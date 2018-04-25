Winklevoss kardeşler Nasdaq ile ortaklık kurdu

Mark Zuckerberg’in, Facebook fikrini kendilerinden çaldığını iddia eden ve popülerliklerinin çoğunu bu iddiaya borçlu olan, Winklevoss kardeşler; şu anda tüm piyasadaki Bitcoinlerin %1’ine sahipler.

Nisan 25’te, piyasayı yakından takip etmek amacıyla, Winklevoss kardeşlerin kurduğu Gemini'nin, Nasdaq ile ortaklık kurduğu duyuruldu.

Nasdaq'ın akıllı pazar gözetleme teknolojisi SMARTS, Gemini piyasasında kullanılırsa pazarın seyrini değiştirebilir. Bu teknoloji, piyasadaki olağan dışı hareketlenmeleri algılayıp bildirecek. Dolayısıyla yatırımcılar, piyasa manipülasyonundan daha az etkilenecekler.

Potansiyel olarak kötüye kullanımın veya düzensiz ticaretin tespitini, incelenmesini ve analizini otomatik hale getiren SMARTS'ın; ani sıçramaların sık yaşandığı kripto para piyasasında kullanılması, yatırımcıya büyük kolaylık sağlanılacağı anlamına geliyor. Bu sayede dijital para piyasasının daha fazla işlem görmesi bekleniyor.

https://cointelegraph.com/news/winklevoss-crypto-exchange-partners-with-nasdaq-to-fight-market-manipulation-in-industry-first