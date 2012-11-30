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Xbox SmartGlass uygulamasının Android versiyonu, artık 7 inç'lik tabletleri de destekliyor

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay Android tabanlı akıllı telefonlar için yayınlanan Xbox SmartGlass uygulaması güncellenerek, 7 inç'lik Android tabletleri de resmen desteklemeye başladı.

7 inç'lik tablet desteğiyle birlikte Nexus 7 gibi 7 inç'lik tabletlerin Xbox oyunlarını oynarken ikinci bir ekran gibi kullanılması mümkün hale geliyor. Güncellemede söz konusu desteğin yanı sıra, uygulamanın başarılar ve ayarlar ekranlarında oluşan çeşitli hatalar için bir takım düzeltmeler bulunuyor.

Xbox'ınızı Android tabanlı akıllı telefonunuz ve 7 inç'lik tabletiniz ile birlikte kullanmak istiyorsanız, Google Play üzerinden ücretsiz olarak sunulan Xbox SmartGlass uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.smartglass&hl=tr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nef'i 6 yıl
Mesela telefonları oyun içi materyallerle eşleştirebilecek şekilde kullanılırsa farklı bir deneyim olur.
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iscanthere 6 yıl
güzel haber.
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