Wolfson, Samsung Galaxy S III modelinde kendi ses yongasının kullanıldığını doğruladı









Samsung'un önümüzdeki ay 10 milyon satış rakamını geçmesi beklenen amiral gemisi Galaxy S III'te kullanılan ses yongasının Wolfson tarafından üretildiği haberlerine İskoçya merkezli firma tarafından doğrulama geldi.





Firma, Samsung'un Galaxy S III modelinde düşük güç tüketen ve yüksek kalitesli müzik çıkışı için dijitalden analoga dönüştüren WM1811 ses yongasını kullandığını resmi olarak açıkladı.





Yonga, 24 bitlik hi-fi DAC sayesinde kristal berraklığında ve HD kalitesinde ses sunarken, aktif gürültü önleyici teknolojiye de sahip.





Wolfson WM8994 yongası, Galaxy Wave ve Galaxy S modellerinde kullanılmıştı. Galaxy S II modelinde ise Yamaha'nın ses yongasına yer verilmişti.





Bununla birlikte WM1811 yongasının hangi Galaxy S III versiyonlarında kullanıldığına dair bir bilgi açıklanmamış.

http://www.engadget.com/2012/06/26/wolfson-samsung-galaxy-s-iii/