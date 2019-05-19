Windscribe VPN’den 19 Mayıs’a özel ücretsiz VPN hediyesi





Kanadalı menşeili VPN firması Windscribe, 19 Mayıs’a özel ücretsiz VPN kampanyası başlattı. Bu önemli günde internette özgürlüğü destelemek adına başlatılan kampanya dahilinde, Türkiye’deki tüm yeni kullanıcılara 56 TL değerindeki 1 aylık Pro üyelik hediye ediliyor.

Kampanyadan yararlanabilmek için www.interneteozgurluk.com adresinden kayıt olabilirsiniz. 19 Mayıs kampanyasına özel olarak hazırlanan bu sitede Mustafa Kemal Atatürk’ün “Özgürlüğün olmadığı yerde ölüm ve yok oluş vardır.” ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözlerine de yer verilmiş.

Windscribe Pro üyeliği sayesinde 50’dan fazla ülkedeki VPN sunucularına bağlanılarak Türkiye’dne erişimine izin verilmeyen sitelere ve platformlara erişebilirsiniz. Windscribe aynı zamanda reklamları engeller ve gereksiz verilerin yüklenmesini engelleyerek internet paketinizden tasarruf etmenizi sağlar. Windflix sunucuları dizi ve film platformlarının Amerika, Kanada, İngiltere, ve Japonya kütüphanesindeki içerikleri izleyebilirsiniz.

Windscribe’ın PC, MAC, Android, iOS uygulamaları ve tarayıcı eklentileri bulunuyor. Tüm bu platformlarda özgür internetin tadını çıkarabilirsiniz. Kampanya dahilindeki 1 aylık Windscribe Pro üyeliğiniz, sona erdikten sonra Windscribe’ı kısıtlı özellikleri ile aylık 20 GB kullanım limiti dahilinde ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Kampanya Türkiye’deki yeni kullanıcılar için ve kısa süreliğine sunuluyor. Hemen www.interneteozgurluk.com adresinden kayıt olarak interneti olması gerektiği gibi kullanmaya başlayın.