows ve Mac için hem ücretsiz hem de limitsiz VPN hizmeti

Hem MacOS hem de Windows
Daha önce ilk olarak Opera Developer sürümünde kullanıma sunulan ücretsiz ve limitsiz VPN hizmeti artık tarayıcının hem MacOS hem de Windows sürümüne entegre edildi. Bu sayede bilgisayarınızda Opera kullandığınız sürece ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan veya servise para ödemeden güvenli VPN hizmetine kavuşmuş oluyorsunuz.
Tamamen Opera’nın kendi sunucuları üzerinden çalışan VPN hizmeti, 256-bit AES şifreleme sağlıyor. Tarayıcı geçmişinin hiçbir şekilde saklanmadığını belirten Opera, Kanada, Almanya, Hollanda, Singapur ve ABD içerisinde yer alan 5 farklı lokasyon üzerinden hizmet sunuyor. Kullanıcılar istedikleri bölgeyi seçebilecekleri gibi sistemin optimum verimlilikte çalışacak lokasyonu belirlemesi için otomatik seçimi de aktif bırakabiliyor.
iOS ve Android için de aynı nitelikte VPN hizmeti sağlayan Opera, sunucularının 1280x720 piksel çözünürlüğünde bir videoyu arada bir VPN sunucusu olduğu anlaşılamayacak kadar hızlı bir şekilde oynatabildiği iddiasında. Opera’nın VPN destekli sürümünü hemen indirmek için buraya tıklayın.
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reklam konusunda insafli olun biraz.
Vpn ile kullanicilari takip edecekler belliki belkide reklam (ads) amacli her büyük sosyal agin yaptigi gibi.