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WindowsAndroid ile Windows üzerinde yerleşik olarak Android 4.0 çalıştırmak mümkün oluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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WindowsAndroid ile Windows üzerinde yerleşik olarak Android 4.0 çalıştırmak mümkün oluyor

Android uygulamaları bir emülatör sistemi ile PC ve Mac cihazlarında çalıştırmaya imkan veren BlueStacks kullanıma sunulmuşken, WindowsAndroid adlı yeni bir yazılım bu imkanı yerleşik olarak sunma sözü veriyor.

Henüz ilk geliştirme aşamasında olan yazılım, PC üzerinde Dalvik sanal makinesi oluşturarak, üzerinde Android 4.0 işletim sistemini çalıştırabiliyor. Android yüklü mobil cihazlardaki prensiplere benzediği için de akıcı bir kullanım tecrübesi sunuyor.

Yazılım Android 4.0 işletim sistemini sorunsuz olarak çalıştırabiliyor ve klavye, fare, Bluetooth kontrolcüleri gibi bağlantı destekleri de sunuyor. Cihaza bağlı olarak dokunmatik ekran desteği de var. Geliştiriciler Android işletim sisteminin yeni sürümünü de yakında ekleyeceklerini belirtiyor. Yazılım Windows 8/7/Vista üzerinde çalışabiliyor. Flash, Windows Media Player gibi yazılımlar da entegre edilmiş.

Yazılım Full HD çözünürlüğe kadar ekran desteği ve tam ekran modu desteği de sunuyor. Ancak henüz erken aşamada olduğu için çökmeler ve hatalara sık sık rastlanıyor.

Ayrıca yazılım içerisinde herhangi bir ön yüklü uygulama ve Play mağazası desteği bulunmuyor. Bu bakımdan apk dosyalarını indirdikten sonra windowsandroid_root\data\app klasörüne atarak yeniden başlatmanız gerekiyor. 

WindowsAndroid testleri için SocketeQ firmanısının web sitesinden gerekli kayıt adımlarını tamamladıktan sonra, 300MB boyutundaki yazılımı indirebiliyorsunuz. 

http://www.androidauthority.com/windowsandroid-runs-android-on-windows-150827/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lotus Expeditor 6 yıl
test
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FromZeroToHero 6 yıl
processor killed uyarısı verdi açılmadı işletim sistemi win 7 centrino duo 2.0 Ghz... aynı sıkıntıyı yaşayan arkadaş var mı ?
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Farwynd 6 yıl
İşte açık kaynağın faydası. Google kılını bile kıpırdatmıyor fakat geliştiriciler Windows'a bile taşımayı başardılar.
Artık Windows kullanıcılarıda mobil reklamları görecek bu da Google'ın işine yarayacak.
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regaibyigit. 6 yıl
ben indirmiştim site çöktü burdan indirebilirsiniz kendim upload ettim yadi.sk/...
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vitor reis 6 yıl
Site selamınaleyküm
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regaibyigit. 6 yıl
chrome ile indirmeye başladım sonra bide siteyi mozilladan açıyım dedim site patlamış chromedan da girilmiyor
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musa_unsal2005 6 yıl
site göçük
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fotifoti 6 yıl
ram canavarı androide, 8gb ram iyi gelir herhalde :)
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Linkmaster 6 yıl
Diek emulato kullanmak daha mantıklı olmaz mı?
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Master_Evil 6 yıl
klavyeden temple run oynamak gibi bi hayalim vardı sanırım olacak
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PwaGG 6 yıl
Bluestacks a whatsapp kurdum.tek cihaz destegi dedi :D
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__Nikolaus__ 6 yıl
windows8 bilgisayarinizi korudu diye bir hata veriyor. Yuklemeye izin vermiyor. Guvenlik duvarini da kapattim ama degisen birsey yok.
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tolgatelli 6 yıl
güzel bir haber , gerçekten yeni ufuklar açabilir,
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