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Xiaomi Max geliyor

Bir süredir, tüketicilerden yeni modelleri için isim belirlemesini isteyen Xiaomi, bu kez yeni Phablet modeli için bir anket gerçekleştirdi. Tüketiciler, Xiaomi Max isminde karar kıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni amiral gemi modeli Mi 5 ile büyük beğeni toplayan ve taleplere yetişemez duruma gelen Xiaomi, bu yıl akıllı telefon satışlarında önemli bir başarı yakalamak istiyor. Yıl içerisinde fiyat-performans odaklı yeni modeller piyasaya sürmeyi düşünen firma, isim konusunda ise tüketicilere danışıyor.

Firmanın bir süre önce yaptığı ankette, yeni bir Phablet modeli için isim seçilmesi istendi. Katılımcılar;  Xiaomi Big, Xiaomi Plus ve Xiaomi Max şıkları arasından seçim yaptı. Sonuçta ise Xiaomi Max, yüzde 51.6 gibi bir oranla en çok istenen isim oldu.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları"

Xiaomi’nin yol haritasında, Mi Note 2 modelinin Phablet sınıfına hitap etmesi bekleniyordu. Muhtemelen isimlendirme Xiaomi Max şeklinde olacak. 6.4 inçlik 2K ekrana sahip bu cihazın, Snapdragon 823 yonga seti ile gelmesi bekleniyordu. Veya MediaTek Helio X20 yonga seti taşıyan bir cihaz olarak da karşımıza çıkabilir.

Kaynaklar, Xiaomi’nin bu yıl 10 çekirdekli Helio X20 yonga seti taşıyan iki akıllı telefon piyasaya süreceğini dile getiriyordu. Bunlardan birisi Xiaomi Max olabilir. Diğerinin ise Mi 5 amiral gemi modelinin daha düşük bir versiyonu olma ihtimali mevcut. Firmanın yaz aylarında yapacağı hamleler, yol haritasını da büyük ölçüde şekillendirecektir. 
http://www.androidheadlines.com/2016/04/xiaomis-upcoming-phablet-will-be-called-xiaomi-max.html Yorum Yaz
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koyunsavar 3 yıl en beğenilen
Bu uckagitcilara kanmayin telefonlari ucuz filan satmiyorlar ucuz fiyay acikliyorlar ama kimse o fiyattan alamiyor kaldigim yerde satis fiyati 520 euro 3 gb ramli olan m.bol.com/...
Bu uckagitcilara kanmayin telefonlari ucuz filan satmiyorlar ucuz fiyay acikliyorlar ama kimse o fiyattan alamiyor kaldigim yerde satis fiyati 520 euro 3 gb ram...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 yıl
Ürünler gayet güzel bende kullanıyorum, fakat uzunca bir süredir 5.0 yazılımla devam ediyorlar. Bir türlü 6.0'a geçmediler. Diğer telefonlardan en güzel olan tarafı MUIU arayüz gayet hızlı ve kullanışlı. Türkiye offisi kurulursa fiyatları çok şişer bu bir gerçek ama destek gelir.
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aycibin 3 yıl
yanında çay takımı da veriyorlar mı?malum tepsi boyutunda telefon yapmışlar.hangi cebe göre tasarladılarsa
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kadirirdem 3 yıl
6.4 inç ne ya telefon bunlar telefon,tablet değil...
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Guaire 3 yıl
Konuya hakim değilseniz iddialı yorum yapmayın arkadaşlar. Çok zor bir şey değil.

Bilmeyip sizin bildiğinizi zanneden insanların kafasına da yanlış fikirler sokuyorsunuz.

Xiaomi, Huawei'nin alt markası Honor, Lenovo'nun alt markası ZUK, Oppo ve Vivo'nun sahiplerinin bir diğer markası olan OnePlus, Coolpad ve Qihoo 360'ın ortak markası Qiku, Gionee'nin alt markası IUNI gibi markalar bu bahsedilen fiyatlardan satış yaparlar. Yok yapmıyorlar, o fiyattan az sayıda satış yapıp yüksek fiyattan satıyorlar diyenin ismi ne olursa olsun inanmayın, aslı faslı yoktur.

O fiyatlar al-satçı (reseller) denen kanallardır. Çinlilerden bazıları bu cihazları gördüğünüz fiyatlardan perakende olarak temin edip üstüne kar koyup bu sitelere satar, onlar da üstüne kar koyup Çin dışına satar olay budur.

Toptan satışı yok bu cihazların. Akıl var mantık var, bu fiyatlardan az sayıda piyasaya sürülse, yüksek rakamlara satılmaya çalışılsa satış rekoru kıramazdı bu adı sanı duyulmamış firmalar.

Yurt dışında bu konuyu herkes anlıyor, memleketim insanı bir türlü anlamıyor. Daha önce hiç açıklanmamış olsa neyse...
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bbuilk 3 yıl
Bir şey değişmiyor bizim için ürünlerine resmi kanallar üzerinden ulaşamadığımız sürece
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koyunsavar 3 yıl
Madem bu fiyatlar bizim icin degil neden devamli haber yapip altinda seviniyoruz bide obur ureticilere bok atiyoruz devamli
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eraslan35 3 yıl
neo01470
osdorpBu uckagitcilara kanmayin telefonlari ucuz filan satmiyorlar ucuz fiyay acikliyorlar ama kimse o fiyattan alamiyor kaldigim yerde satis fiyati 520 euro 3 gb ramli olan m.bol.com/...
Zaten fiyatlar Çin fiyatı Almanya da ve Türkiye de resmi distribütör yok bildiğim kadarıyla.

arkadaşım bu telefon çok sattığı için fiyatı otomatikman yükseliyor.hatta bazı modelleri stoklarda hiç kalmadı,ben düzenli olarak takip ediyorum.aynı modelin uygun fiyatlı olanları da var bazı sitelerde.bizlere sadece ayrıntılı olarak araştırmak kalıyor.Xiaomi harici diğer marka ve model telefonlar sadece nal topluyorlar.uygun fiyat; 449.89$ banggood.com/...
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Fenomenon 3 yıl
Tmm büyük olsun da 6.4" de çoook büyük. 6" olsaydı daha iyi olabilirdi.
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wolf silver 3 yıl
Adamlar gerçekten mükemmel Telefonlar yapıyorlar...
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stalker(1979) 3 yıl
Helio X20 büyük hata olur. Snapragon 820 ile ün yaptı xiomi mi5 :)
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koyunsavar 3 yıl en beğenilen
Bu uckagitcilara kanmayin telefonlari ucuz filan satmiyorlar ucuz fiyay acikliyorlar ama kimse o fiyattan alamiyor kaldigim yerde satis fiyati 520 euro 3 gb ramli olan m.bol.com/...
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neo01470 3 yıl koyunsavar
osdorp
Bu uckagitcilara kanmayin telefonlari ucuz filan satmiyorlar ucuz fiyay acikliyorlar ama kimse o fiyattan alamiyor kaldigim yerde satis fiyati 520 euro 3 gb ramli olan m.bol.com/...

Zaten fiyatlar Çin fiyatı Almanya da ve Türkiye de resmi distribütör yok bildiğim kadarıyla.
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