World at Arms, Windows Phone 8 için de yayımlandı





Gameloft imzalı modern savaş strateji oyunu World at Arms, iOS ve Android'den sonra Windows Phone 8 için de indirmeye sunuldu.





Oyunda şeytan KRA güçlerine karşı mücadele verirken, hava, kara ve deniz birimleri ile savaşlara katılıyorsunuz. Gerçekçi üniteler ile hem senaryo modunda hem de çok oyunculu modunda oynayabilmek mümkün.





Oyunda üslerinizi kurarak güçlendirdikten sonra savaş birimlerinizi geliştiriyorsunuz ve mücadeleye başlıyorsunuz. Klasik Gameloft oyunlarından alıştığımız üzere oyun içi satın almalar mevcut. Oyun ise ücretsiz.



