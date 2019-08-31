Stranger Things 3: The Game mobil platformlarda yerini aldı

Üçüncü sezonuyla ekranlara dönen Stranger Things dizisi, sevenleri için farklı oyunlar sunmaya devam ediyor. Bunlardan en yenisi olan Stranger Things 3: The Game Temmuz ayında PC ve konsollar için yayınlanmıştı. Bugün ise mobil platformlarda yerini aldı.

Bu sefer ücretli

Mobil tarafa çıkan ilk Stranger Things: The Game oyunu kullanıcılar tarafında oldukça beğenilmişti. Aksiyon RPG türündeki oyun piksel çizimler ve 80’ler temasıyla dizinin atmosferini ilginç bir şekilde yansıtıyordu. Ücretsiz olarak sunulan oyunu, sadece Android tarafında 5 milyonun üzerinde kullanıcı indirdi. Yeni oyun ise 32.99 TL’lik ücretle sunuluyor. Ancak oyun içi satın almanın olmadığını belirtelim.

Önceki oyunla karşılaştırıldığında sürekli yukarıdan görmek yerine, kameranın izometrik şekilde görüntü sunduğunu belirtebiliriz. Ayrıca çevrimdışı şekilde arkadaşlarınızla takım oluşturup oynamanıza imkan tanınıyor. Üçüncü sezondan hikayeler ve her zaman olduğu gibi 80’ler teması oyunun temelini oluşturuyor.

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Şu an Steam üzerinde indirimde olan Stranger Things 3: The Game 16 TL gibi uygun bir fiyata satılıyor. Dolayısıyla mobil fiyatın biraz pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Daha önce belirttiğimiz gibi en azından oyun içi satın alma olmaması sevindirici. Aşağıdaki bağlantılardan App Store ve Google Play üzerinden oyuna ulaşabilirsiniz.

App Store || Google Play

https://www.engadget.com/2019/08/30/stranger-things-3-the-game-ios-android/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nYWRnZXQuY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAJ6LBF_578_MgZlSysiMpCacuAu1lIXO-F0bEwVT7Wn-ZXueVquBQmDmP6jD0kUAsXwtsUkis7Rxv16u8kaMvxB91EMFwhKwxcrF-qUJleaA1_pjwfUvKCEAWemXsIa3jhKP5jKIH-_xfMjwQ7kJeMYZFySzeqnMIVHcqZTyk8rg