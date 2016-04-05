Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları

Henüz hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da, son dönemde teknoloji çevrelerinde sıkça dile getirilen bir yonga seti var: Snapdragon 823. Yıl sonuna doğru piyasada olması beklenen yeni yonga seti için, şimdiden pek çok cihazın ismi geçiyor.

Mimari açısından Snapdragon 820 ile herhangi bir farklılık içermeyen Snapdragon 823’ün, çekirdek hızlarında 2.8GHz saat hızlarına ulaştığı, grafik birimini de bir miktar daha hızlandırdığı iddia ediliyor.

HTC 10 mini iddialarının ardından, Xiaomi Mi Note 2 amiral gemi modeli için de aynı iddialar söz konusu. Yüksek çekirdek hızları ile Snapdragon 823 yonga seti, Xiaomi Mi Note 2 modelini Mi 5 amiral gemisinden bir adım daha önce çıkaracak.

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HTC 10 mini modelini bir kenara bırakırsak, termal bütçesi biraz daha geniş olan Xiaomi Mi Note 2 için, 2.8GHz hızları çok da uzak ihtimal değil. Bu sayede, akıllı telefon pazarının en hızlı cihazlarından birisi olma özelliğine sahip olacak. İlk olarak geçen yıl başlarında piyasaya çıkan ilk nesil Mi Note modeli oldukça beğenilmişti.

Xiaomi Mi Note 2 modelinde ayrıca 5.7 inçlik 2K ekran, 3600mAh kapasiteli batarya, 4GB/6GB LPDDR4 RAM, 256GB’a kadar depolama kapasitesi gibi özellikler olması bekleniyor. Cihazın piyasaya çıkması ise yıl sonlarını bulacak.