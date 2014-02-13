World at Arms, Windows Phone 8 için de yayımlandı

Haber Editörü
Gameloft imzalı modern savaş strateji oyunu World at Arms, iOS ve Android'den sonra Windows Phone 8 için de indirmeye sunuldu.
Oyunda şeytan KRA güçlerine karşı mücadele verirken, hava, kara ve deniz birimleri ile savaşlara katılıyorsunuz. Gerçekçi üniteler ile hem senaryo modunda hem de çok oyunculu modunda oynayabilmek mümkün.
Oyunda üslerinizi kurarak güçlendirdikten sonra savaş birimlerinizi geliştiriyorsunuz ve mücadeleye başlıyorsunuz. Klasik Gameloft oyunlarından alıştığımız üzere oyun içi satın almalar mevcut. Oyun ise ücretsiz.
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World at Arms - Ulusun İçin Savaş! 2.9
www.microsoft.com/tr-tr/store/games/world-at-arms-wage-war-for-your-nation/9wzdncrfj1kp
Bu oyun çok oyuncuyla oynamaya izin verir ve Xbox Live'ın Aile Ayarları'na tabi değildir. Microsoft, kullanıcı kimliklerini ve oyuncu etiketlerini paylaşır.
KİLİTLE VE ATEŞ ET! Belalı KRA'nın kuvvetleri ulusumuza saldırdı ve tüm özgür dünyayı tehdit ediyor! Dünyanın en büyük askeri liderlerinden biri olarak hepimizi kurtarmak için harekete geçmelisin!
Oynaması ücretsiz bu tamamen modern savaş stratejisi oyununda derin bir solo harekatta ve heyecanlı bir çok oyunculu modda dünyanın her yanında denizin derinliklerinde, karada ve havada çatışmalara gireceksin. Zengin sosyal özelliklerden faydalan ve kurnaz bir savaş planı yapmak için sohbeti kullan hem de ücretsiz. Diğerleriyle güçlerini birleştirmek için bir klik oluştur veya bir kliğe katıl! Rakiplerine meydan okuyarak ve kaynaklarını çalarak lider panolarında adını duyur ve bu sürükleyici oyunun en iyisi sen ol!
- Harika grafikler ve etkileyici animasyonların yanında gerçekçi üniteler ve binalarla süslü ücretsiz bir savaş simülasyonu
- Kaynaklar topla, üniteleri inşa et, seviyelerini yükselt ve birleştir, tesisler kur ve birçok başarı ve ücretsiz bonuslar kazan
- Dünya çapında ve (çöl, şehir, kar, su altı gibi) çeşitli bölgelerde yaratıcı savaşlar yap
- Piyasada deniz altı keşfi ve savaşları sunan tek modern savaş stratejisi oyununa kendini kaptır!
- Yeni süper ünite Atlas'ı inşa et ve savaşta işlerin akışını değiştirmek için kullan!
- Savaş açmak, üstünlük kurmak ve ödül kazanmak için diğer oyuncuların kliklerine katıl veya kendininkini oluştur
- Facebook aracılığıyla arkadaşlarınla bağlan ve savaş sırasında ünitelerini ödünç al
World at Arms, strateji oyunları, modern savaş oyunları, tank oyunları, denizaltı oyunları ve tycoon oyunları sevenlere yöneliktir. World at Arms'ı ücretsiz indir ve piyasadaki en iyi modern savaş stratejisi oyununun keyfine var!
Bu oyunu indirirseniz Microsoft'un, oyun özelliklerini etkinleştirmek için oyun sağlayıcısına kullanıcı kimliğinizi ve oyuncu etiketinizi verebileceğini anlamış ve kabul etmiş olursunuz. Bu oyun Xbox Live Aile Ayarları'na tabi olmayan çevrimiçi etkileşimler sağlayan çok oyunculu özellikleri içerir. Bu özellikler diğer çevrimiçi oyuncularla şu etkileşimleri içerebilir:
• Davet gönderme ve alma;
• Birlikte veya rakip olarak oynama;
• Oyuniçi mesajlar gönderme ve alma;
• Oyuniçi sesli sohbetle iletişim kurma.
Gameloft söz verdiği gibi bazı oyunlarına da ach desteği getirdi.(asphalt overdrive).
suan onlineyim bekliyorum
enerji santrali kurmanız gerekiyor hocam