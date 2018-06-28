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Wozniak, Blockchain'in "balon", Bitcoin'in ise hala "muhteşem" olduğunu düşünüyor

Dünyaca ünlü teknoloji devi olan Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak; Blockchain ağının "balon", Bitcoin'in ise, şu an düşüşte olan grafiğine rağmen "muhteşem" olduğunu düşünüyor.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Dünyaca ünlü teknoloji devi olan Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak; Blockchain teknolojisinin tıpkı Dotcom dönemine benzer bir balon olduğunu fakat hala gelecek vadettiğini belirtti.  
New York'ta düzenlenen NEX teknoloji konferansında açıklamalarda bulunan Wozniak; Dotcom döneminin, verilen sözlerin tutulmamasıyla ilişkili olduğunu söyledi. Wozniak: "Dotcom dönemi bir balondu, şu an aynı şeyleri Blockchain için hissediyorum." dedi.
Blockchain hakkında "balon" yorumu yapmasına rağmen, merkeziyetsiz ve tamamen güvenilir olduğunu ekleyen Steve Wozniak, bu teknolojinin tam potansiyeline ulaşmasının biraz zaman alacağını belirtti. Wozniak, söz konusu teknoloji hakkında: "Bir günde değişen bir şey değil. Birçok iyi Blockchain fikri, eğer kendisini uzun vadeye uyarlamamışsa, yanacaktır." dedi.
Wozniak, geçtiğimiz ay dağıtılmış defter teknolojileri ve kripto paralar hakkında benzer düşüncelerini dile getirmişti.
Ethereum'un kendine has olan ağ yapısı sayesinde uzun vadede var olabilecek tek kripto para birimi olduğunu belirten teknoloji dahisi, Apple ile Ethereum platformunu karşılaştırarak, Ethereum'un "kripto paraların Apple'ı" olacağı yönünde yorumlarda bulunmuştu.
Wozniak, bu ayın başlarında Bitcoin'i "saf dijital altın" olarak nitelendirmişti. Yaptığı açıklamalara göre Woz'un bu fikri değişmedi, Bitcoin'in hala "inanılmaz" olduğunu düşünüyor.

https://cointelegraph.com/news/apple-s-steve-wozniak-calls-blockchain-a-bubble-thinks-bitcoin-is-still-just-amazing Yorum Yaz
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Feyzuli 11 ay en beğenilen
yatırım yapmış belli.
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MR.BERK 11 ay
Sen artık Sudoku'ya yönel amca yeter, tamam.
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EyeCoral 11 ay
Bu da nasıl haber olurum diye türlü türlü saçmalıyor. Blokchain resmen 21.yy ın icadı, blokchain var diye kripto para var. Bunamış bence ciddiye almamak lazım.
Bu da nasıl haber olurum diye türlü türlü saçmalıyor. Blokchain resmen 21.yy ın icadı, blokchain var diye kripto para var. Bunamış bence ciddiye almamak lazım....
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drjacob 11 ay
bence 'Wozniak' tam bir balon
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brshr 11 ay
Bu adam ne derse tersini yapın. Zamanında Steve'e karşı çıkmıştı.
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Feyzuli 11 ay en beğenilen
yatırım yapmış belli.
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orientem 11 ay
Bitcoin ne yapıyor insanları bankaların sömürüsünden kurtarıyor. Blockchain Bitcoin dışında kaç yerde bir işe yarıyor? 0
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fhrstw 11 ay
Basmış parayı bitcoine blockhain kötü fln filan diyor ne zaman biri böyle konuşsa böyle düşünüyorum kimseye güven kalmadı.
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EyeCoral 11 ay
Bu da nasıl haber olurum diye türlü türlü saçmalıyor. Blokchain resmen 21.yy ın icadı, blokchain var diye kripto para var. Bunamış bence ciddiye almamak lazım.
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MR.BERK 11 ay
Sen artık Sudoku'ya yönel amca yeter, tamam.
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skythunderr 11 ay
yine yanlis cevirdiler diye haberin kaynagina baktim ama dogru yazmislar bu sefer :)
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jimhendrix 11 ay
Dayı uyu artık dayı.
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interwap 11 ay
Tam tersi olmasın
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mehmedaltair 11 ay interwap
Bende aynı şeyi düşündüm ama cidden böyle demiş galiba. Kendisi de biraz ters bir insan zaten
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