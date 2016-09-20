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Tüm otomobillere çip ile zorunlu takip geliyor!

Devlet otomobillerin terör, kaçak akaryakıt gibi konularda daha etkin takip edilebilmesi adına özel bir sisteme geçiş yapmaya hazırlanıyor. Üzerinde çalışmalar süren projenin detayları yazımızda.
2 yıl
32,1b
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Devlet, terörle daha etkin mücadele ve kaçak akaryakıt gibi konuların daha etkin takibe alınabilmesi adına yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Star gazetesinin gündeme getirdiği konuya ilişkin olarak araçlara HGS etiketine benzer birer etiket takılması zorunlu hale gelecek.
Ayrıca Bkz. "Kaçak elektrik ile mücadelede şifreli elektrik dönemi"

Trafiğe kayıtlı tüm motorlu araçların bilgilerini içerecek olan bu etiket, taşıtların plakaları üzerinden takip edilebilmesini kolaylaştıracak. Tüm akaryakıt istasyonları araçlara yakıt verirken bu etiketi okutarak yakıt verebilecek. Etiketi bulunmayan araçlar ise yakıt alamayacak. Kayıtlar tamamen devletin kontrolünde olacak ve sisteme dışardan bilgi girişine izin verilmeyecek.

Tüm otomobillere çip ile zorunlu takip geliyor!
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İstasyonlara Yakın Denetim


Tüm istasyonların hangi araca ne kadar yakıt dolumu yaptığı merkezden denetlenebilecek. Ayrıca aranan veya şüpheli görünen araçlar, herhangi bir istasyondan yakıt almak istediğinde bu anında görülebilir olacak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele adına da stratejik bir önem taşıyacak olan sistem, özellikle akaryakıt bayilerine önemli külfetler yükleyecek.


Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bir çok birimin birlikte çalıştığı projenin detaylarının ilerleyen günlerde netlik kazanması ve geçiş için bir takvim belirlenmesi bekleniyor.


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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Bunun terörle ne alakası var, bu tarz gelişmeler insanın özgürlüğünü kısıtlama ve takip etmeye dayalı uygulamalar. Terör eyleminde araç kullanmak isteyen bidonla yakıtını doldurur.İstihbaratın zayıfsa gerisi boş.


Aylık akbilerde de seri no çip var. Ahmet mehmet saat kaçta, kaç numaralı otobüse binmiş takip ediliyor. Kişisel özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor.

Sadece çitleri yükseltiyorlarki koyunlar çitlerin üzerinden atlayamasın.Bazılarıda çitler yükseliyor diye seviniyor asıl ilginç olan budur.
Bunun terörle ne alakası var, bu tarz gelişmeler insanın özgürlüğünü kısıtlama ve takip etmeye dayalı uygulamalar. Terör eyleminde araç kullanmak isteyen bido...
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Spider_hip 2 yıl MonsterMMORPG
MonsterMMORPG

tam destekliyorum

dikkat edin sürekli sizi takip etme yok ama belirli yerlerde takip edecekler

terörist olmayan bu uygulamadan korkmaz çünkü zaten sizi şu anda her şekilde dijital cihazlar ile takip ediyorlar

Valla benim zaten arabam da yok ama desteklemiyorum. Bugün arabalara çip takarlar terör bahanesiyle yarın teknoloji daha gelişince bileklere takarlar yine terör bahanesiyle. Terör zaten devletler destekli bir olgudur. Normal insanlar kalkıp ben asi olacağım deyip tankı uçağı olan ordulara diklenemezler. Diklenseler de güçler dengesi diye bir şey var. Bundan 400 yıl önce doğu ve güneydoğu bir baştan bir başa bir kaç ay içinde feth ediliyordu. Şimdi pardon ama uydu var, uçak var, tank var obüs var, füze var ama kıç kadar yer ele geçirilemiyor. Hemde karşı tarafın her ne kadar yabancı devlet destekli silahları da olsa sonuçta tankı yok uçağı yok. Bunu hiç bir zaman samimi bulmadım. Pardon ama kendi içindeki bir bölgeyi dümdüz edip temizleyemeyen bir ülke(gerçekte olmaz) ama eğer varsa hiç kalkıpta suriyeye zaten girmeyelim. Orada duralım. Daha kalaşnikoflu elemanları senelerdir temizleyemeyen biz uçaklı tanklı suriyeyi mi temizleyeceğiz? Yani oyun içinde oyun. Sözde Suriye'den terör geliyor diye de kimse kendini kandırmasın. Suriye'den gelen terör den korkulsa milyonlarca adam içeri sokulmazdı. Alınlarında mı yazıyor terörist ya da değil diye. Ha yine gerçekten bundan çekinilse İstanbul'a her gün kaç km2 tuğladan binalar inşa ediliyor. Bulgaristan bile kalkıp duvar inşa ediyor. 2 senede en fazla, tüm suriye sınırına çin seddi gibi sed döşenebilirdi. Hala daha doğu illerimizde teröristler yol kesip kimlik sorabiliyorsa bizim Suriye'deki işimize kargalar güler. Amaç Bop sa başka tabi. Hiç bıçakla tank durduran delikanlıları da göremiyoruz konu doğudaki kimlik soran, beğenmediğini vuran teröristlere gelince.

Daha bugün Amerika'da 4 polis elinde silahla, silahsız ve tehlikesiz siyahi adamı öldürdü. Daha kölelikten 10 sene önce çıkmış, ırkçılık diz boyu olan ülke kalkıp ortadoğuya demokrasi dersi veriyor. Yesinler öyle demokrasiyi.

Allah bu para hırsı yüzünden silah tüccarlığı yapanları, alt yapı zenginliği için demokrasi bahanesiyle çoluk çocukları öldürenleri bildiği gibi yapsın. Ama burada bildiği gibi yapmayacakta. Kur-an da yazdığı gibi kıyamet öncesi dünya öyle bir hale gelecek ki artık Allah kelimesini ağzına alan bile kalmayacak. Yani işler git gide kötüye gidecek.

Şimdi çipten nereye geldin diyeceksiniz ama ne yazık ki bu kadar büyük güçler dünyayı yönetirken bizim çiplerin iyi niyetli bir şekilde terörü önlemek için konulacağına pek inanamıyorum. Hem bu psikopatların canlı bombaları da var. Yani araba falan da gerekmiyor bunlara.
MonsterMMORPGtam destekliyorumdikkat edin sürekli sizi takip etme yok ama belirli yerlerde takip edeceklerterörist...
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erginy15 2 yıl
Tabi bu çipler bedava olmayacak.
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Aelthalyste 2 yıl
Aklıma 1984 romanındaki big brother geldi. George Orwell usuyoruz (inşallah doğru yqzmışımdır az once başka bir yazara bakıyordum karışmış olabilir
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Boldrex 2 yıl
Şimdi bir de çip vergisi otomobillere çıkarsa hiç şaşırmam
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hakanlevent 2 yıl
kaçak elektrige yıllardır çözüm üretemeyen ülke kaçak benzine el atıcak
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DH Misafiri 2 yıl
Devlet seni yani normal vatandaşı niye takip etsin, ya da sen neden korkuyorsun takip edilmekten. facebook, twitter, android, ios seni takip ediyor sıkıntı yok, yıllardır windowsların bilgi gönderdiği konuşulur hanginiz windows kullanmaktan vazgeçtiniz. girdiğin bütün siteler, çerez kullanıyoruz haberin olsun diye, gelen maillerini google okuyor, outlook okuyor, içeriğini görerek reklam gönderiyor, bir tane arama yapıyorsun anında adsense reklamları aradığın ürüne göre değişiyor. hepsiburada.com seni senden daha iyi tanırken sıkıntı yok, devlet çok işe yarayabilecek böyle bir uygulamaya geçiyor, direk kötü niyet okuyup, karşı çıkıyorsun.
bir de devletçi olana hemen bir koyun yapıştırması. koyunla keçi yürürlerken karşılarına bir çit çıkıyor, koyun çitten atlarken, kuyruğu tabi havalanıyor ve kıçı gözüküyor, keçi başlıyor gülmeye. bir daha oluyor yine kahkahalar atıyor keçi. Koyun sonunda diyor ki, keçi kardeş hayırdır neye gülüyorsun. keçi de, çitten atlarken kıçın gözüktü ona gülüyorum cevabını veriyor. Koyun şaşırıyor tabii ki, çünkü keçinin kıçı sürekli açıktadır...
Aynen bu durumdasınız...
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yhackup 2 yıl
Saçmalığın bu kadarı,
şimdide HGS gibi çip mağduru olacaz kesin yine giren bize girecek..
Teröristler bahane gelir şahane,
örnek: kaçak kayıp bedeli...
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Vega 2 yıl
Bi ara bütün araç plakaları çipli olacak denmişti. Ne oldu o uygulama?
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turker03 2 yıl
Kimse kusura bakmasında ne çalınan arabalar, ne kaçak benzin ne de kaçak mazot, kaçak elektrik polisin umurunda değil. Hepsinden haberleri var ama kimse umursamıyor. Paradan cüzdandan telefondan geçtim de kocaman otomobilleri bile bu ülke de geri gelmiyor. O yüzden masal bunlar.
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SilverNitrate 2 yıl
Özel hayatın gizliliği hepten gidecek yani... Bunu böyle yapana kadar kaçakçılıkla mücadele eden ekipleri denetleme. İhbar gelmedikçe yakaladıkları bir şey yok. Kaçak sigaralar, kaçak çaylar her markette mevcut...
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mcrew 2 yıl
Su sistemin ilk olarak istanbuldaki ticari taksilere gelmesi lazim. Ikinci olarakta bu ticari taksilere kamera takilmali. Bazi yavsak taksicilerin serefsizlikleri yuzunden turist gelmiyor memlekete. Gelse de taksiye binmiyor havalimanindan shuttle ayarlamaya calisiyor. Normal ekmeginin pesinde coluguna cocuguna ekmek goturme amaci olan durust taksici de musterisinden oluyor.
Eksi sozlukte okudum. Adminler banlamasa cok kotu kufur edecem. Neyse
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DH Misafiri 2 yıl
Ben şuna takıldım "Çip bilgileri devletin elinde olacakmış dışarıdan müdahale edilemiyecekmiş"
Hackerlar pentagona bile girebiliyor senin ağına mı giremeyecek ama daha beteri Fetö senin devletinin tüm organlarına ve kademelerine girmiş daha ne diyorsun. Ayrıca düşünsenize, ya bu bilgiler Fetö de olsaydı kaçtane daha Ergenekon veya Balyoz kumpası kurulurdu... En kötüsü de bu bilgilere erişebilenlerin namusları nasıl sınanacak?...
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