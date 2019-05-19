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Windscribe VPN’den 19 Mayıs’a özel ücretsiz VPN hediyesi

Windscribe VPN, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir kampanya hazırladı. Kampanya kapsamında 56 TL değerindeki Windscribe Pro üyeliği hediye ediliyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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49
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kanadalı menşeili VPN firması Windscribe, 19 Mayıs’a özel ücretsiz VPN kampanyası başlattı. Bu önemli günde internette özgürlüğü destelemek adına başlatılan kampanya dahilinde, Türkiye’deki tüm yeni kullanıcılara 56 TL değerindeki 1 aylık Pro üyelik hediye ediliyor.

Kampanyadan yararlanabilmek için www.interneteozgurluk.com adresinden kayıt olabilirsiniz. 19 Mayıs kampanyasına özel olarak hazırlanan bu sitede Mustafa Kemal Atatürk’ün “Özgürlüğün olmadığı yerde ölüm ve yok oluş vardır.” ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözlerine de yer verilmiş. 

Windscribe Pro üyeliği sayesinde 50’dan fazla ülkedeki VPN sunucularına bağlanılarak Türkiye’dne erişimine izin verilmeyen sitelere ve platformlara erişebilirsiniz. Windscribe aynı zamanda reklamları engeller ve gereksiz verilerin yüklenmesini engelleyerek internet paketinizden tasarruf etmenizi sağlar. Windflix sunucuları dizi ve film platformlarının Amerika, Kanada, İngiltere, ve Japonya kütüphanesindeki içerikleri izleyebilirsiniz.

Windscribe’ın PC, MAC, Android, iOS uygulamaları ve tarayıcı eklentileri bulunuyor. Tüm bu platformlarda özgür internetin tadını çıkarabilirsiniz. Kampanya dahilindeki 1 aylık Windscribe Pro üyeliğiniz, sona erdikten sonra Windscribe’ı kısıtlı özellikleri ile aylık 20 GB kullanım limiti dahilinde ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Kampanya Türkiye’deki yeni kullanıcılar için ve kısa süreliğine sunuluyor.  Hemen www.interneteozgurluk.com adresinden kayıt olarak interneti olması gerektiği gibi kullanmaya başlayın.


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Olasandra 2 hf. en beğenilen
beyler bu kampanya şüpheli hemen atlamayın.
1)Windscribe resmi sitesinden değil alakasız bir alan adadından bu üyeliği dağıtıyor.
2)teknoseyirde de onaylı olmayan bir hesaptan bu kampanyayı duyurdu. kampanyayı eleştirenlerin yorumunu siliyor. ayrıca fake hesap açıp bu kampanyaya oww harika gibi yorumlar yapıyor.
teknoseyir.com/...
Edit: Kesin bir şekilde sahtekar oldukları ortaya çıktı. Kesinlikle interneteozgurluk.com üzerinden üye olmayın şifrelerinizi falan kaptırmayın.
Orijinal sitesi windscribe.com/...
üzerinden kayıt olduğunuzda zaten 1 aylık ücretsiz VPN veriyor.
beyler bu kampanya şüpheli hemen atlamayın.1)Windscribe resmi sitesinden değil alakasız bir alan adadından bu üyeliği dağıtıyor.2)teknoseyirde de onayl...
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4 Yanıt Yanıtla +44
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
Oo bedava VPN, alırım bir dal. Ama biliyorum ki bedava demek aslında benim verilerim karşılığında aldım demek
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b0Ni 2 hf.
windscribe dünya'da çok kullananılan bir vpn, özellikle netflix için. fetö diyenler neyin kafasında
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AtillaHuN 2 hf.
bravo girip türkiye piyasasını karıştırın reis yarın yasaklasın ya da fiyatı kadar vergi talep etsin. braaave
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Askaparta 2 hf.
VPN bile özgürlük üzerinden sahtekarlığa dönüştü. Her şeyi iki kere düşünmeli.
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Vega 2 hf.
Uzantınız kapalı olsa bile puhutv.com sitesinde "Reklam engelleyiciyi kapatınız" uyarısının görünmesine neden oluyor.Sorunu çözmek için uzantının tarayıcıdan tamamen kaldırılması gerekiyor.
Alttaki rapora bakabilirsiniz.Uzantı kapalı olsa bile siteyi nasıl etkileyebiliyor anlamadım?
github.com/...
@windscribe
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windscribe 2 hf. yeni yorumcu Vega
Merhaba, windscribe.com/... adresinden sorun için ticket gönderebilirsiniz.
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TulparHAN 2 hf.
1 yıldır Windscribe kullanıyorum son 1 aydır sıkıntılı oluyor.
60 gb kota süre sınırım yok daha önce kampanya'dan almıştım
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Citizen 2 hf.
test
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Sharparrow 2 hf.
Ne uğraşıyorsunuz o kadar... Opera kullanın olsun bitsin...
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man utd 2 hf.
Bu vpn engelli değil mi?
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Vega 2 hf.
Bu VPN'in tarayıcı uzantıları çalışıyor ama iOS uygulaması çalışmıyor.Niye böyle bir fark var anlamadım?
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sosisvesalam 2 hf.
bizim muhalefeti özgürlük falan diyip gaza getirip kişisel bilgilerini çalacaklar milleti enayi yerine koyuyorlar.
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