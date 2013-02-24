Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox 720, nisan ayı içerisinde tanıtılabilir

6 yıl
621
1
16
Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xbox 720, nisan ayı içerisinde tanıtılabilir
Sony'nin PlayStation 4'ü tanıtmasının ardından tüm gözler bir diğer büyük konsol üreticisi Microsoft'a çevrilmiş durumda. Yazılım devinin yeni konsolunu ne zaman tanıtacağı tam olarak bilinmese de, firmanın nisan ayı içerisinde düzenleyeceği etkinlikle Xbox 720'yi gün yüzüne çıkarması bekleniyor.

Computer and Video Game tarafından yayınlanan habere göre Microsoft, nisan ayında düzenleyeceği bir etkinlikle Xbox 720'nin duyurusunu resmen gerçekleştirecek ve E3 2013'te de konsolun aksesuar ve oyunlarını gün yüzüne çıkacak. Ayrıca, konsolun sonbahar aylarında 350$ ila 400$'lık bir fiyat etiketiyle raflarda yerini alması bekleniyor. 

1.6 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden güç alması beklenen Xbox 720'de 800 MHz bir grafik kartının bulunacağı tahmin edilirken, konsolun diğer teknik detayları arasında; 8GB DDR RAM, 6x Blu-Ray sürücü, USB 3.0 gibi özellikler bulunuyor. 

Söz konusu bilgiler henüz resmiyet kazanmamış olsa da, Microsoft'un Sony'nin PlayStation 4 hamlesine nasıl bir karşılık vereceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/22/4018424/microsoft-likely-to-reveal-next-gen-xbox-april Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dante 6 yıl
Hala Xbox 720 diyorlar teallahım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
bekleyelim ve görelim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser ll 6 yıl
Escapetolife
Sony gibi tanıtımı yüzüne gözüne bulaştırmaz umarım. Bu kadar bayıcı bir tanıtım izlemedik sonunda da cihazı göremedik bir işe yaramadı...

ne diyon değişik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Böyle çıkarsa süper olur
http://s.cdn.acunn.com/upload/haber/xbox_12614960144fdf187378c86.jpg

http://i.tmgrup.com.tr/tkn/2011/11/25/400x279/428414600835400279.jpg
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wol4onak 6 yıl
Sony konsolu erken cikartip yanlis yapmamistir umarim.. Simdi microsoft ona gore hamlelerini yapar. PS4 daha guzel olur umarim damarlarimiza islemis (:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
microsoft isini bilir. oyum yapan tum studyolari sony kapmismis :) yahu xbox ilk ciktiginda butun studyolar sony deydi ne oldu sonra? bu bir. ikincisi orada gosterilen bazi oyunlar sony e ozel ama xbox a gelecek olanda vardir. son olarak zaten xbox cephesi cok kafaya koydumu cart diye kuruyor studyoyu microsoft icin problem yok. olanlari sony dusunsun move yalan oldu kinect gelistirildi arttirilmis gerceklik de bu nesil gelirse sony sadece izler. adamlar zaten panik oldu tanitim dediler sacmaladilar :) neyse bekleyip gorelim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 6 yıl
Konsolları konsol yapan oyunlarıdır. Sony de bu stüdyolar olduğu sürece Playstation her alanda (mmorpg ve strateji oyunları hariç) 1 numara olmaya devam edecektir. Kaz baba, mevcut stüdyoları yetmiyormuş gibi başka stüdyolar da bünyesine katmış, adeta piyasada Xbox' a oyun yapacak stüdyo bırakmamış, Microsoft' un işi çok zor çok,
Hele ki 7 senelik cihazı, yeni cihazmış gibi Türklere kakalamaya çalıştıktan sonra, kim bakar ona
Sony 80 ler den beri Türklere hizmet sunuyor ve Playstation 1 den beri bizim piyasamızda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thal1on 6 yıl
Konsolu bilmem de , oyun kumandasını biraz küçültüp hafifleştirirlerse iyi olur. Tasarımı aynı kalabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 6 yıl
Sony gibi tanıtımı yüzüne gözüne bulaştırmaz umarım. Bu kadar bayıcı bir tanıtım izlemedik sonunda da cihazı göremedik bir işe yaramadı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 6 yıl
ülkeye bu sefer erken gelecek de kaç paraya gelecek?
Yine 2-3 katı fiyatına satarlar. xbox360 ı bile sattıkları fiyat ortada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 6 yıl
Zaten her iki sisteminde kullanıcıları ve exc. oyunları belli artık. Grafik ve sistem özellikleri yarıştırmanın mantığı kalmadı. Artık önemli olan paylaşım seçenekleri oldu. Aşağı yukarı ps4 gücünde gelir ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugomistral88 6 yıl
microsoft bunun altında kalmaz
saglam bir gösteri hazırlar benden söylemesi ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
621 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları, xbox ve microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl DonanımHaber Barselona'da; İlk değerlendirme 6 yıl OCZ RevoDrive 3 240GB PCI Express SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim