Word'deki güvenlik açığı Rusya'ya yönelik casusluk faaliyetlerinde kullanılmış

Geçtiğimiz hafta McAfee, Microsoft Word üzerinde bir güvenlik açığı olduğunu açıklamış ve uzun bir süredir var olan bu açığın geçtiğimiz kasım ayından beri(özellikle mart ve nisan aylarında) hackerler tarafından kullanıldığını ifade etmişti. Word'deki belgeye kötü amaçlı yazılım yerleştirilmesine olanak sağlayan bu açık, karşı taraf belgeyi açtığı takdirde bilgisayarının kontrolünün hackerın eline geçmesine neden oluyordu.





Microsoft açığın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra bu açığı kapattığını dile getirse de siber güvenlik şirketi FireEye'ın raporuna göre bu güvenlik açığı sadece sıradan hackerlar tarafından değil hükümet destekli bazı hacker grupları tarafından da kullanıldı. Bu grupların bilgi edinmeye çalıştığı ülke ise Rusya.





Rusya Savunma Bakanlığı Hedef Alındı

Fireeye'ın raporunda FinFisher veya FinSpy olarak bilinen ve genellikle hükümetler ya da hükümet destekli gruplar tarafından kullanılan casus yazılımın Rusya Savunma Bakanlığı'nı hedef aldığı belirtildi. Bakanlığa ait belgelere ulaşabilmek adına Word'deki güvenlik açığını kullanan kimliği belirlenemeyen hacker grupları ''ACİL!!!'', ''OKU!!'' gibi isimlere sahip Word belgeleri ile saldırdıkları bakanlık görevlilerini kandırmaya çalıştı.





Casusluk faaliyetlerinin FinFisher gibi pek çok hükümet tarafından kullanılan ticari bir yazılım ile gerçekleştiği için hangi ülkenin bu saldırıların arkasında olduğunu tespit etmenin çok zor olduğunu açıklayan FireEye, casusluk faaliyetlerinin Word'deki güvenlik açığının ortaya çıktıktan sonra arttığını dile getirdi.





Yetkililer Açıklama Yapmadı

Microsoft da bu güvenlik açığını ortadan kaldıran bir güncelleme yayınlamış ve açığın bir süredir casusluk faaliyetleri için kullanıldığını doğrulamıştı. Bununla birlikte herhangi bir belgenin hacker grupları tarafından ele geçirilip geçirilmediğine dair herhangi bir bilgi FireEye veya Rus yetkililer tarafından paylaşılmadı.

http://thehill.com/policy/cybersecurity/328437-report-microsoft-word-flaw-used-in-espionage-crime-since-january