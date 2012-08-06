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Wozniak: Bulut bilişim bir kabus gibi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Geleceğin en önemli yatırım alanları arasında gösterilen bulut bilişim altyapısı, kullanıcıların verilerini uzak sunuculara depolayarak, istedikleri yerden erişme kolaylığı sağladığı için sıklıkla tercih ediliyor.

Ancak verilerin saklanması konusunda bulut altyapısına temkinli yaklaşanlar da var. Apple eski kurucusu Steve Wozniak, bulut depolama konusunun bir kabusa dönüşebileceğini belirtiyor.

Günümüzde herşeyin bulut altyapısına yüklenmeye başladığını ifade eden Wozniak, bunun korkunç olduğunu, 5 yıl sonra çok ciddi problemlerle karşılaşacaklarını düşünüyor.

Bulut altyapısına ne kadar çok veri kaydederseniz, o kadar çok kontrolü kaybedeceğiniz anlamına geliyor. Aslında bulut altyapısında hiçbirşeye sahip değilsiniz. İmzanız ile kontrolü başkasına devretmiş oluyorsunuz.

Bulut bilişimin güvenliği ile ilgili duyulan kaygılar boş değil. Pek çok haber kanalının Twitter hesabının hacklenerek yalan haberler yayınlanması, Facebook hesaplarının ele geçirilmesi gibi örnekler zaman zaman gündeme geliyor. İnsanların kişisel bilgilerine ulaşmak isteyen hackerların laptop veya akıllı telefonu çalmak yerine, üye oldukları platformları çökertmeye çalışması da bunun bir örneği. Heryerde olduğu gibi bulut bilişimde de güvenliğin sağlanması bu açıdan büyük önem kazanıyor.

http://news.cnet.com/8301-17852_3-57486930-71/woz-the-cloud-is-a-nightmare/ Yorum Yaz
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Dexter61 7 yıl en beğenilen
Bu Adamla Steve Jobs Kahin gibi :D ne derlerse çıkıyor :) Vardır bir bildikleri
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chiangyao08 7 yıl
Şahsi fikrim; Cloud o kadar tehlikeli bir şey olsaydı Türkiyedeki onlarca firma cloud yapıya geçmezlerdi. Aktif bir şekilde kullanan birsürü firma var şu an.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tony 7 yıl
Cloud sunucuda oyun oynatan bir program vardı. Oyun için mantıklı sadece.
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DH Misafiri 7 yıl
Yıllardır bulut kullanıyoruz. Windows Phone telefonum rehber,takvim,mail komple bulut üzerinde tutuluyor. Şahsi fikrim; Cloud o kadar tehlikeli bir şey olsaydı Türkiyedeki onlarca firma cloud yapıya geçmezlerdi. Aktif bir şekilde kullanan birsürü firma var şu an.
Önemli olan, altyapıyı kuran ve yönetenler bence. Güvenilecek ve altyapısı sağlam firmalar var ve artmaya devam ediyor.
Bu yeni bir sistem değil. Hatırlarsanız 2000 yılında da tüm sistemler çökecek diye bir söylenti çıkartılıp sistem odalarında yeni yıla girmemiz sağlanmamışmıydı :))
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Kitmaker 7 yıl
DH Misafiri 
her zaman söylemişimdir; ev alma Apple al.


Evet sen ve diğer misafir arkadaşlarınız ......
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oktayakgoz 7 yıl
Niye sepetlediler bunu apple dan diye uzuluyordum meger sepet gibi adammis.
Guvenlikten korkan internet bankaciligini kullanmaz. Bircogumuzun calinacak parasindan daha degerlihangi bilgileri var
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DH Misafiri  7 yıl
her zaman söylemişimdir; ev alma Apple al.

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rtsbora 7 yıl
adam düşüncesinde haklı ama tek başına "bulut güvensiz" demekle olmaz. karşılığında alternatif çözümler de sunmak lazım.
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arel.gr 7 yıl
eksici howarda gorewde :)
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nurettinaz 7 yıl
Kesinlikle katilmiyorum sonucta ben nesil olarak rapidshare nesli oldugumdan bu bulut sisteminin zaten yeni degil senelerdir kullanildigini ve bir flashdiskten daha guvenli oldugunu soyleyebilirim. Sonucta sifreleme prgoramlari var en kotu bunlari kullanin gizlilikten cekiniyorsaniz ki baska bir seyden cekinmekte bana oldukca sacma geliyor senelerdir cok gelistirilerek ilerkeyen bu teknoloji hayatimizdan hafiza kartlarini cikaracaklar.
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teramit 7 yıl
ya bu adam zeki adamın oda arkadaşı resmen, bütün herkes email ile bulut bilişimi zaten kullanıyordu 10 senedir fena mı oluyordu?, pc ye mi kaydetseydik mailleri sonra windowsra bulamasaydık falan bu mu daha iyi.buluta geçersek herşey daha iyi olacak internet hızı ve işletim sistemleri hazır olsun hemen geçelim ama bu eleman ayrı telden çalıyor.şimdi birde dr mizah bulutla ilgili espri yapar hiç çekilmez...
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alito 7 yıl
adam haklı, bulut bilişim saatli bomba gibi.
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interwap 7 yıl
Katılıyorum. Bence bulut depolamanın asıl adı BELEDİYE ÇÖPLÜĞÜ.
Dosyalarını diskinde değilde bulutta arşivleyen çok kişinin canı yanacak.
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