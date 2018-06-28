Wozniak, Blockchain'in "balon", Bitcoin'in ise hala "muhteşem" olduğunu düşünüyor

Dünyaca ünlü teknoloji devi olan Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak; Blockchain teknolojisinin tıpkı Dotcom dönemine benzer bir balon olduğunu fakat hala gelecek vadettiğini belirtti.

New York'ta düzenlenen NEX teknoloji konferansında açıklamalarda bulunan Wozniak; Dotcom döneminin, verilen sözlerin tutulmamasıyla ilişkili olduğunu söyledi. Wozniak: "Dotcom dönemi bir balondu, şu an aynı şeyleri Blockchain için hissediyorum." dedi.

Blockchain hakkında "balon" yorumu yapmasına rağmen, merkeziyetsiz ve tamamen güvenilir olduğunu ekleyen Steve Wozniak, bu teknolojinin tam potansiyeline ulaşmasının biraz zaman alacağını belirtti. Wozniak, söz konusu teknoloji hakkında: "Bir günde değişen bir şey değil. Birçok iyi Blockchain fikri, eğer kendisini uzun vadeye uyarlamamışsa, yanacaktır." dedi.

Wozniak, geçtiğimiz ay dağıtılmış defter teknolojileri ve kripto paralar hakkında benzer düşüncelerini dile getirmişti.

Ethereum'un kendine has olan ağ yapısı sayesinde uzun vadede var olabilecek tek kripto para birimi olduğunu belirten teknoloji dahisi, Apple ile Ethereum platformunu karşılaştırarak, Ethereum'un "kripto paraların Apple'ı" olacağı yönünde yorumlarda bulunmuştu.

Wozniak, bu ayın başlarında Bitcoin'i "saf dijital altın" olarak nitelendirmişti. Yaptığı açıklamalara göre Woz'un bu fikri değişmedi, Bitcoin'in hala "inanılmaz" olduğunu düşünüyor.

https://cointelegraph.com/news/apple-s-steve-wozniak-calls-blockchain-a-bubble-thinks-bitcoin-is-still-just-amazing