Tüm otomobillere çip ile zorunlu takip geliyor!

Trafiğe kayıtlı tüm motorlu araçların bilgilerini içerecek olan bu etiket, taşıtların plakaları üzerinden takip edilebilmesini kolaylaştıracak. Tüm akaryakıt istasyonları araçlara yakıt verirken bu etiketi okutarak yakıt verebilecek. Etiketi bulunmayan araçlar ise yakıt alamayacak. Kayıtlar tamamen devletin kontrolünde olacak ve sisteme dışardan bilgi girişine izin verilmeyecek.
İstasyonlara Yakın Denetim
Tüm istasyonların hangi araca ne kadar yakıt dolumu yaptığı merkezden denetlenebilecek. Ayrıca aranan veya şüpheli görünen araçlar, herhangi bir istasyondan yakıt almak istediğinde bu anında görülebilir olacak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele adına da stratejik bir önem taşıyacak olan sistem, özellikle akaryakıt bayilerine önemli külfetler yükleyecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bir çok birimin birlikte çalıştığı projenin detaylarının ilerleyen günlerde netlik kazanması ve geçiş için bir takvim belirlenmesi bekleniyor.
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Aylık akbilerde de seri no çip var. Ahmet mehmet saat kaçta, kaç numaralı otobüse binmiş takip ediliyor. Kişisel özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor.
Sadece çitleri yükseltiyorlarki koyunlar çitlerin üzerinden atlayamasın.Bazılarıda çitler yükseliyor diye seviniyor asıl ilginç olan budur.
Valla benim zaten arabam da yok ama desteklemiyorum. Bugün arabalara çip takarlar terör bahanesiyle yarın teknoloji daha gelişince bileklere takarlar yine terör bahanesiyle. Terör zaten devletler destekli bir olgudur. Normal insanlar kalkıp ben asi olacağım deyip tankı uçağı olan ordulara diklenemezler. Diklenseler de güçler dengesi diye bir şey var. Bundan 400 yıl önce doğu ve güneydoğu bir baştan bir başa bir kaç ay içinde feth ediliyordu. Şimdi pardon ama uydu var, uçak var, tank var obüs var, füze var ama kıç kadar yer ele geçirilemiyor. Hemde karşı tarafın her ne kadar yabancı devlet destekli silahları da olsa sonuçta tankı yok uçağı yok. Bunu hiç bir zaman samimi bulmadım. Pardon ama kendi içindeki bir bölgeyi dümdüz edip temizleyemeyen bir ülke(gerçekte olmaz) ama eğer varsa hiç kalkıpta suriyeye zaten girmeyelim. Orada duralım. Daha kalaşnikoflu elemanları senelerdir temizleyemeyen biz uçaklı tanklı suriyeyi mi temizleyeceğiz? Yani oyun içinde oyun. Sözde Suriye'den terör geliyor diye de kimse kendini kandırmasın. Suriye'den gelen terör den korkulsa milyonlarca adam içeri sokulmazdı. Alınlarında mı yazıyor terörist ya da değil diye. Ha yine gerçekten bundan çekinilse İstanbul'a her gün kaç km2 tuğladan binalar inşa ediliyor. Bulgaristan bile kalkıp duvar inşa ediyor. 2 senede en fazla, tüm suriye sınırına çin seddi gibi sed döşenebilirdi. Hala daha doğu illerimizde teröristler yol kesip kimlik sorabiliyorsa bizim Suriye'deki işimize kargalar güler. Amaç Bop sa başka tabi. Hiç bıçakla tank durduran delikanlıları da göremiyoruz konu doğudaki kimlik soran, beğenmediğini vuran teröristlere gelince.
Daha bugün Amerika'da 4 polis elinde silahla, silahsız ve tehlikesiz siyahi adamı öldürdü. Daha kölelikten 10 sene önce çıkmış, ırkçılık diz boyu olan ülke kalkıp ortadoğuya demokrasi dersi veriyor. Yesinler öyle demokrasiyi.
Allah bu para hırsı yüzünden silah tüccarlığı yapanları, alt yapı zenginliği için demokrasi bahanesiyle çoluk çocukları öldürenleri bildiği gibi yapsın. Ama burada bildiği gibi yapmayacakta. Kur-an da yazdığı gibi kıyamet öncesi dünya öyle bir hale gelecek ki artık Allah kelimesini ağzına alan bile kalmayacak. Yani işler git gide kötüye gidecek.
Şimdi çipten nereye geldin diyeceksiniz ama ne yazık ki bu kadar büyük güçler dünyayı yönetirken bizim çiplerin iyi niyetli bir şekilde terörü önlemek için konulacağına pek inanamıyorum. Hem bu psikopatların canlı bombaları da var. Yani araba falan da gerekmiyor bunlara.