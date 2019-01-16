Xiaomi CEO'su yeni nesil parmak izi tarayıcılarını sergiledi

Teknoloji Editörü
Teknoloji üreticilerinden Xiaomi çoğunlukla rakiplerine göre düşük fiyatları ve agresif pazarlama taktileriyle biliniyor ancak şirket teknoloji ve inovasyon tarafında da rakiplerini yakalamanın peşinde. Şirket şimdiye kadar bunu gerçekleştirememiş olsa da gelen yeni haberler bu planın çok da uzakta olmadığını gösteriyor.
Ekranın her noktası kullanılabiliyor
Xiaomi'nin başkanı ve eş kurucusu olan Lin Bin, Çin sosyal medya sitesi Weibo'da bir video yayınladı ve yeni nesil ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını sergiledi. Yeni teknolojide parmağınızı bir dokunuşla tanımlıyor ve daha sonra neredeyse ekranın her noktasına dokunarak kilidi açabiliyorsunuz.Lin Bin'in açıklamalarına göre kilit açma alanı 50 mm x 25 mm ebatlarında ve bu da standart parmak izi tarayıcıların 15 katından daha fazla. Özelliği sadece büyük olması değil, yanı zamanda hızlı ve güvenilir bir teknoloji sunması. Zira ekrana bakmadan kilidi açtığını bile görüyoruz. Yeni parmak izi teknolojisinin testleri tamamlandığında ise Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarında kullanılmasının planlandığını da belirtelim.
https://www.youtube.com/watch?v=o123KeVXYfo Yorum Yaz Paylaş Tweetle