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XRP(Ripple) 24 saatte yüzde 50 civarında değer kazandı

Küresel ödeme hizmetleri geliştiricisi Ripple tarafından piyasaya sürülen ve borsalarda XRP kısaltmasıyla işlem gören kripto para birimi kısa bir süre içinde değerini yüzde 50 artırdı.
8 ay
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11
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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XRP(Ripple) 24 saatte yüzde 50 civarında değer kazandı
 

Küresel ödeme ve para transferi hizmetleri geliştiren Ripple şirketi tarafından piyasaya sürülen ve XRP kısaltmasıyla işlem gören kripto para birimi, dün gün içinde kazandığı değer ile yatırımcısının yüzünü güldürdü. 20 milyar dolara yakın piyasa değeriyle en büyük üçüncü kripto para birimi olan XRP'nin değeri 24 saat içinde 0.33 dolardan 0.49 dolara kadar yükseldi. 24 saat içinde toplamda 2 milyar doların üstünde işlem hacmine ulaşan XRP böylece yüzde 50 civarında değer kazanmış oldu.


XRP'deki bu ani yükselişin en büyük sebebi ise Ripple'ın bir diğer ürünü xRapid hakkındaki gelişmeler. XRP'yi kullanarak değer transferi gerçekleştirilmesi için tasarlanan xRapid sistemi halihazırda Ripple ve birkaç finans kuruluşu tarafından test ediliyor. Ripple'ın Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerindeki regülasyon ilişkilerinden sorumlu isim olan Sagar Sarbahi'nin xRapid'e yönelik aktardığı yeni bilgiler yatırımcı tarafından heyecanla karşılanırken XRP'ye de değer artışı olarak yansıdı.


Yakın zamanda piyasaya sürülecek 

Sarbahi'nin açıklamalarına göre önümüzdeki bir ay civarında xRapid'in piyasaya sürülmesine ilişkin önemli adımlar atılmış olacak. Aslında bu ifade net bir tarih vermese de bu yılın başında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un yaptığı açıklamalarla örtüştüğü için son derece önemli. Garlinghouse xRapid sisteminin 2018 bitmeden piyasaya sürüleceğini ve yıl sonuna kadar düzinelerce bankanın xRapid'i kullanmaya başlayacağını dile getirmişti. 


xRapid sisteminde transferlere ve ödemelere konu olan değer XRP olduğu için aslında bu açıklamaların XRP'de değer artışına neden olması beklenen bir durum zira xRapid'in bankalar tarafından resmi olarak kullanılması halinde XRP bir anda küresel anlamda regüle edilmiş kurumlar tarafından kullanılan ilk kripto para birimi haline gelebilir. Yine de Ripple aceleci davranmaya niyetli değil. Sarbahi'nin açıklamasının ardından CNBC'ye konuşan bir Ripple sözcüsü şu an için xRapid'i piyasaya sürmeye yönelik ticari bir planlarının bulunmadığını dile getirdi. 


https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2018/09/21/ripple-xrp-is-up-almost-50-in-24-hours-on-exciting-new-feature/#230b61ce6ce5 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
firat_kilic 8 ay
indir kaldır pompa dj mix yapıyor... hazirandaki fiyata dönmüş... yemliyorlar...
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carloska 8 ay
4.70 fırladı alış fiyatı satış ise 4.50 tu bozdursam tam iki %100 karlı olacaktım bekleyelim bakalım..
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WoXeD 8 ay
kumar diyenlerle dolar yükselecek diye dolara abanan aynı kişiler.yada kupon arazi peşinde koşanlar. bunların bi teknoloji olduğunu anladığınızda "lan zamanında 100 lira ataydım şimdi...." hesapları yapacak. ripple ı kaçıranlar iota ya baksın.2019 da networke dahil olmuş vw araçları çıkınca ah vah demeyin :)
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OrQuN 8 ay
Yetişemedik vallahi, o kadar programlardan alarm falan kurmuştuk ama yetişemedik kârâ.
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serafon 8 ay
kumar diyorum, kabul etmiyorlar.
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AtiMX4 8 ay
Aman aman uzak durun beyler. Vallahi aglarsiniz! Zarar edince giden gelmiyor çok kötü duruma dusersiniz.
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carloska 8 ay
bence gelecek dijital parada..işin uzmanları ripple yi tavsiye edince bir miktar ripple yatırımı yaptım şu an %70 e yakın kazançlıyım.. çok daha düşük miktarlardayken almak istemiştim ama yabancı borsalardan almayı becerememiştim alabilseydim şu an küçük bi servet sahibiydim..
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mq1n 8 ay
uzun süreli yatırım için monero daha mantıklı gibi
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dere.beyi 8 ay
hep böyle oluyor hazır böyle yükselmişken satın arkadaşlar
...
nezaman bu seviyelere çıksa kendini 25 kuruşa indiriyor
...
sakın aldanmayın
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IhtiyarDelikanli 8 ay dere.beyi
uzun vadeli düşünmüyorsanız hiç girmeyin derim. ben TL EUR USD ALTIN biriktirmeyi bırakalı çok oldu
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