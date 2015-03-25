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Xiaomi Ferrari test sonuçlarında görüldü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
1
15
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi Ferrari test sonuçlarında görüldü
Çin'in yükselen değerlerinden Xiaomi , akıllı telefon pazarında bir süredir durgun görünüyordu. Şirket son olarak Microsoft ile Windows 10 işletim sistemli Mi4 modeli hazırlamak için ortaklığa başlamıştı. Bu kez ise yeni bir modeli benchmark sonuçlarında görüldü.
Test sonuçlarında Xiaomi Ferrari adıyla görülen akıllı telefonun teknik detayları da ortaya çıktı. GFXBench sonuçlarında yer alan detaylara bakacak olursak Xiaomi Ferrari'nin 4.9 inç ekranda FHD (1080x1920) çözünürlük sunduğu görülüyor. Akıllı telefon işlem gücünü ise Adreno 405 grafik birimine ve sekiz çekirdekli 1.6 GHz saat hızında çalışan CortexA53 işlemcisine sahip Snapdragon 615 çipsetinden  karşılıyor.
Telefona 2GB sistem belleği ve 16GB depolama alanı eşlik ederken depolama alanını Micro SD kart ile arttırmak mümkün gözüküyor. Görüntüleme seçeneklerinde ise 12MP çözünürlükte ana kamera ve 5MP çözünürlükte selfie kamerası ortaya çıkan detaylardan. Çıkış tarihi ve fiyatı bilinmeyen telefonun kutusundan Android 5.0.2 sürümü ile çıkması bekleniyor. 
Xiaomi Ferrari test sonuçlarında görüldü
 

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viper17 4 yıl en beğenilen
hacı murat olmuş bu ne ferrarisi
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Fenomenon 4 yıl
F/P kralı olma potansiyeli olan bir cihaz.
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Guaire 4 yıl
4.9 inç diye beklemeyin. Redmi Note 2 bu.
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aycibin 4 yıl
Inanilmaz merak ediyorum telefonda sekiz cekirdege ihtiyac duyan ustun insanlar aramizda mi diye!!!
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Oluruna Bırak! 4 yıl
Turkiyeye gelecem demesinden yaklaşık 2yıl geçti.
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umut_baris 4 yıl
Isınan Qualcomm işlemci mi koysaydı?

Ama siz ona da evet derdiniz. Xiaomi bence de hata etmiş.
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S.Soylu 4 yıl
Snapdragon 615 şuanda Qualcomm tarafındaki en mantıklı çözüm olarak görünüyor. Orta üst seviye bir donanım üreticiler bu donanımı uygun fiyatla konumlandırırlarsa (misal S410 ların yerine) iyi satış rakamlarına ulaşabilirler.
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wolf silver 4 yıl
Canım sen buna ferrari demişsin ama bu bildiğimiz toros olmuş.
Neyse şaka bir yana eğer fiyatı da iyi olursa çoğu kişinin isteklerini karşılamış durumda ancak önemli olan FİYATtir...
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canguler917 4 yıl
ne ferrariymiş ama
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Emre Kocakaya 4 yıl
Ferrari`nin logosunu kullanmadiktan sonra,bildigimiz otomobil firmasi ferrari hic mudahele edemez,italyada soy adi Ferrari olan milyonlarca insan var.
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emre1393 4 yıl
kodadıdır muhtemelen, ayrıca mi3 ten sonra o fiyat aralığı için hazırladıkları cihaz olabilir.
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viper17 4 yıl en beğenilen
hacı murat olmuş bu ne ferrarisi
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balcis 4 yıl
davalık olacaklar.
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