Xiaomi Mi 6 ve Mi Max 2'nin teknik özellikleri sızdırıldı

Akıllı cihaz pazarının dikkat çeken isimlerinden olan Xiaomi, özellikle fiyat/performans anlamında bir adım öne çıkmayı başarıyor. Aynı segmentteki diğer markalara nazaran daha uygun ücretler talep eden Çinli üretici, yakın zamanda iki yeni model tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre GFXBench testine tabi tutulan "Mi 6" ve "Mi Max 2"nin teknik özellikleri sızdırıldı.

Buna göre "Xiaomi Sagit" kod adına sahip Mi 6 gücünü Snapdragon 835 işlemciden alıyor. Adreno 540 grafik birimiyle gelecek cihazda 5.1 inç büyüklüğünde (1920x1080 piksel) Full HD ekran, 12 MP arka ve 8 MP ön kamera yer alıyor. Android 7.1.1 işletim sistemine sahip olacak Mi 6'nın 4 GB RAM'li versiyonunda 64 GB ve 6 GB RAM'li versiyonunda 128 GB dahili depolama alanı mevcut.

"Xiaomi Oxygen" kod adıyla ortaya çıkan, yüzde 93 ekran/kasa oranına sahip olacağı iddia edilen Mi Max 2'de ise Snapdragon 660 işlemci, 6.4 inç (1920x1080 piksel, 1080p) Full HD ekran, 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 4K video kaydı yapabilen 11 MP arka ve 7 MP ön kamera bulunuyor. Edinilen bilgilere göre amiral gemisi modellerine rakip olacak Mi 6'nın bu ay içerisinde Çin'de 289 dolar (4 GB RAM) ve 389 dolar (6 GB RAM) fiyat etiketleriyle görücüye çıkması bekleniyor.