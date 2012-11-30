Xbox SmartGlass uygulamasının Android versiyonu, artık 7 inç'lik tabletleri de destekliyor

Geçtiğimiz ay Android tabanlı akıllı telefonlar için yayınlanan Xbox SmartGlass uygulaması güncellenerek, 7 inç'lik Android tabletleri de resmen desteklemeye başladı.





7 inç'lik tablet desteğiyle birlikte Nexus 7 gibi 7 inç'lik tabletlerin Xbox oyunlarını oynarken ikinci bir ekran gibi kullanılması mümkün hale geliyor. Güncellemede söz konusu desteğin yanı sıra, uygulamanın başarılar ve ayarlar ekranlarında oluşan çeşitli hatalar için bir takım düzeltmeler bulunuyor.





Xbox'ınızı Android tabanlı akıllı telefonunuz ve 7 inç'lik tabletiniz ile birlikte kullanmak istiyorsanız, Google Play üzerinden ücretsiz olarak sunulan Xbox SmartGlass uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.smartglass&hl=tr