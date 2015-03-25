Xiaomi Ferrari test sonuçlarında görüldü

Çin'in yükselen değerlerinden Xiaomi , akıllı telefon pazarında bir süredir durgun görünüyordu. Şirket son olarak Microsoft ile Windows 10 işletim sistemli Mi4 modeli hazırlamak için ortaklığa başlamıştı. Bu kez ise yeni bir modeli benchmark sonuçlarında görüldü.

Test sonuçlarında Xiaomi Ferrari adıyla görülen akıllı telefonun teknik detayları da ortaya çıktı. GFXBench sonuçlarında yer alan detaylara bakacak olursak Xiaomi Ferrari'nin 4.9 inç ekranda FHD (1080x1920) çözünürlük sunduğu görülüyor. Akıllı telefon işlem gücünü ise Adreno 405 grafik birimine ve sekiz çekirdekli 1.6 GHz saat hızında çalışan CortexA53 işlemcisine sahip Snapdragon 615 çipsetinden karşılıyor.

Telefona 2GB sistem belleği ve 16GB depolama alanı eşlik ederken depolama alanını Micro SD kart ile arttırmak mümkün gözüküyor. Görüntüleme seçeneklerinde ise 12MP çözünürlükte ana kamera ve 5MP çözünürlükte selfie kamerası ortaya çıkan detaylardan. Çıkış tarihi ve fiyatı bilinmeyen telefonun kutusundan Android 5.0.2 sürümü ile çıkması bekleniyor.