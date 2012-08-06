Wozniak: Bulut bilişim bir kabus gibi

Geleceğin en önemli yatırım alanları arasında gösterilen bulut bilişim altyapısı, kullanıcıların verilerini uzak sunuculara depolayarak, istedikleri yerden erişme kolaylığı sağladığı için sıklıkla tercih ediliyor.





Ancak verilerin saklanması konusunda bulut altyapısına temkinli yaklaşanlar da var. Apple eski kurucusu Steve Wozniak, bulut depolama konusunun bir kabusa dönüşebileceğini belirtiyor.





Günümüzde herşeyin bulut altyapısına yüklenmeye başladığını ifade eden Wozniak, bunun korkunç olduğunu, 5 yıl sonra çok ciddi problemlerle karşılaşacaklarını düşünüyor.





Bulut altyapısına ne kadar çok veri kaydederseniz, o kadar çok kontrolü kaybedeceğiniz anlamına geliyor. Aslında bulut altyapısında hiçbirşeye sahip değilsiniz. İmzanız ile kontrolü başkasına devretmiş oluyorsunuz.





Bulut bilişimin güvenliği ile ilgili duyulan kaygılar boş değil. Pek çok haber kanalının Twitter hesabının hacklenerek yalan haberler yayınlanması, Facebook hesaplarının ele geçirilmesi gibi örnekler zaman zaman gündeme geliyor. İnsanların kişisel bilgilerine ulaşmak isteyen hackerların laptop veya akıllı telefonu çalmak yerine, üye oldukları platformları çökertmeye çalışması da bunun bir örneği. Heryerde olduğu gibi bulut bilişimde de güvenliğin sağlanması bu açıdan büyük önem kazanıyor.