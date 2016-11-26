Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi: 10 milyar telefon satsak da kar etmiyoruz

Gelecek yıl CES 2017 fuarında gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Xiaomi, akıllı telefon pazarında kar peşinde koşmuyor. Firma daha çok marka kullanıcı sayısını arttırma peşinde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
23,8b
1
52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fiyat-performans akıllı telefonların vazgeçilmez ismi olan ve deyim yerindeyse peynir ekmek gibi satış yapan Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi, kar etme derdinde değil. Firmanın kar modeli diğer kategorilerde şekilleniyor.

Sürümden Kazanç

Bir toplantıda konuşan başkan yardımcısı Hugo Barra, 10 milyar telefon satılsa da kar elde edemeyeceklerini belirtti. Tüketicilere sıfır marjla telefon sattıklarını ifade eden Barra, sektörde geliri belirli bir seviyede tutmaya çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Xiaomi’nin zaten sürümden kazanma politikasını uyguladığı herkes tarafından biliniyor. Akıllı telefon pazarında ne kar ne de zarar yolunu izleyen firmanın asıl kar beklediği sektör akıllı ev sistemleri sektörü. Hem donanım hem yazılım tarafında firma başarılı satışlar yapıyor.

Ülkemizde de farklı kanallardan bulunabilen Xiaomi akıllı ev sistemleri içerisinde güvenlik kameraları, ampüller, duman dedektörleri, pirinç pişirici, termometre gibi çok sayıda ürün yer alıyor. Düşük maliyet sayesinde de rakiplerinden daha fazla ilgi görüyor. Firmanın bu yıl 1.5 milyar dolar civarında ürün satması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei P10 modeli de kavisli ekranla gelebilir"

Firmanın akıllı telefonları bu noktada akıllı ev sistemlerine dolaylı da olsa katkı yapıyor. Markayı tanıyan ve seven müşteriler, erişimi daha kolay olan akıllı ev sistemlerine de ilgi duymaya başlıyor. Böylece bir döngü ortaya çıkıyor. Bu bakımdan akıllı telefon pazarında kar elde edememek firma için büyük bir sorun teşkil etmiyor.  

 
Geleceğin akıllı telefonlarına ışık tutan Xiaomi Mi Mix görselleri galerimzide!

http://www.androidauthority.com/hugo-barra-xiaomi-declining-smartphones-sales-732049/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
okan_cehapelioglu 3 yıl en beğenilen
Xiaomi olmasa hala 300$ civarına giriş seviyesi sacma sapan cihazlar alıyordum
1 Yanıt Yanıtla +77
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fxmaster 3 yıl
10 milyar telefonun her birinden 1 dolar kar etse 10 milyar dolar yapar.
Yanıtla +60
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 3 yıl
Xiaomi firmasını severim fakat beyanat hiç inandırıcı değil.
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
modifci 2 yıl
Cool story bro
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rindaman 3 yıl
Ya neyse ne..
Mi5s Plus aldım canavar gibi telefon. 32gb iphone telefona 3000 lira bayılacak halimiz yoktu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 3 yıl
Xiaomi mahalle esnafı gibi açıklama yapmış, düşük kar marjıyla çalıştıklarını biliyoruz ama açıklama doğruysa esnaf türü abartıya güzel örnek "vallaha kurtarmıyor abim"
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BitliKene 3 yıl
10 Milyar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 3 yıl
Çin devleti destek verdiğinden maliyetine hatta zararına satabiliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 3 yıl
Tamamen babamızın hayrı için çalışıyoruz. Amacımız kesinlikle kar değil. Ki iktisattan anlayanlar şirketlerin tamamen kar maksimizasyonu için faaliyet gösterdiğini bilir. Yani bu kocaman tatlı bir yalandır :)). Ha ürünlerini severim o ayrı tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
tipik soni fanboyu işte. malzeme kalitesine ve işçiliğe ne demeli? en sorunlu marka soni budamı tesaduf, açta soni sayfasına bak. cepte bükülen z2-z3 ler, ön paneli ayrılan z3c ler, ekranı sararan z serisi, altın suyuna batırılmış renk atan soyulan plastik çöp m5, düşük wifi-şebeke çekimi liste daha uzun. ha ayrıca stereo hoparlör htc ve daha bi çok markada var, su geçirmezliği dandik soni den çok önce motorola defy modelinde yapmıştı, yine batarya kapasitesinide dandik çöp soni den çok önce motorola maxx varyantlarında ve soninin takozlarından daha ince(üstelik titanyum ve karbon fiber kasada) yapmıştı. senin bildiğin kadar unuttuğum var benim. sektörün içinde olmayan birine yuttur sen masallarını, yada yaşın yetmez ama motorola diye bi marka var, bi araştır bakalım neymiş. bi dandik z2 nin şarj kapağını açta bak. bide ip5s in şarj yuvasına bak. bu dediğim şey kaliteden anlayana çok şey ifade eder. z2 de şarj soketin etrafı alabildiğine boşluk ve sözde su geöirmezmiş z2. ama su geçirmeme özelliği olmayan ip5s te bile, soketle kasa arası ikinci bir metal çerçeve ile kapatılıp dış ortamdan yalıtılmış, bununlada yeyinmeyip sokete kablo takılıyken olabilecek yüklenmelerin anakarta fiziki hasar vermesini engellemek için soketin iki tarafından vidalanmış. kaliteden anlayan adam asla soni kullanmaz, bende gelmişim sana kaliteyi anlatmaya çalışıyom.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
tipik soni fanboyu işte. malzeme kalitesine ve işçiliğe ne demeli? en sorunlu marka soni budamı tesaduf, açta soni sayfasına bak. cepte bükülen z2-z3 ler, ön paneli ayrılan z3c ler, ekranı sararan z serisi, altın suyuna batırılmış renk atan soyulan plastik çöp m5, düşük wifi-şebeke çekimi liste daha uzun. ha ayrıca stereo hoparlör htc ve daha bi çok markada var, su geçirmezliği dandik soni den çok önce motorola defy modelinde yapmıştı, yine batarya kapasitesinide dandik çöp soni den çok önce motorola maxx varyantlarında ve soninin takozlarından daha ince(üstelik titanyum ve karbon fiber kasada) yapmıştı. senin bildiğin kadar unuttuğum var benim. sektörün içinde olmayan birine yuttur sen masallarını, yada yaşın yetmez ama motorola diye bi marka var, bi araştır bakalım neymiş. bi dandik z2 nin şarj kapağını açta bak. bide ip5s in şarj yuvasına bak. bu dediğim şey kaliteden anlayana çok şey ifade eder. z2 de şarj soketin etrafı alabildiğine boşluk ve sözde su geöirmezmiş z2. ama su geçirmeme özelliği olmayan ip5s te bile, soketle kasa arası ikinci bir metal çerçeve ile kapatılıp dış ortamdan yalıtılmış, bununlada yeyinmeyip sokete kablo takılıyken olabilecek yüklenmelerin anakarta fiziki hasar vermesini engellemek için soketin iki tarafından vidalanmış. kaliteden anlayan adam asla soni kullanmaz, bende gelmişim sana kaliteyi anlatmaya çalışıyom.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
tipik soni fanboyu işte. malzeme kalitesine ve işçiliğe ne demeli? en sorunlu marka soni budamı tesaduf, açta soni sayfasına bak. cepte bükülen z2-z3 ler, ön paneli ayrılan z3c ler, ekranı sararan z serisi, altın suyuna batırılmış renk atan soyulan plastik çöp m5, düşük wifi-şebeke çekimi liste daha uzun. ha ayrıca stereo hoparlör htc ve daha bi çok markada var, su geçirmezliği dandik soni den çok önce motorola defy modelinde yapmıştı, yine batarya kapasitesinide dandik çöp soni den çok önce motorola maxx varyantlarında ve soninin takozlarından daha ince(üstelik titanyum ve karbon fiber kasada) yapmıştı. senin bildiğin kadar unuttuğum var benim. sektörün içinde olmayan birine yuttur sen masallarını, yada yaşın yetmez ama motorola diye bi marka var, bi araştır bakalım neymiş. bi dandik z2 nin şarj kapağını açta bak. bide ip5s in şarj yuvasına bak. bu dediğim şey kaliteden anlayana çok şey ifade eder. z2 de şarj soketin etrafı alabildiğine boşluk ve sözde su geöirmezmiş z2. ama su geçirmeme özelliği olmayan ip5s te bile, soketle kasa arası ikinci bir metal çerçeve ile kapatılıp dış ortamdan yalıtılmış, bununlada yeyinmeyip sokete kablo takılıyken olabilecek yüklenmelerin anakarta fiziki hasar vermesini engellemek için soketin iki tarafından vidalanmış. kaliteden anlayan adam asla soni kullanmaz, bende gelmişim sana kaliteyi anlatmaya çalışıyom.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Aldığım günün akşamına bozuldu tabi kar etmezler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayamtky 8 ay DH Misafiri
Milyon da bir senin şanssızlığın.
Bizim ki niye bozulmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23842 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi 5 ve
6 etiket daha Popüler MPopüler xiaomi mi mix Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl WhatsApp indirirken izle dönemini başlatıyor 3 yıl Huawei: Akıllı telefonlarınızı bir kenara bırakın 3 yıl Playstore'dan büyük yıl sonu indirimleri 3 yıl Kredi vermede mobil dönem başlıyor 3 yıl Amaçsız bir kuyu kazma etkinliğine para verir misiniz? 3 yıl Jaguar Land Rover LTD. ilk elektrikli aracını İngiltere'de üretecek 3 yıl Türkiye'de korsan dizi-film siteleri yılda 1 milyon dolardan fazla kazanıyor 3 yıl Japan Display ileri seviye VR ekranlar geliştirdiğini duyurdu 3 yıl Tübitak, parlayan yıldızı işte böyle görüntüledi 3 yıl Bir insansız hava aracımız daha silahlandı: Vestel Karayel'in tüm detayları 3 yıl Microsoft'tan Android uygulamaları için önemli güncellemeler 3 yıl Instagram'da ekran görüntüsü aldığınızda artık karşı tarafa bildirim gidecek 3 yıl Samsung'tan Note 5'e Note 7 yazılımı 3 yıl ABD donanmasının 4 milyar dolarlık yeni destroyeri yine bozuldu 3 yıl LG G6, 2017'de çıkarılabilir pil, iris tarayıcı ve MST mobil ödeme ile geliyor 3 yıl Pakistan, Türkiye’den ve Çin’den savaş gemisi alacak 3 yıl Yeni BMW 5 Serisi için M Performance ekipmanları duyuruldu 3 yıl Trump, NASA'nın iklim araştırmalarını sonlandırmayı planlıyor 3 yıl Thermaltake'ten E-ATX Kasa 3 yıl AMD’nin Zen mimarisinin yeni mühendislik örnekleri sızdırıldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi: 10 milyar telefon satsak da kar etmiyoruz Sonraki Kara Cuma ve Şükran Günü alışverişlerinde mobil ödeme rekoru 3 yıl Keskin bir çizgiyle ayrılan adaletsiz yaşam koşulları drone ile görüntülendi 3 yıl Android 7.1 güncellemesi Nexuslara geliyor 3 yıl HTC Vive kaskı 140 bin barajını geçti 3 yıl Apple 2017'de iPad serisine 10.5 inçlik model ekleyebilir 3 yıl Türk geliştiricilerden kaykay oyunu denemesi 3 yıl Microsoft en iyi akıllı telefonu geliştirme çabasında 3 yıl 2si1 "Yenilenebilir" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl NASA'dan SpaceX'e tam 112 milyon dolar değerinde kontrat 3 yıl Huawei CEO'su CES 2017'de mobil teknolojilerin geleceği hakkında konuşacak 3 yıl Amazon Souq'u almak için masada 3 yıl AppStore’da ve Google Play Store’da oyunlarda büyük indirim 3 yıl Yeni MacBook Pro’lar özellikle yük altında hata veriyor 3 yıl Facebook Çin pazarına girmek için sansüre boyun eğdi 3 yıl Hindistan nakitsiz bir topluluk olma yolunda mı? 3 yıl Mercedes-AMG GT R: Zorlu yarış pistlerinden şehre indi 3 yıl AMD’den 4 oyun hediyeli özel kampanya 3 yıl i3-7350K’nın performans testleri sızdırıldı 3 yıl Sanal dünyadaki hesaplarınızı tek tıkla silin 3 yıl HTC 10 bugün itibariyle Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim