Xbox 720, nisan ayı içerisinde tanıtılabilir

Sony'nin PlayStation 4'ü tanıtmasının ardından tüm gözler bir diğer büyük konsol üreticisi Microsoft'a çevrilmiş durumda. Yazılım devinin yeni konsolunu ne zaman tanıtacağı tam olarak bilinmese de, firmanın nisan ayı içerisinde düzenleyeceği etkinlikle Xbox 720'yi gün yüzüne çıkarması bekleniyor.





Computer and Video Game tarafından yayınlanan habere göre Microsoft, nisan ayında düzenleyeceği bir etkinlikle Xbox 720'nin duyurusunu resmen gerçekleştirecek ve E3 2013'te de konsolun aksesuar ve oyunlarını gün yüzüne çıkacak. Ayrıca, konsolun sonbahar aylarında 350$ ila 400$'lık bir fiyat etiketiyle raflarda yerini alması bekleniyor.





1.6 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden güç alması beklenen Xbox 720'de 800 MHz bir grafik kartının bulunacağı tahmin edilirken, konsolun diğer teknik detayları arasında; 8GB DDR RAM, 6x Blu-Ray sürücü, USB 3.0 gibi özellikler bulunuyor.





Söz konusu bilgiler henüz resmiyet kazanmamış olsa da, Microsoft'un Sony'nin PlayStation 4 hamlesine nasıl bir karşılık vereceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/22/4018424/microsoft-likely-to-reveal-next-gen-xbox-april