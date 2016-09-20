Tüm otomobillere çip ile zorunlu takip geliyor!





Devlet, terörle daha etkin mücadele ve kaçak akaryakıt gibi konuların daha etkin takibe alınabilmesi adına yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Star gazetesinin gündeme getirdiği konuya ilişkin olarak araçlara HGS etiketine benzer birer etiket takılması zorunlu hale gelecek.

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Trafiğe kayıtlı tüm motorlu araçların bilgilerini içerecek olan bu etiket, taşıtların plakaları üzerinden takip edilebilmesini kolaylaştıracak. Tüm akaryakıt istasyonları araçlara yakıt verirken bu etiketi okutarak yakıt verebilecek. Etiketi bulunmayan araçlar ise yakıt alamayacak. Kayıtlar tamamen devletin kontrolünde olacak ve sisteme dışardan bilgi girişine izin verilmeyecek.

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İstasyonlara Yakın Denetim





Tüm istasyonların hangi araca ne kadar yakıt dolumu yaptığı merkezden denetlenebilecek. Ayrıca aranan veya şüpheli görünen araçlar, herhangi bir istasyondan yakıt almak istediğinde bu anında görülebilir olacak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele adına da stratejik bir önem taşıyacak olan sistem, özellikle akaryakıt bayilerine önemli külfetler yükleyecek.





Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bir çok birimin birlikte çalıştığı projenin detaylarının ilerleyen günlerde netlik kazanması ve geçiş için bir takvim belirlenmesi bekleniyor.