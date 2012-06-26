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Wolfson, Samsung Galaxy S III modelinde kendi ses yongasının kullanıldığını doğruladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un önümüzdeki ay 10 milyon satış rakamını geçmesi beklenen amiral gemisi Galaxy S III'te kullanılan ses yongasının Wolfson tarafından üretildiği haberlerine İskoçya merkezli firma tarafından doğrulama geldi.

Firma, Samsung'un Galaxy S III modelinde düşük güç tüketen ve yüksek kalitesli müzik çıkışı için dijitalden analoga dönüştüren WM1811 ses yongasını kullandığını resmi olarak açıkladı.

Yonga, 24 bitlik hi-fi DAC sayesinde kristal berraklığında ve HD kalitesinde ses sunarken, aktif gürültü önleyici teknolojiye de sahip.

Wolfson WM8994 yongası, Galaxy Wave ve Galaxy S modellerinde kullanılmıştı. Galaxy S II modelinde ise Yamaha'nın ses yongasına yer verilmişti. 

Bununla birlikte WM1811 yongasının hangi Galaxy S III versiyonlarında kullanıldığına dair bir bilgi açıklanmamış.

http://www.engadget.com/2012/06/26/wolfson-samsung-galaxy-s-iii/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Kıytırık bir telefonun kıytırık bir ses çipini öğrendik de ne oldu?Dertlerimiz bitti mi? Çağ mı atladık? Milli ve manevi değerlerimize, geleneklerimize daha da mı sahip çıktık?Başımız göğe mi erdi?

Bu yorumla dertlerimizi bitirdiniz, bize çağ atlattınız, milli ve manevi değerlerimize geleneklerimize sahip çıktınız ve başımızı göğe erdirdiniz. İyi ki varsınız!
DH MisafiriKıytırık bir telefonun kıytırık bir ses çipini öğrendik de ne oldu?Dertlerimiz bitti mi? Çağ mı atladık? Milli ve manevi değerlerimi...
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ogi_can 6 yıl
Misafir herhalde twitterdan vatanı kurtarıp gelip burada bize ders vermek için siteye girmiş. O değil de almayacağım gerek yok 2 ile 3 ü değiştirmenin derken şu bana acı koydu. Müzik dinlemek ve ses kalitesi o kadar önemli ki benim için, ağladım desem yeridir.
Misafir herhalde twitterdan vatanı kurtarıp gelip burada bize ders vermek için siteye girmiş. O değil de almayacağım gerek yok 2 ile 3 ü değiştirmenin derken şu...
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DH Misafiri 6 yıl
iphonu bu kadar gözünüzde büyütmeyin lütfen. Bana kalırsa samsung iphonu yakaladı ve çok kaliteli telefonları var. Bu arada NomadCRY arkadaşımızın bilgi eksikliği var! Samsung'un wave adında bir telefonu var, hatta wave 2 ve 3 olarakta üst modelleri var. Bir şeyleri araştırmadan yorum yapmayın lütfen... Konuya gelince , bana göre en iyi ses çıkışını sony veriyor ve bunda rakibi yok. Nede olsa en eskilerden biri (: samsung'un ses kalitesi gayet güzel kim ne derse desin. Bu arada konu samsung galaxy s3 millet, iphone değil. Apple'ın distribitörlüğünü almış arkadaşlarda burada reklam yapmasın...
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DeLiCe_DoLuCa 6 yıl
Zaten Apple'ın ses çiplerini Samsung üretiyor. Apple Sadece kendi analog düzenleme yazılımını üretiyor. Önemli olan da bu, bir ses kartının sinyalleri gerçek sese dönüştürürken hata payına ve ne gibi bozulmalara yol açtığı ölçülür, buna göre de her cihaza ayrı yazılım üretilir. Daha sonra da insan kulağını gerekli şekilde yanıltan sinyaller eklenir. Bu saydıklarım bir EQ olsa da olmasa da sürekli mevcuttur ve böylece cihazın bir veriyi ne kadar güzel ve gerçekçi bir şekilde sese çevirebildiğini görmüş oluruz. Samsung burada Apple ile yarışmıyor çünkü Apple kendi ses kütüphanesini her cihaz için tekrar tekrar yazarken çoğu firma hazır Linux ses kütüphanelerini kullanıyor buna genellikle Beats Audio gibi EQ eklemeleri yaparak logolu logolu piyasaya sürüyor.

Bunun en kötü örneğini Galaxy S2'de gördük ne yazık ki.. Ses kartının işlemciye çok yakın konumlandırılmasından -yani tamamen fiziksel bir hatadan- dolayı işlemcinin sürekli değişen frekansı normalde çok daha az güç harcayan ve çok daha geniş perde aralığına sahip olan Yamaha ses kartını tamamen bitirdi. Bu kadar az güçle çalışan küçücük bir çip olduğu için hemen yanındaki işlemciden kolayca etkilendi ve ses çıkışında 15 Ohm (arttıkça harici güç kaynağı kullanmayan cep telefonu, mp3 çalar gibi sistemlerde sesin bozulmasına sebep olan değerdir) gibi gereksiz bir empedans değeri sundu. Normalde bir çok kulaklık çıkışı üzerinde kulaklık varken 16-17 Ohm gibi değerlere çıkarken Galaxy S2 daha kulaklık olmadan bu değere sahipti.. Neyse ki aynı çipset, boyutları daha büyük olan Galaxy Note'ta bu hataya düşmedi.. Ancak Samsung eski hatasını tekrarlayarak standart ses kütüphanelerini kullandı ve yine potansiyel bir iyi müzik çıkışını ortalama kalitede bıraktı.

Neyse ki sonradan bu hatasından da vazgeçip dar tasarımlarda dış sinyallerden ve elektromanyetik alanlardan daha az etkilenen Wolfson DAC'a geri döndü ancak kütüphaneleri hala ayarlamayarak bu seçeneği kullanıcıya bırakıyor..

Sanırım en iyi dersi almış olan Sony.. Kendi ses kütüphanelerini taa Walkman serilerinden beri yazıyorlar ve aynı uyarlamaları Androidli cihazları için de yaptılar..
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Dexter61 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iphonu bu kadar gözünüzde büyütmeyin lütfen. Bana kalırsa samsung iphonu yakaladı ve çok kaliteli telefonları var. Bu arada NomadCRY arkadaşımızın bilgi eksikliği var! Samsung'un wave adında bir telefonu var, hatta wave 2 ve 3 olarakta üst modelleri var. Bir şeyleri araştırmadan yorum yapmayın lütfen... Konuya gelince , bana göre en iyi ses çıkışını sony veriyor ve bunda rakibi yok. Nede olsa en eskilerden biri (: samsung'un ses kalitesi gayet güzel kim ne derse desin. Bu arada konu samsung galaxy s3 millet, iphone değil. Apple'ın distribitörlüğünü almış arkadaşlarda burada reklam yapmasın...

NomadCRY gayet doğru söylemiş '' Samsung Galaxy wave '' diye bir telefon yok
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mako3e 6 yıl
üzerinde beats audio logosu olmadığı için ne kadar kaliteli de olsa bazılarını tatmin etmez. ya ısırılmış elma ya da başka logo. logocu takımı...
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Pardus Linux 6 yıl
Beasts'e karşı güç olarak kullanabilirdi reklamlarda, HTC One X'e karşı...
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hftblgc 6 yıl
galaxxy s3 te dolby surround ve srs wow ses efekti mevcutmudur? dolby muhteşem birşey
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cellman406 6 yıl
Ah o wolfson çip.. s2de olaydın :)
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Dexter61 6 yıl
gunman233
Galaxy S modelinde de Wolfson ses çipi var ama Voodoo sound sürücüsünü kurmazsanız bu ses çipini verimli bir şekilde kullanamazsınız, bunda da öyle olacak herhalde Samsung bilerek adam gibi ses verecek sürücü yazdırmıyor diyeceğim de Mp3 çalar satışı da pek yok herhalde artık, S3 için aynı şeyi yapmasalar(?). Neyse, Xdada S3 için voodoo sound çıkar herhalde. İleride S2ye ucuzundan geçerim diye düşünüyordum ama Yamaha ses çipi düşük performanslı ve bazı sorunlar da yaşıyor bazı oyunlarda, vazgeçtim 1 sene sonra S4 çıkınca alırız S3ü, ikinci elleri mezara düşer umarım :) Not: Voodoo basit bir EQ programı değildir, dijital sesi analoğa çevirirken ses kartının nimetlerini gerçek anlamda kullanılmasını sağlayan bir sürücüdür esasen. Düzeltme: imla

S2 ye Voodoo yüklenir mi ? CM9 kullanıyorum :)
Bu arada haberde çok imla hatası var.Adam gibi düzeltin lütfen
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Dexter61 6 yıl
alibotan
Bu atip tutanlarin kaci wolfson ses chipine sahip cihaz kullandi? Galaxy s alip voodoo sound kurun bakin o zaman ses chipi neymis o kadar met edilen iphone bile hikaye kaliyor yaninda..

Galaxy s2 ile uyumlumu bu voodoo denilen şey?Birde cm9 kullanıyorum tam olarak ne işey yarıyor? S1 kullanan arkadaşlarım çok met ediyor
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spaydix 6 yıl Dexter61
Dexter61
alibotan
Bu atip tutanlarin kaci wolfson ses chipine sahip cihaz kullandi? Galaxy s alip voodoo sound kurun bakin o zaman ses chipi neymis o kadar met edilen iphone bile hikaye kaliyor yaninda..

Galaxy s2 ile uyumlumu bu voodoo denilen şey?Birde cm9 kullanıyorum tam olarak ne işey yarıyor? S1 kullanan arkadaşlarım çok met ediyor

Marketten aldım s2 de sesi 6db daha yüksektir biraz daha yüksek ses veriyor ama yinede iPhone kadar iyi değil
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Dexter61 6 yıl
DH Misafiri
Kıytırık bir telefonun kıytırık bir ses çipini öğrendik de ne oldu?Dertlerimiz bitti mi? Çağ mı atladık? Milli ve manevi değerlerimize, geleneklerimize daha da mı sahip çıktık?Başımız göğe mi erdi?

Senin ne işin var burda cahil herif :D
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SystemApps 6 yıl
nokianın doblysi karşında çöp!
en azından teknik olarak :)
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gunman233 6 yıl
Galaxy S modelinde de Wolfson ses çipi var ama Voodoo sound sürücüsünü kurmazsanız bu ses çipini verimli bir şekilde kullanamazsınız, bunda da öyle olacak herhalde Samsung bilerek adam gibi ses verecek sürücü yazdırmıyor diyeceğim de Mp3 çalar satışı da pek yok herhalde artık, S3 için aynı şeyi yapmasalar(?). Neyse, Xda'da S3 için voodoo sound çıkar herhalde. İleride S2'ye ucuzundan geçerim diye düşünüyordum ama Yamaha ses çipi düşük performanslı ve bazı sorunlar da yaşıyor bazı oyunlarda, vazgeçtim 1 sene sonra S4 çıkınca alırız S3'ü, ikinci elleri mezara düşer umarım :)

Not: Voodoo basit bir EQ programı değildir, dijital sesi analoğa çevirirken ses kartının nimetlerini gerçek anlamda kullanılmasını sağlayan bir sürücüdür esasen.

Düzeltme: imla
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emiLL 6 yıl gunman233
gunman233
Galaxy S modelinde de Wolfson ses çipi var ama Voodoo sound sürücüsünü kurmazsanız bu ses çipini verimli bir şekilde kullanamazsınız, bunda da öyle olacak herhalde Samsung bilerek adam gibi ses verecek sürücü yazdırmıyor diyeceğim de Mp3 çalar satışı da pek yok herhalde artık, S3 için aynı şeyi yapmasalar(?). Neyse, Xda'da S3 için voodoo sound çıkar herhalde. İleride S2'ye ucuzundan geçerim diye düşünüyordum ama Yamaha ses çipi düşük performanslı ve bazı sorunlar da yaşıyor bazı oyunlarda, vazgeçtim 1 sene sonra S4 çıkınca alırız S3'ü, ikinci elleri mezara düşer umarım :)

Not: Voodoo basit bir EQ programı değildir, dijital sesi analoğa çevirirken ses kartının nimetlerini gerçek anlamda kullanılmasını sağlayan bir sürücüdür esasen.

Düzeltme: imla

siyah kernel 1.3 vodoo soundla test ediliyor yakında gelir
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