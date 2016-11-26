Xiaomi: 10 milyar telefon satsak da kar etmiyoruz

Fiyat-performans akıllı telefonların vazgeçilmez ismi olan ve deyim yerindeyse peynir ekmek gibi satış yapan Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi, kar etme derdinde değil. Firmanın kar modeli diğer kategorilerde şekilleniyor.

Sürümden Kazanç

Bir toplantıda konuşan başkan yardımcısı Hugo Barra, 10 milyar telefon satılsa da kar elde edemeyeceklerini belirtti. Tüketicilere sıfır marjla telefon sattıklarını ifade eden Barra, sektörde geliri belirli bir seviyede tutmaya çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Xiaomi’nin zaten sürümden kazanma politikasını uyguladığı herkes tarafından biliniyor. Akıllı telefon pazarında ne kar ne de zarar yolunu izleyen firmanın asıl kar beklediği sektör akıllı ev sistemleri sektörü. Hem donanım hem yazılım tarafında firma başarılı satışlar yapıyor.

Ülkemizde de farklı kanallardan bulunabilen Xiaomi akıllı ev sistemleri içerisinde güvenlik kameraları, ampüller, duman dedektörleri, pirinç pişirici, termometre gibi çok sayıda ürün yer alıyor. Düşük maliyet sayesinde de rakiplerinden daha fazla ilgi görüyor. Firmanın bu yıl 1.5 milyar dolar civarında ürün satması bekleniyor.

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Firmanın akıllı telefonları bu noktada akıllı ev sistemlerine dolaylı da olsa katkı yapıyor. Markayı tanıyan ve seven müşteriler, erişimi daha kolay olan akıllı ev sistemlerine de ilgi duymaya başlıyor. Böylece bir döngü ortaya çıkıyor. Bu bakımdan akıllı telefon pazarında kar elde edememek firma için büyük bir sorun teşkil etmiyor.