X-Files: Deep State ile gizemli dosyalar sizi bekliyor

11. sezonu oynayan ve televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan X-Files yeniden mobilde. X-Files: Deep State gizli nesne bulma türünde oyuncuların dikkatini gerektiren bir yapım olmuş.

X-Files: Deep State neler sunuyor?

Oyuna mesleğin başlarında özel bir ajan olarak başlıyorsunuz. Ekip arkadaşınız ise gizemlere pek inanmayan bir karaktere sahip. Bu bakımdan olayları çözerken onu da ikna etmeniz gerekiyor.

Karşınıza gelen pek çok dosyayı dikkatli bir şekilde çözmeniz ve sonuca kavuşturmanız gerekiyor. Olay yerinde nesneleri bulduktan sonra tahlile gönderiyor veya bulgulara göre şüphelileri sorguya çekiyorsunuz.

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Oyunda vereceğiniz kararlar önemli. Şüphelilerin tutuklanması yanında ekip arkadaşınızı ikna etmeniz de buna bağlı. Karar sonrası karakteriniz de güvenilirlik, şüphecilik, isabetli tahmin gibi puanlar kazanıyor.

Dosyaları çözdükçe karakteriniz gelişirken Fox ve Scully de ara ara ilerleyişinize katılıyor. Görevlerin arasında ve sonrasında farklı animasyonlar ile heyecan arttırılmaya çalışılıyor. Belirli zaman dilimlerinde özel dosyaların da erişime açıldığı oyun serinin meraklılarına hitap ediyor.



