Xiaomi Max geliyor

Yeni amiral gemi modeli Mi 5 ile büyük beğeni toplayan ve taleplere yetişemez duruma gelen Xiaomi, bu yıl akıllı telefon satışlarında önemli bir başarı yakalamak istiyor. Yıl içerisinde fiyat-performans odaklı yeni modeller piyasaya sürmeyi düşünen firma, isim konusunda ise tüketicilere danışıyor.
Firmanın bir süre önce yaptığı ankette, yeni bir Phablet modeli için isim seçilmesi istendi. Katılımcılar; Xiaomi Big, Xiaomi Plus ve Xiaomi Max şıkları arasından seçim yaptı. Sonuçta ise Xiaomi Max, yüzde 51.6 gibi bir oranla en çok istenen isim oldu.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları"
Xiaomi’nin yol haritasında, Mi Note 2 modelinin Phablet sınıfına hitap etmesi bekleniyordu. Muhtemelen isimlendirme Xiaomi Max şeklinde olacak. 6.4 inçlik 2K ekrana sahip bu cihazın, Snapdragon 823 yonga seti ile gelmesi bekleniyordu. Veya MediaTek Helio X20 yonga seti taşıyan bir cihaz olarak da karşımıza çıkabilir.Kaynaklar, Xiaomi’nin bu yıl 10 çekirdekli Helio X20 yonga seti taşıyan iki akıllı telefon piyasaya süreceğini dile getiriyordu. Bunlardan birisi Xiaomi Max olabilir. Diğerinin ise Mi 5 amiral gemi modelinin daha düşük bir versiyonu olma ihtimali mevcut. Firmanın yaz aylarında yapacağı hamleler, yol haritasını da büyük ölçüde şekillendirecektir.
http://www.androidheadlines.com/2016/04/xiaomis-upcoming-phablet-will-be-called-xiaomi-max.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilmeyip sizin bildiğinizi zanneden insanların kafasına da yanlış fikirler sokuyorsunuz.
Xiaomi, Huawei'nin alt markası Honor, Lenovo'nun alt markası ZUK, Oppo ve Vivo'nun sahiplerinin bir diğer markası olan OnePlus, Coolpad ve Qihoo 360'ın ortak markası Qiku, Gionee'nin alt markası IUNI gibi markalar bu bahsedilen fiyatlardan satış yaparlar. Yok yapmıyorlar, o fiyattan az sayıda satış yapıp yüksek fiyattan satıyorlar diyenin ismi ne olursa olsun inanmayın, aslı faslı yoktur.
O fiyatlar al-satçı (reseller) denen kanallardır. Çinlilerden bazıları bu cihazları gördüğünüz fiyatlardan perakende olarak temin edip üstüne kar koyup bu sitelere satar, onlar da üstüne kar koyup Çin dışına satar olay budur.
Toptan satışı yok bu cihazların. Akıl var mantık var, bu fiyatlardan az sayıda piyasaya sürülse, yüksek rakamlara satılmaya çalışılsa satış rekoru kıramazdı bu adı sanı duyulmamış firmalar.
Yurt dışında bu konuyu herkes anlıyor, memleketim insanı bir türlü anlamıyor. Daha önce hiç açıklanmamış olsa neyse...
arkadaşım bu telefon çok sattığı için fiyatı otomatikman yükseliyor.hatta bazı modelleri stoklarda hiç kalmadı,ben düzenli olarak takip ediyorum.aynı modelin uygun fiyatlı olanları da var bazı sitelerde.bizlere sadece ayrıntılı olarak araştırmak kalıyor.Xiaomi harici diğer marka ve model telefonlar sadece nal topluyorlar.uygun fiyat; 449.89$ banggood.com/...
Zaten fiyatlar Çin fiyatı Almanya da ve Türkiye de resmi distribütör yok bildiğim kadarıyla.
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