Wordflex Touch Dictionary ile sözlük kullanımına farklı bir bakış açısı geliyor

Uygulama mağazalarında yer alan pek çok sözlük uygulaması arasından Wordflex Touch Dictionary, fonksiyonları ile bir adım öne çıkıyor.





iPad için özel olarak geliştirilen Wordflex Touch Dictionary, Oxford University Press ortaklığıyla sözlük kütüphanesini kullanıcılara ulaştırıyor. Uygulama eğitim kategorisinde bir numaralı yapım olarak kabul ediliyor.





Uygulama ağaç tabanlı bir görünüm sunuyor ve kompleks girdilerde kolay bir gezinti imkanı veriyor. Dokunma tabanlı etkileşim, kelimeleri hareket ettirme, sürükleme, tüm sözlükler yüklendiği için internete gereksinim duyulmaması, zengin eğitsel içerik, ekran görüntüsünü paylaşma, fizik motoru sayesinde dinamik ve estetik arayüz, kuş bakışı gezinti ve Retina ekran desteği uygulamada sunulan özellikler.

Uygulama içerisinde Oxford Dictionary of English, New Oxford American Dictionary ve Oxford Thesaurus of English sözlükleri sunuluyor.





Uygulama 11.99$ karşılığında App Store'da satışta.









http://itunes.apple.com/tr/app/id488540344?mt=8&src=af&affId=2064962&ign-mpt=uo%3D6