Youtube uygulamasına videolar arasında ekranı kaydırarak gezinme özelliği geliyor

Youtube uygulaması videonun bölümlerini hızlı bir şekilde ileri veya geri almak için ekrana çift tıklama gibi hareket kontrollerini destekliyor. Ancak TechCrunch'ın ortaya çıkan yeni bir raporuna göre bu hareket kontrolleri yeni güncellemeyle beraber daha da genişleyecek.

Videoda kaldığınız yer hatırlanacak

Önümüzdeki hafta yeni özelliklerin geleceğini doğrulayan Youtube, artık kullanıcılara ekranı kaydırarak videoların arasında gezinti yapabilmesine imkan verecek. Ekranı sola veya sağa kaydırdığınızda Youtube'un size önereceği videoya pratik bir şekilde geçiş yapabileceksiniz.

https://techcrunch.com/2019/01/14/youtube-just-changed-how-you-navigate-videos-in-its-mobile-app/

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Eklenecek bir diğer yenilik ise kaydırma sırasında,videoda nerede kaldığınızın hatırlanma özelliği olacak. Bu yeni özellik, kaydırma özelliği ile ilişkilendirilecek ve kullanıcılar kaldıkları sahneyigirişmeden videolar arasında gezebilecekler. Yapılacak yenitam tarihi ise henüz belli değil.