Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

World at Arms, Windows Phone 8 için de yayımlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,6b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
World at Arms, Windows Phone 8 için de yayımlandı

Gameloft imzalı modern savaş strateji oyunu World at Arms, iOS ve Android'den sonra Windows Phone 8 için de indirmeye sunuldu.

Oyunda şeytan KRA güçlerine karşı mücadele verirken, hava, kara ve deniz birimleri ile savaşlara katılıyorsunuz. Gerçekçi üniteler ile hem senaryo modunda hem de çok oyunculu modunda oynayabilmek mümkün.

Oyunda üslerinizi kurarak güçlendirdikten sonra savaş birimlerinizi geliştiriyorsunuz ve mücadeleye başlıyorsunuz. Klasik Gameloft oyunlarından alıştığımız üzere oyun içi satın almalar mevcut. Oyun ise ücretsiz. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


World at Arms - Ulusun İçin Savaş! 2.9

www.microsoft.com/tr-tr/store/games/world-at-arms-wage-war-for-your-nation/9wzdncrfj1kp

Bu oyun çok oyuncuyla oynamaya izin verir ve Xbox Live'ın Aile Ayarları'na tabi değildir. Microsoft, kullanıcı kimliklerini ve oyuncu etiketlerini paylaşır.

KİLİTLE VE ATEŞ ET! Belalı KRA'nın kuvvetleri ulusumuza saldırdı ve tüm özgür dünyayı tehdit ediyor! Dünyanın en büyük askeri liderlerinden biri olarak hepimizi kurtarmak için harekete geçmelisin!

Oynaması ücretsiz bu tamamen modern savaş stratejisi oyununda derin bir solo harekatta ve heyecanlı bir çok oyunculu modda dünyanın her yanında denizin derinliklerinde, karada ve havada çatışmalara gireceksin. Zengin sosyal özelliklerden faydalan ve kurnaz bir savaş planı yapmak için sohbeti kullan hem de ücretsiz. Diğerleriyle güçlerini birleştirmek için bir klik oluştur veya bir kliğe katıl! Rakiplerine meydan okuyarak ve kaynaklarını çalarak lider panolarında adını duyur ve bu sürükleyici oyunun en iyisi sen ol!

- Harika grafikler ve etkileyici animasyonların yanında gerçekçi üniteler ve binalarla süslü ücretsiz bir savaş simülasyonu

- Kaynaklar topla, üniteleri inşa et, seviyelerini yükselt ve birleştir, tesisler kur ve birçok başarı ve ücretsiz bonuslar kazan

- Dünya çapında ve (çöl, şehir, kar, su altı gibi) çeşitli bölgelerde yaratıcı savaşlar yap

- Piyasada deniz altı keşfi ve savaşları sunan tek modern savaş stratejisi oyununa kendini kaptır!

- Yeni süper ünite Atlas'ı inşa et ve savaşta işlerin akışını değiştirmek için kullan!

- Savaş açmak, üstünlük kurmak ve ödül kazanmak için diğer oyuncuların kliklerine katıl veya kendininkini oluştur

- Facebook aracılığıyla arkadaşlarınla bağlan ve savaş sırasında ünitelerini ödünç al

World at Arms, strateji oyunları, modern savaş oyunları, tank oyunları, denizaltı oyunları ve tycoon oyunları sevenlere yöneliktir. World at Arms'ı ücretsiz indir ve piyasadaki en iyi modern savaş stratejisi oyununun keyfine var!

Bu oyunu indirirseniz Microsoft'un, oyun özelliklerini etkinleştirmek için oyun sağlayıcısına kullanıcı kimliğinizi ve oyuncu etiketinizi verebileceğini anlamış ve kabul etmiş olursunuz. Bu oyun Xbox Live Aile Ayarları'na tabi olmayan çevrimiçi etkileşimler sağlayan çok oyunculu özellikleri içerir. Bu özellikler diğer çevrimiçi oyuncularla şu etkileşimleri içerebilir:

• Davet gönderme ve alma;
• Birlikte veya rakip olarak oynama;
• Oyuniçi mesajlar gönderme ve alma;
• Oyuniçi sesli sohbetle iletişim kurma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
Güzel oyun.achievement var,bu bile bir neden oynamak için.


Gameloft söz verdiği gibi bazı oyunlarına da ach desteği getirdi.(asphalt overdrive).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
72 level okul dolayısıyla oyunu bırakıyorum isteyene cüzi bi miktar karşılığı oyunu devredebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The white warrior 5 yıl
Bu oyunda windows 8.1 ile senkronizasyon mümkün müdür?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hannibal 5 yıl
Oyunu oynayan arkadaşlar, 14. Seviyeye geldim ve hiç bir şey satın alamıyorum. Nedendir acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bende 4 tane elektririk santrali var enerjileri harcadım geri daha dolmuyor nasıl olacak lütfen yardım edin
suan onlineyim bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
ama enerji santrallerim olmasına rağmen alamıyorum ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eofdred 5 yıl
elektrik alamamışsınız oyundan başka bir oyuna talip olun :))))
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ACİDBURN45 5 yıl
Oyunda enerji nasıl alabilirim bilmiyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ademoz05 5 yıl ACİDBURN45
ACİDBURN45

Oyunda enerji nasıl alabilirim bilmiyorum

enerji santrali kurmanız gerekiyor hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6562 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, gameloft ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Motorola Moto G "Ucuz, Hızlı, Karizmatik" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim