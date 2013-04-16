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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, 2012'de 7.19 milyon akıllı telefon sattı; 2013 için hedefini 15 milyon olarak belirledi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Xiaomi, 2012'de 7.19 milyon akıllı telefon sattı; 2013 için hedefini 15 milyon olarak belirledi

2011 yazında telefon satışına başlayıp Çin'de gördüğü yoğun ilgi sayesinde adını tüm dünyaya duyuran Xiaomi'nin yedi kurucusundan biri olan Bin Lin, dün All Things Digital'in New York şehrinde düzenlediği Dive Into Mobile konferansında firması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Millet kod adlı MI-One akıllı telefonu satışa sunulduğundan beri teknoloji medyasının ilgisini üzerinden eksik etmediği üç yaşındaki girişim, ürünlerine olan talebin oldukça küçük bir kısmını karşılayabiliyor olmasına rağmen 2012'de 7.19 milyon akıllı telefon satmayı başarmış. Seri üretim için Foxconn ile birlikte çalışan üretici, mobil sektörde dünya devleriyle rekabet ediyor olsa da endüstrinin en saygın etkinliklerinden birinde 2013 için hedefini 15 milyon olarak belirlediğini açıklayabilecek kadar kendine güveniyor.
Hiçbir perakende mağaza veya operatörle anlaşmaya gitmeyen, yalnızca resmi internet sitesi üzerinden satış gerçekleştiren Xiaomi, geliştirdiği aygıtları neredeyse üretim maliyetine satıyor. Geçen yıl 2 milyar doların üzerinde gelir elde eden, ancak tek başına telefon satışından giderlerini karşılayamayan firma, aksesuar satışları ve mobil internet hizmetleri sayesinde kar edebiliyor. Farklı renkte piller, kılıflar ve daha birçok seçenekle dünyanın en büyük mobil pazarı olan Çin'deki milyonlarca müşterisi için aksesuar alımını cazip hale getirmek için çabalayan üreticinin çalışmaları istedikleri gibi sonuç veriyor. Fakat sahte ürünlerin dev bir pazar oluşturduğu Çin'de bu durumdan Xiaomi de muzdarip. Çok daha ucuz materyaller kullanılarak üretilen çakma modellerin aynı fiyatlarla satıldığını ve tüketicilerin büyük çoğunluğunun sahte ürün kullandığından bihaber olduğunu ifade eden Bin Lin, Çinli bir firma olarak cihaz korsancılığında diğer şirketlerden daha şanslı olmadıklarını, ancak ülkedeki yetkililerle bu duruma bir son vermek için görüştüklerini belirtti. 
Henüz tanıtımı gerçekleştirilen Mi-2S ile Galaxy S4 ve HTC One gibi en üst seviye modellere güç veren Qualcomm Snapdragon 600 yongasını maliyet fiyatına müşterilerinin beğenisine sunduklarını hatırlatan yönetici, şirketinin uyguladığı stratejiyi ve gerekçelerini detaylandırdı. "Akıllı telefonlar gerçekten 20 yıl önceki PC'lere benziyor. İlk etapta kişisel bilgisayarlar büyük kar payları oluşturmuştu, fakat bu paylar günümüzde tek hanelere kadar düştü. Aynı değişim akıllı telefonlarda da yaşanmaya başlıyor. Bu yüzden biz, zaten kar payı düşecek olan cihazlara odaklanmaktansa sunduğumuz hizmetlere yoğunlaşmayı yeğliyor." Neden Google'ın açık kaynak kodlu Android işletim sistemini tercih ettiklerini de açıklayan Lin, varsayılan Android arayüzünden tamamen farklı bir kullanıcı arayüzüne sahip kendi geliştirdikleri MIUI yazılımını işaret ederek istedikleri değişikliği yapabilecekleri bu esnek platformun çalışmaları için uygun olduğunu dile getirdi.
Çin'deki tüketicilerin talebini tam manasıyla karşılayamamasına karşın satış ağını Hong Kong ve Tayvan'a yayan Xiaomi'nin gelecek planları arasında Singapur gibi diğer Asya ülkelerinin olduğu tahmin ediliyor. Üst düzey akıllı telefonları maliyetine göre fiyatlandıran ve müşterilerinin geri bildirimlerini dikkate alarak yeni ürünler hazırlayan üreticinin bu yıl Avrupa'ya açılma ihtimali de bulunuyor. Meşhur girişimin son verileri, er ya da geç Xiaomi markalı çözümlerin çok daha fazla bölgede erişilebilir olacağı ve firmanın bir dünya markası haline geleceğini gösteriyor. Şimdiden 2,400 kişiye istihdam sağlayan Xiaomi'nin yaz aylarında Snapdragon 800 veyahut Tegra 4 çipsetli ilk telefonlardan birini hizmet verdiği Asya ülkelerinde piyasaya süreceğini hatırlatalım.

http://allthingsd.com/20130415/meet-xiaomi-the-biggest-smartphone-company-youve-never-heard-of/ Yorum Yaz
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Ülkemizde gelse iyi olur
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yc#1 6 yıl
Çinli bir üreticinin taklit ürünlerden muzdarip olması. Ne kadar ironik :)
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cibicibi 6 yıl
bi de xperianın play serisi vardı ona noldu?
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wolf silver 6 yıl
Neden Asya da ki şirketler hep halklarını düşünüyor en iyisi ve en ucuzunu onlara veriliyor. Bizde böyle değil tam tersi oluyor..
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neoAyhan 6 yıl
bi tane xiaomi m2 de ben almıştım ama gümrüğe takıldı :( şanslı olanların ise geçti :D
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