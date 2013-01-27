WindowsAndroid ile Windows üzerinde yerleşik olarak Android 4.0 çalıştırmak mümkün oluyor





Android uygulamaları bir emülatör sistemi ile PC ve Mac cihazlarında çalıştırmaya imkan veren BlueStacks kullanıma sunulmuşken, WindowsAndroid adlı yeni bir yazılım bu imkanı yerleşik olarak sunma sözü veriyor.





Henüz ilk geliştirme aşamasında olan yazılım, PC üzerinde Dalvik sanal makinesi oluşturarak, üzerinde Android 4.0 işletim sistemini çalıştırabiliyor. Android yüklü mobil cihazlardaki prensiplere benzediği için de akıcı bir kullanım tecrübesi sunuyor.





Yazılım Android 4.0 işletim sistemini sorunsuz olarak çalıştırabiliyor ve klavye, fare, Bluetooth kontrolcüleri gibi bağlantı destekleri de sunuyor. Cihaza bağlı olarak dokunmatik ekran desteği de var. Geliştiriciler Android işletim sisteminin yeni sürümünü de yakında ekleyeceklerini belirtiyor. Yazılım Windows 8/7/Vista üzerinde çalışabiliyor. Flash, Windows Media Player gibi yazılımlar da entegre edilmiş.





Yazılım Full HD çözünürlüğe kadar ekran desteği ve tam ekran modu desteği de sunuyor. Ancak henüz erken aşamada olduğu için çökmeler ve hatalara sık sık rastlanıyor.





Ayrıca yazılım içerisinde herhangi bir ön yüklü uygulama ve Play mağazası desteği bulunmuyor. Bu bakımdan apk dosyalarını indirdikten sonra windowsandroid_root\data\app klasörüne atarak yeniden başlatmanız gerekiyor.





WindowsAndroid testleri için SocketeQ firmanısının web sitesinden gerekli kayıt adımlarını tamamladıktan sonra, 300MB boyutundaki yazılımı indirebiliyorsunuz.

http://www.androidauthority.com/windowsandroid-runs-android-on-windows-150827/