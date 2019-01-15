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Youtube uygulamasına videolar arasında ekranı kaydırarak gezinme özelliği geliyor

Youtube'un mobil uygulamaları önümüzdeki günlerde yeni bir güncelleme alacak. Yeni versiyonlarla birlikte artık videolar arasında gezinti yapmak için ekranı kaydırmamız yeterli olacak.
4 ay
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7
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Youtube uygulaması videonun bölümlerini hızlı bir şekilde ileri veya geri almak için ekrana çift tıklama gibi hareket kontrollerini destekliyor. Ancak TechCrunch'ın ortaya çıkan yeni bir raporuna göre bu hareket kontrolleri yeni güncellemeyle beraber daha da genişleyecek.

Videoda kaldığınız yer hatırlanacak

Önümüzdeki hafta yeni özelliklerin geleceğini doğrulayan Youtube, artık kullanıcılara ekranı kaydırarak videoların arasında gezinti yapabilmesine imkan verecek. Ekranı sola veya sağa kaydırdığınızda Youtube'un size önereceği videoya pratik bir şekilde geçiş yapabileceksiniz.
Eklenecek bir diğer yenilik ise kaydırma sırasında, o an izlediğiniz videoda nerede kaldığınızın hatırlanma özelliği olacak. Bu yeni özellik, kaydırma özelliği ile ilişkilendirilecek ve kullanıcılar kaldıkları sahneyi arama derdine girişmeden videolar arasında gezebilecekler. Yapılacak yeni güncellemenin tam tarihi ise henüz belli değil.

https://techcrunch.com/2019/01/14/youtube-just-changed-how-you-navigate-videos-in-its-mobile-app/ Yorum Yaz
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1cskndlgr 4 ay en beğenilen
youtube vanced varken kim ne yapsın bu özelliği😂😁😁
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Mellkor 4 ay
İzlemedik birşey kalmaz artık geceleri
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keremec 4 ay
Youtube sağolsun ders çalışmak için giriyorum soba tanıtım videosu izlerken buluyorum kendimi.
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MetalWave 4 ay
2.5 yaşındaki benim çocuk bunu beğendi :P
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yorumculuklar 4 ay
YouTube mobil uygulaması gerçekten çok kötü ve temel özellikleri eksik, video bittiğinde yatay ekranda beğen/beğenme, yorum yapma düğmelerinin gelmesi lazım ki sosyal bir platform olarak içeriklere geri bildirimi kolay bir şekilde yapabilelim. Daha bunun gibi basit ama kullanışı etkileyen bir çok özellik eksik.
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1cskndlgr 4 ay en beğenilen
youtube vanced varken kim ne yapsın bu özelliği😂😁😁
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fuckulteli 4 ay
Rastgele gelecek bir video için kaydırmayı tercih etmem. Youtube a sürpriz video izlemek için girmiyorum. Özellikle, tıklamayıp açmadığım videolar oluyor.
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isakoc 4 ay
Güzel olmuş. Böylece bazı alışılagelmiş kişilerin videoları yerine arka planda kalmış kişilerin videoları da izlenme imkanına kavuşur. En azından onlara faydası olur.
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