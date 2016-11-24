Huawei P10 modeli de kavisli ekranla gelebilir

Bu yıl Mate 9 amiral gemi modeliyle kavisli ekrana geçiş yapan Huawei, bu tasarımı kalıcı olarak ürünlerine entegre etme niyetinde. Ortaya çıkan yeni görseller gelecek yıl Huawei P10 amiral gemi modelinde de kavisli ekran seçeneği olacağını gösteriyor.

Kavisli Ekran Yaygınlaşıyor

Bahar aylarının amiral gemisi olan Huawei P10, yine iki farklı seçenek ile geliyor. Standart versiyonda düz ekran seçeneği sunulurken, Pro versiyonda ise iki kenardan kavisli ekran seçeneği sunulacak. Mate 9 modelinden hatırlayacağımız kavisli görünüm P10 modelinde de karşımıza çıkıyor. Ön taraftaki Home butonuna muhtemelen parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Leica imzası her zaman olduğu gibi yeni amiral gemilerinde de yerini alacak. Mate 9 modelindeki Leica imzalı 20MP monokrom ve 12MP renkli sensör şeklindeki kombinasyonun aynen korunacağı tahmin ediliyor. Yani daha kaliteli resimler ve efektler uygulanabilecek.

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Huawei P10 daha çok Mate 9 Pro ile benzer özelliklere sahip. 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı tahmin edilen modelde Kirin 960 yonga seti, 4GB/6GB LPDDR4 RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi gibi özellikler yer alacak. Yeni yılın en çok konuşulacak modellerinden birisi olmaya aday Huawei P10 en erken Nisan ayında piyasada olacak.