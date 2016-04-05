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Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları

Xiaomi’nin Phablet sınıfındaki önemli silahı Mi Note serisinin bu yıl güncellenmesi bekleniyor. Güncellenmiş model, Xiaomi Mi 5 modelinden biraz daha hızlı olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da, son dönemde teknoloji çevrelerinde sıkça dile getirilen bir yonga seti var: Snapdragon 823. Yıl sonuna doğru piyasada olması beklenen yeni yonga seti için, şimdiden pek çok cihazın ismi geçiyor.

Mimari açısından Snapdragon 820 ile herhangi bir farklılık içermeyen Snapdragon 823’ün, çekirdek hızlarında 2.8GHz saat hızlarına ulaştığı, grafik birimini de bir miktar daha hızlandırdığı iddia ediliyor.

HTC 10 mini iddialarının ardından, Xiaomi Mi Note 2 amiral gemi modeli için de aynı iddialar söz konusu. Yüksek çekirdek hızları ile Snapdragon 823 yonga seti, Xiaomi Mi Note 2 modelini Mi 5 amiral gemisinden bir adım daha önce çıkaracak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 Edge su altında 16 saat dayandı"

HTC 10 mini modelini bir kenara bırakırsak, termal bütçesi biraz daha geniş olan Xiaomi Mi Note 2 için, 2.8GHz hızları çok da uzak ihtimal değil. Bu sayede, akıllı telefon pazarının en hızlı cihazlarından birisi olma özelliğine sahip olacak. İlk olarak geçen yıl başlarında piyasaya çıkan ilk nesil Mi Note modeli oldukça beğenilmişti.

Xiaomi Mi Note 2 modelinde ayrıca 5.7 inçlik 2K ekran, 3600mAh kapasiteli batarya, 4GB/6GB LPDDR4 RAM, 256GB’a kadar depolama kapasitesi gibi özellikler olması bekleniyor. Cihazın piyasaya çıkması ise yıl sonlarını bulacak. 

http://wccftech.com/xiaomi-mi-note-2-powerhouse-phablet/ Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Şu Xaominin telefonlarına kolay bir şekilde ulaşamadımiz için ciğerlerim yanıyor be kardeşim :-( hangi ülkeden olursaN OL yurt dışı alışveriş sitesinden istediğinde kapına kadar getiriyorlar.. Bizde Gümrükte geçemiyor... KALDIK YİNE VESTELİN TELEFONLARINA :-( redmi 3 gibi bir telefon 140 dolara hatta daha ucuz :-(
Şu Xaominin telefonlarına kolay bir şekilde ulaşamadımiz için ciğerlerim yanıyor be kardeşim :-( hangi ülkeden olursaN OL yurt dışı alışveriş sitesinden istedi...
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Yanıtla +17
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Aslanhan. 3 yıl f_m_y
f_m_y

Gerçek olan ne :)
Aslanhan.

Kirin 955, Helio X25 ve Snapdragon 823 hepsi de aldatmaca, kandırmaca ve göz boyamaktan ibaret.




Yukarıda saydığım işlemciler öncüllerinin yani Kirin 950, Helio X20 ve Snapdragon 820 nin sadece saat hızları (100-200 mhz) arttırılmış versiyonları.

Gerçek kullanım senaryolarına neredeyse hiç etkileri yok.

Sadece "en hızlı işlemci" miz diyebilmek için üretiliyorlar.

Yani tamamen pazarlama stratejisi.

Yoksa maksat gerçekten performans arttırmak olsa, yeni bir isimlendirmeye gitmeden de standart versiyonların saat hızları arttırılabilirdi.

Xiaomi'nin yaptığı gibi.

Yani yaptıkları "Amerikayı yeniden keşfetmek".

Yerseniz tabi
f_m_yGerçek olan ne :)Aslanhan.Kirin 955, Helio X25 ve Snapdragon 823 hepsi de aldatmaca, kandırmaca ve...
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kadirirdem 3 yıl
şu telefonu bir firma getirsin birde adam gibi destek sunsun çok deli satmaz ise ben bir şey bilmiyorum...
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General. 3 yıl
3 senedir gelmesini bekliyoruz
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NinovaAir 3 yıl
Batarya yetersiz yeni Amiral gemileri en az 4000 Mah olmali
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Şu Xaominin telefonlarına kolay bir şekilde ulaşamadımiz için ciğerlerim yanıyor be kardeşim :-( hangi ülkeden olursaN OL yurt dışı alışveriş sitesinden istediğinde kapına kadar getiriyorlar.. Bizde Gümrükte geçemiyor... KALDIK YİNE VESTELİN TELEFONLARINA :-( redmi 3 gibi bir telefon 140 dolara hatta daha ucuz :-(
Yanıtla +17
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strathmorea 3 yıl
Grkwnxs
S800-s801 gibi işte overclocklamışlar işlemciyi

Aynen öyle.
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Grkwnxs 3 yıl
S800-s801 gibi işte overclocklamışlar işlemciyi
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f_m_y 3 yıl
Gerçek olan ne :)
Aslanhan.
Kirin 955, Helio X25 ve Snapdragon 823 hepsi de aldatmaca, kandırmaca ve göz boyamaktan ibaret.

1 Yanıt Yanıtla
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Aslanhan. 3 yıl f_m_y
f_m_y

Gerçek olan ne :)
Aslanhan.

Kirin 955, Helio X25 ve Snapdragon 823 hepsi de aldatmaca, kandırmaca ve göz boyamaktan ibaret.




Yukarıda saydığım işlemciler öncüllerinin yani Kirin 950, Helio X20 ve Snapdragon 820 nin sadece saat hızları (100-200 mhz) arttırılmış versiyonları.

Gerçek kullanım senaryolarına neredeyse hiç etkileri yok.

Sadece "en hızlı işlemci" miz diyebilmek için üretiliyorlar.

Yani tamamen pazarlama stratejisi.

Yoksa maksat gerçekten performans arttırmak olsa, yeni bir isimlendirmeye gitmeden de standart versiyonların saat hızları arttırılabilirdi.

Xiaomi'nin yaptığı gibi.

Yani yaptıkları "Amerikayı yeniden keşfetmek".

Yerseniz tabi
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Aslanhan. 3 yıl
Kirin 955, Helio X25 ve Snapdragon 823 hepsi de aldatmaca, kandırmaca ve göz boyamaktan ibaret.
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