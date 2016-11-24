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Huawei P10 modeli de kavisli ekranla gelebilir

Gelecek yıl pek çok amiral gemi modelinde kavisli ekranın kullanıldığını göreceğiz. Tüketici tarafında ilgi gören bu teknoloji için üreticiler de yeni strateji belirliyor.
2 yıl
2,2b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl Mate 9 amiral gemi modeliyle kavisli ekrana geçiş yapan Huawei, bu tasarımı kalıcı olarak ürünlerine entegre etme niyetinde. Ortaya çıkan yeni görseller gelecek yıl Huawei P10 amiral gemi modelinde de kavisli ekran seçeneği olacağını gösteriyor.

Kavisli Ekran Yaygınlaşıyor

Bahar aylarının amiral gemisi olan Huawei P10, yine iki farklı seçenek ile geliyor. Standart versiyonda düz ekran seçeneği sunulurken, Pro versiyonda ise iki kenardan kavisli ekran seçeneği sunulacak. Mate 9 modelinden hatırlayacağımız kavisli görünüm P10 modelinde de karşımıza çıkıyor. Ön taraftaki Home butonuna muhtemelen parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Leica imzası her zaman olduğu gibi yeni amiral gemilerinde de yerini alacak. Mate 9 modelindeki Leica imzalı 20MP monokrom ve 12MP renkli sensör şeklindeki kombinasyonun aynen korunacağı tahmin ediliyor. Yani daha kaliteli resimler ve efektler uygulanabilecek.

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Huawei P10 daha çok Mate 9 Pro ile benzer özelliklere sahip. 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı tahmin edilen modelde Kirin 960 yonga seti, 4GB/6GB LPDDR4 RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi gibi özellikler yer alacak. Yeni yılın en çok konuşulacak modellerinden birisi olmaya aday Huawei P10 en erken Nisan ayında piyasada olacak.

 

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Huawei-P10-press-renders-suggest-dual-curved-version_id88178 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Biri de note 7'ye benzemeyen kavisli ekranlı telefon yapsın arkadaş
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Barni Moloztaş 2 yıl
Yakında basınçla çalışan home tuşu gelir
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Harika görünüyor
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aycibin 2 yıl
5.5" nedir arkadaş kaç kişi alacak tepsi gibi telefonu.büyük isteyen mate alsın.p10 en fazla 5" olmalı.
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qazrfv 2 yıl
Huaweiye kavisli ekran üretip satan Samsung. Çalma diyenler var ya ne boş yorumdur.
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By Doğu 2 yıl
İlk tasarım Samsung olduğundan benzemesi normal. Baska yapsınlar üçgen mi yapsınlar telefonu. Adamlar parmak izini arkaya koyuyor orda parmak izi sensoru mu olur one koyuyor Samsung a benziyor yana koysa takoz Sony e benzeyecek. Adamlar güzelini yapıp takmıyor milleti iyiki. P9 gibi sorunsuz 5.2 ekranla gelirse demeye alırım bu sefer. 1 sene sonra şişen Samsung takoz Sony hatalı lg yerine huawei yi tercih ederim. Adamlar yapıyor.
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kadirirdem 2 yıl
Samsung çıkardı sefasını bunlar sürüyor..
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onsos1100 2 yıl
Herkes note 7 yi kopyalıyor ama samsung bu telefonu satamıyor. Ben böyle ızdırap görmedim
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Farklı bir şey getirin özellik,tasarım farketmez milletin istediği yeni bir özellik!
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Xloud 2 yıl
Şu çirkin home tuşu nerden böyle popüler oldu ya yana koy baride görünmesin
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Biri de note 7'ye benzemeyen kavisli ekranlı telefon yapsın arkadaş
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