Xiaomi CEO'su yeni nesil parmak izi tarayıcılarını sergiledi

Teknoloji üreticilerinden Xiaomi çoğunlukla rakiplerine göre düşük fiyatları ve agresif pazarlama taktileriyle biliniyor ancak şirket teknoloji ve inovasyon tarafında da rakiplerini yakalamanın peşinde. Şirket şimdiye kadar bunu gerçekleştirememiş olsa da gelen yeni haberler bu planın çok da uzakta olmadığını gösteriyor.

Ekranın her noktası kullanılabiliyor

Xiaomi'nin başkanı ve eş kurucusu olan Lin Bin, Çin sosyal medya sitesi Weibo'da bir video yayınladı ve yeni nesil ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını sergiledi. Yeni teknolojide parmağınızı bir dokunuşla tanımlıyor ve daha sonra neredeyse ekranın her noktasına dokunarak kilidi açabiliyorsunuz.

https://www.youtube.com/watch?v=o123KeVXYfo

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Lin Bin'in açıklamalarına göre kilit açma alanıebatlarında ve bu da standart parmak izi tarayıcılarındaha fazla. Özelliği sadece büyük olması değil, yanı zamandabir teknoloji sunması. Zirakilidi açtığını bile görüyoruz. Yeni parmak izi teknolojisinin testleri tamamlandığında ise Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarında kullanılmasınında belirtelim.