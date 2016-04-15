Xiaomi Max geliyor

Yeni amiral gemi modeli Mi 5 ile büyük beğeni toplayan ve taleplere yetişemez duruma gelen Xiaomi, bu yıl akıllı telefon satışlarında önemli bir başarı yakalamak istiyor. Yıl içerisinde fiyat-performans odaklı yeni modeller piyasaya sürmeyi düşünen firma, isim konusunda ise tüketicilere danışıyor.

Firmanın bir süre önce yaptığı ankette, yeni bir Phablet modeli için isim seçilmesi istendi. Katılımcılar; Xiaomi Big, Xiaomi Plus ve Xiaomi Max şıkları arasından seçim yaptı. Sonuçta ise Xiaomi Max, yüzde 51.6 gibi bir oranla en çok istenen isim oldu.

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"Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları"

Xiaomi’nin yol haritasında, Mi Note 2 modelinin Phablet sınıfına hitap etmesi bekleniyordu. Muhtemelen isimlendirme Xiaomi Max şeklinde olacak. 6.4 inçlik 2K ekrana sahip bu cihazın, Snapdragon 823 yonga seti ile gelmesi bekleniyordu. Veya MediaTek Helio X20 yonga seti taşıyan bir cihaz olarak da karşımıza çıkabilir.

http://www.androidheadlines.com/2016/04/xiaomis-upcoming-phablet-will-be-called-xiaomi-max.html

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Kaynaklar, Xiaomi’nin bu yıl 10 çekirdekli Helio X20 yonga seti taşıyan iki akıllı telefon piyasaya süreceğini dile getiriyordu. Bunlardan birisi Xiaomi Max olabilir. Diğerinin ise Mi 5 amiral gemi modelinin daha düşük bir versiyonu olma ihtimali mevcut. Firmanın yaz aylarında yapacağı hamleler, yol haritasını da büyük ölçüde şekillendirecektir.