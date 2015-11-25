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Xiaomi Mi 5 beklediğimize değecek

Xiaomi'nin bu yıl için beklenen ancak yıl sonu geldiği halde bir türlü tanıtılmayan yeni amiral gemi akıllı telefonu Mi 5 için firmanın patronundan iddialı açıklamalar geldi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi 5 beklediğimize değecek


Çin medyasına açıklama yapan Lei Jun, Xiaomi Mi 5 modelinin beklediğimize değeceğini belirtti. Jun bunun haricinde donanım ile ilgili herhangi bir detay vermekten kaçındı.

Xiaomi Mi 5 uzun süredir gündemi meşgul ediyor ve büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Qualcomm'un en güçlüsü Snapdragon 820 ile geleceği tahmin edilen Mi 5 modelinde 2K ekran, parmak izi okuyucu, Force Touch dokunmatik hassasiyet teknolojisi, 4GB RAM, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor. 

Lei Jun'un açıklamaları, firmanın geliştirme aşamasında amiral gemi modeline özel ilgi gösterdiğine işaret ediyor. Belirli donanım bileşenleri haricinde katma değer anlamında Mi 5 neler sunacak şimdilik bunlar belirsiz. 

Lei Jun'un değindiği diğer bir önemli nokta Xiaomi'nin artık cihaz tanıtım döngülerini kısaltacağıydı. Redmi Note 3 modelinde de gördüğümüz gibi Xiaomi serilerinde artık her yıla bir cihaz yerine altı aya bir cihaz şeklinde değişiklik yaşanacak ve yıl içinde daha fazla akıllı telefon piyasada olacak. 

Daha önce Sony de benzer bir strateji uygulamış ancak beklenen sonuçlar alınamamıştı. Henüz bir model eskimeden aynı seride yeni bir telefon piyasaya sürmek kullanıcının soğumasına yol açıyor. Redmi Note 2 modelinin 3 ayda 6 milyon satış rakamına ulaşması Xiaomi'nin tüketici ilgisi konusunda endişelerini gidermiş gibi gözüküyor. 

Snapdragon 820 yonga setinin gelecek yıla kalması nedeniyle Xiaomi Mi 5 modelinin bu yıl tanıtılma ihtimali kalmadı. Diğer taraftan Xiaomi'nin 10 çekirdekli Helio X20 yonga seti taşıyan bir akıllı telefon daha hazırladığı konuşuluyor. Bu cihaz da muhtemelen Mi Note serisine ait olacaktır. 

http://www.androidheadlines.com/2015/11/xiaomis-ceo-says-xiaomi-mi-5-is-worth-the-wait.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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eXteras 4 yıl en beğenilen
Acele edip sorunlu ürün çıkartacaklarına, vakit harcayıp kaliteli ürün çıkartsınlar başımızın üstünde yerleri var.
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Seyesla 3 yıl
Mi5 i bekleyeli 2 yıla yaklaştı ve elimizdeki tek sağlam şey bu "Beklediğimize değecek".Umuyoruz.Fakat bizim beklentimiz 4 GB RAM,20 MP kamera değil.6GB DDR5 RAM 23 MP ADAM AKILLI KAMERA.Hatırlatayım!
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XPerience 4 yıl
Huawei Mate 8'den sonra dört dörtlük bir diğer telefon da bu olabilir. Şu Çinliler çok akıllı, çok doğru konfigürasyonu kullanıyorlar.
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yirmisekizli 3 yıl
5.0' yapın şunu yaa
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Kefelon 4 yıl
Xiaomi cephesinden merakla beklediğim tek ürün Mi Watch. Umarım 50-75 dolar bandında güzel tasarımlı ve Android Wear'lı Mi Watch çıkarda akıllı saate terfi edebiliriz bizde :D
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Master_Evil 4 yıl
güzel telefon olacak o kesin ama fiyatı uygun olmazsa bi anlamı kalmaz
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Patren 4 yıl
820 le gelip 1500 tl ye satılırsa harika olur
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daysleeperxp 4 yıl
2013 ağustos ayında Türkiye'ye gelecekti Xiaomi, ne oldu da gelmedi?
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wolf silver 4 yıl
Red mi note 2 kullanıyorum ancak 3000 mah olan batarya kesinlikle hakkını vermiyor. Bide Helio x10 düşük güç Tüketmesine rağmen... Xperia Z2 de çok daha iyi ekran süresi alıyordum.
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RequiemForAsaw 4 yıl
Sabah öğle akşam sürekli telefon elden hiç düşmezse batarya ne yapsın donanımlar ne kadar güçlü kimse görmüyor hep bataryada aramayın şuan piyasaya çıkan her telefon 1 günü rahat çıkarıyor biraz kullanımlarımzı azaltmak lazım her dakika sosyal medya takip edilirse tabiki sarj dayanmaz
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interwap 4 yıl
Fiyatta da uçmamaları lazım.
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mrYAGIZ 4 yıl
1080p ekranlı bi versiyon da çıkarırlarsa ımmmhh tadından yenmez be.
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eXteras 4 yıl en beğenilen
Acele edip sorunlu ürün çıkartacaklarına, vakit harcayıp kaliteli ürün çıkartsınlar başımızın üstünde yerleri var.
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DARBE 4 yıl
Tahminim Mi5'i şahane bir cihaz yapıp ortalığı kasıp kavuracak Xioami.
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