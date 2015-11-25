Xiaomi Mi 5 beklediğimize değecek





Çin medyasına açıklama yapan Lei Jun, Xiaomi Mi 5 modelinin beklediğimize değeceğini belirtti. Jun bunun haricinde donanım ile ilgili herhangi bir detay vermekten kaçındı.





Xiaomi Mi 5 uzun süredir gündemi meşgul ediyor ve büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Qualcomm'un en güçlüsü Snapdragon 820 ile geleceği tahmin edilen Mi 5 modelinde 2K ekran, parmak izi okuyucu, Force Touch dokunmatik hassasiyet teknolojisi, 4GB RAM, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor.





Lei Jun'un açıklamaları, firmanın geliştirme aşamasında amiral gemi modeline özel ilgi gösterdiğine işaret ediyor. Belirli donanım bileşenleri haricinde katma değer anlamında Mi 5 neler sunacak şimdilik bunlar belirsiz.





Lei Jun'un değindiği diğer bir önemli nokta Xiaomi'nin artık cihaz tanıtım döngülerini kısaltacağıydı. Redmi Note 3 modelinde de gördüğümüz gibi Xiaomi serilerinde artık her yıla bir cihaz yerine altı aya bir cihaz şeklinde değişiklik yaşanacak ve yıl içinde daha fazla akıllı telefon piyasada olacak.





Daha önce Sony de benzer bir strateji uygulamış ancak beklenen sonuçlar alınamamıştı. Henüz bir model eskimeden aynı seride yeni bir telefon piyasaya sürmek kullanıcının soğumasına yol açıyor. Redmi Note 2 modelinin 3 ayda 6 milyon satış rakamına ulaşması Xiaomi'nin tüketici ilgisi konusunda endişelerini gidermiş gibi gözüküyor.





Snapdragon 820 yonga setinin gelecek yıla kalması nedeniyle Xiaomi Mi 5 modelinin bu yıl tanıtılma ihtimali kalmadı. Diğer taraftan Xiaomi'nin 10 çekirdekli Helio X20 yonga seti taşıyan bir akıllı telefon daha hazırladığı konuşuluyor. Bu cihaz da muhtemelen Mi Note serisine ait olacaktır.

http://www.androidheadlines.com/2015/11/xiaomis-ceo-says-xiaomi-mi-5-is-worth-the-wait.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter