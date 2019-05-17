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Xbox One Mayıs güncellemesi ile oyuncuların PC mi yoksa konsol mu kullandığı artık gösteriliyor

Xbox için Mayıs 2019 güncellemesini yayınlayan Microsoft, mesajlaşmaya odaklı bazı özellikler ekledi. Bu özelliklerden en çok dikkat çekeni ise oyuncuların platform belirteçleri oldu.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Oyun Konsolları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Mayıs 2019 güncellemesini Xbox konsollarına dağıtmaya başlayan Microsoft, mesajlaşma ve arkadaşlık sistemine bazı düzenlemeler getirdi. Xbox Live kullanıcıları artık arkadaşlarının oyunlara PC’den mi yoksa Xbox’tan mı girdiğini görebilecek. Bu gösterim, adların yanında yer alan küçük simgelerle yapılıyor. Bu özelliğin eklenmesi sayesinde çapraz platform desteği olmayan oyunlarda oyuncuların birbirlerini karşılıklı olarak oyunlara davet etmesi de engellenmiş olacak.
Microsoft’un yeni eklediği özelliklerden bir diğeri de mesaj isteği. Arkadaş listenizde olmayanlardan gelen mesajları filtreleyerek farklı bir sekmede gösteren Xbox, siz onay vermeden bu kişi ya da servislerin sizleri rahatsız etmesini engelleyecek. Bu özelliğin eklenmesiyle birlikte Microsoft’un açıklamasına göre tüm grup sohbet geçmişi sıfırlandı fakat “kısa bir süre” boyunca bu mesajlar Xbox.com adresinden indirilebilecek. Kişilerle olan mesajlar ise olduğu şekilde duruyor.
Mayıs güncellemesinin son eklentisi de oyun ve uygulama aramadaki geliştirmeler oldu. Oyunlar artık “My Games & Apps” bölümünde daha iyi sıralanacak, yani The Witcher oyunu artık “T” yerine “W” ile başlayan oyunlar arasında listelenecek.

https://www.theverge.com/2019/5/16/18627937/microsoft-xbox-one-may-2019-update-messaging-friends-features Yorum Yaz
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