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Xiaomi CEO'su yeni nesil parmak izi tarayıcılarını sergiledi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin CEO'su, önümüzdeki dönemde cihazlarında kullanılacak olan yeni ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını sergiledi. İşte detaylar...
4 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji üreticilerinden Xiaomi çoğunlukla rakiplerine göre düşük fiyatları ve agresif pazarlama taktileriyle biliniyor ancak şirket teknoloji ve inovasyon tarafında da rakiplerini yakalamanın peşinde. Şirket şimdiye kadar bunu gerçekleştirememiş olsa da gelen yeni haberler bu planın çok da uzakta olmadığını gösteriyor.

Ekranın her noktası kullanılabiliyor

Xiaomi'nin başkanı ve eş kurucusu olan Lin Bin, Çin sosyal medya sitesi Weibo'da bir video yayınladı ve yeni nesil ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını sergiledi. Yeni teknolojide parmağınızı bir dokunuşla tanımlıyor ve daha sonra neredeyse ekranın her noktasına dokunarak kilidi açabiliyorsunuz.
Lin Bin'in açıklamalarına göre kilit açma alanı 50 mm x 25 mm ebatlarında ve bu da standart parmak izi tarayıcıların 15 katından daha fazla. Özelliği sadece büyük olması değil, yanı zamanda hızlı ve güvenilir bir teknoloji sunması. Zira ekrana bakmadan kilidi açtığını bile görüyoruz. Yeni parmak izi teknolojisinin testleri tamamlandığında ise Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarında kullanılmasının planlandığını da belirtelim.

https://www.youtube.com/watch?v=o123KeVXYfo Yorum Yaz
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Emin KOÇ 4 ay en beğenilen
Xiaomi den böyle haberlerin gelmesi güzel çünkü uygun fiyatlara da alınabilir şekilde telefonlara koyuyorlar bu ürünleri.
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edo 4 ay
Ekranın tamamının bu görevi yapması ciddi anlamda sıkıntılı ve istemeden tuş kilidi açmaya müsait. Çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Mevcut OnePlus3 telefonumdaki parmak izi sensörü bile bazen telefonu cebime koyarken tuş kilidini yanlışlıkla açmama sebep olabiliyor. Ama yazılımla dinamik olarak konumlandırılıp, farklı amaçlar için de kullanılacaksa (mesela ekran açıkken ödeme için tekrar parmak izi sormak vs gibi) ayrı dava. Yoksa normalde telefon kilidini açmak için kısıtlı bir alanda olmaması ciddi sorunlu olacaktır.
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StarSOzi 4 ay edo
Zaten halihazırda miui de tüm uygulamalara ayrıca ekran açılışından bağımsız olarak ister şifre ister parmak izi istersenizde çizerek kilitleyebiliyorsunuz. Dediğinize katılıyorum lakin bu sorun sanırım cebiniz haricinde bir yerden telefonu alırken karşılaşılabilir. ve ben örneğin masanın üzerinden alırken baş parmağımı ekrana koymadan alıyorum. Bunu haricinde cepteyken sorun olacağını düşünmüyorum misal benim xiaomi telefonumda cepteyken ekranı uyandırmama özelliği aktifken cepte parmak izine dokununca çalışmıyor.
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cengiz7 4 ay
iyi de o zaman elimizde taşıyamıycaz telefonu ? hele bir de 2-3 parmak birden kaydedersek vay halimize. Ekrana gömülü parmak izi sensörü sevmiyorum
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Emin KOÇ 4 ay en beğenilen
Xiaomi den böyle haberlerin gelmesi güzel çünkü uygun fiyatlara da alınabilir şekilde telefonlara koyuyorlar bu ürünleri.
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Seyrim 4 ay
Hırsızlar artık parmakları da çalar, telefonu götürürken..
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hömmgüzel 4 ay Seyrim
Ne alaka 😃
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