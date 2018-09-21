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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bitcoin ETF'sini incelemeye başladı

Bitcoin ETF yani borsa yatırım fonu olarak listelenebilmesi için incelemeler başlatıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu konu hakkında daha fazla bilgi toplayacak.
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bitcoin ETF'sini incelemeye başladı
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Bitcoin'in borsa yatırım fonu(ETF) olarak işlem görmesi bir süredir hem kripto para topluluklarında hem de ABD'deki yetkili kurumlarda tartışılan en önemli konulardan biri. Konu hakkında nihai kararı verecek olan makam ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC). Komisyon geçtiğimiz ay küresel yatırım danışmanlığı yapan VanEck şirketi ile finans dünyasında blockchain çözümlerine odaklanan SolidX şirketi tarafından sunulan başvuru hakkındaki kararını 30 Eylül tarihine ertelemişti. Dün geç saatlerde yapılan açıklama ile SEC karar verme sürecini başlattığını duyurdu.


Borsa yatırım fonu olmanın avantajları neler? 

SEC'in açıklama metninden önce borsa yatırım fonu olmanın Bitcoin'e ve kripto para dünyasına neler getireceğini hatırlatmakta fayda var. Borsa yatırım fonları; kurumsal ve bireysel yatırımcıların menkul kıymetler borsasına işlem gören bir fonu hisse senedi gibi kolayca alıp satmasına olanak sağlıyor. Herhangi bir asgari yatırım tutarı aranmadığından kullanıcılar istedikleri miktarda yatırım yapabiliyor.


Borsa yatırım fonunu Bitcoin için özel kılan durum ise Bitcoin'in yapısı. Şu anda herhangi bir kripto para borsasından Bitcoin alarak Bitcoin'e yatırım yapabilirsiniz ancak Bitcoin aldıktan sonra iki yoldan birini seçmeniz gerekecek: Bitcoin'lerinizi özel anahtarını elinde tuttuğunun kripto para cüzdanında muhafaza etmek ya da güvenlik açıklarıyla sık sık gündeme gelen kripto para borsalarında tutmak. Hangi yolu seçerseniz seçin Bitcoin'inizin güvenliğinden kesin olarak emin olmanız hayli zor. Bu işlemi belki de milyarlarca dolar yatırım yapan kurumsal yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiğini düşünürsek Bitcoin'lerin muhafaza edilmesinin çeşitli riskleri beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. 


Bitcoin'in borsa yatırım fonu olarak listelenmesi halinde ise ilgili borsadan bu fona yatırım yaparak Bitcoin'e yatırım yapmak mümkün. Bu süreçte yatırımcı fonu yöneten borsa operatörü veya yatırım danışmanı firmanın nezaretinde sadece fona yatırım yaparken Bitcoin alması söz konusu değil. Böylece Bitcoin'in muhafaza edilmesi problemi (özellikle kurumsal yatırımcılar için) ortadan kalkmış oluyor. Borsa yatırım fonunun, kripto para borsalarının aksine devlet denetiminde oluşu da yatırımcılara güven veriyor.


1400'ün üzerinde görüş bildirildi 

VanEck ile SolidX şirketleri 6 Haziran'da bir araya gelmiş ve Bitcoin'in borsa yatırım fonu olarak ABD'nin dört büyük borsasından biri olan CBOE tarafından listlenmesini talep etmişti. Geçtiğimiz ay bu taleple ilgili kararını 30 Eylül'e erteleyen SEC, konu hakkında SEC'in web sitesi üzerinden insanların görüşlerini bildirebileceğini açıklamıştı. Bugüne kadar neredeyse tamamı olumlu yönde olan 1400'ün üzerinde görüş bildirilirken SEC dün geç saatlerde yaptığı açıklamayla inceleme sürecini başlattığını açıkladı.


30 Eylül'e kadar devam edecek olan süreçte SEC'in odaklandığı en önemli konu manipülasyon. Bitcoin'in borsa yatırım fonu olarak listelenmesi halinde manipüle edilip edilemeyeceğini araştıran SEC, ayrıca manipülasyon meselesi hakkında da insanların görüşlerini bekliyor. Daha fazla bilgi toplamak için harekete geçen kurum, 30 Eylül tarihinde konu hakkında kararını verebilir ancak kararını 2019'a erteleme hakkına da sahip.


https://www.coindesk.com/sec-seeks-more-input-as-it-weighs-vaneck-solidx-bitcoin-etf/ Yorum Yaz
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