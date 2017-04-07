Xiaomi Mi 6 ve Mi Max 2'nin teknik özellikleri sızdırıldı

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Akıllı cihaz pazarının dikkat çeken isimlerinden olan Xiaomi, özellikle fiyat/performans anlamında bir adım öne çıkmayı başarıyor. Aynı segmentteki diğer markalara nazaran daha uygun ücretler talep eden Çinli üretici, yakın zamanda iki yeni model tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre GFXBench testine tabi tutulan "Mi 6" ve "Mi Max 2"nin teknik özellikleri sızdırıldı.
Buna göre "Xiaomi Sagit" kod adına sahip Mi 6 gücünü Snapdragon 835 işlemciden alıyor. Adreno 540 grafik birimiyle gelecek cihazda 5.1 inç büyüklüğünde (1920x1080 piksel) Full HD ekran, 12 MP arka ve 8 MP ön kamera yer alıyor. Android 7.1.1 işletim sistemine sahip olacak Mi 6'nın 4 GB RAM'li versiyonunda 64 GB ve 6 GB RAM'li versiyonunda 128 GB dahili depolama alanı mevcut.
"Xiaomi Oxygen" kod adıyla ortaya çıkan, yüzde 93 ekran/kasa oranına sahip olacağı iddia edilen Mi Max 2'de ise Snapdragon 660 işlemci, 6.4 inç (1920x1080 piksel, 1080p) Full HD ekran, 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 4K video kaydı yapabilen 11 MP arka ve 7 MP ön kamera bulunuyor. Edinilen bilgilere göre amiral gemisi modellerine rakip olacak Mi 6'nın bu ay içerisinde Çin'de 289 dolar (4 GB RAM) ve 389 dolar (6 GB RAM) fiyat etiketleriyle görücüye çıkması bekleniyor.
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bu arada mi5s almadan önce bana söylenenler telefonu canlı görünce laf söylemeyi bıraktı. hatta geçenlerde birisi (telefonu ilk defa görüp markasına aldanan) telefona baktı fiyatını sordu 1400 civarı dediğimde çokmuş niye bu kadar para verdin buna dedi. laf edenlerden birisi (kendisi iphone 6 plus kullanıyor) öyle deme kamerası falan çok güzel çekiyor dedi. yavaş yavaş ne kadar para o kadar iyi telefon mantığı kırılacak.
Ama ülkemize uygun fiyatla gelirse satış yapar.
aynen işten anlamayan teknik bilgisi olmayanlar sanıyorki piyasada sadece en iyi telefonlar markalı ve pahalı olanları...zamanında bende sony xperia s,samsung note2 kullandım..sony kamerada iyiydi fakat ekranın beyaz dengesi kötüydü samsung note ikinin sözde amoled ekranına kandım ilk başlarda renkler canlı cafcaflı gözüküyor fakat brightness dengesi berbat karanlık veya koyu resimlerde videolarda, nesneler ayırdedilemiyor renkler aşırı derecede vivid ve patlıyor arka kamerası zaten 8mp kameraya göre berbat ötesi iğrenç ön kameraya hiç değinmiyorum zaten.üstüne arada takılmalar kilitlenmeler de çabası...millet tutturmuş iphone samy sony diye iphone 5 ve 6 nın ekranına lafım yok fakat kamera kalitesi çinli cubot isimli markanın 150 dolarlık telefonunun yanına yaklaşamadı bizzat test ettim.üstelik iphone larda kronik hoparlör ve mikrofon bozulmaları almış başını gidiyor
Her şey ortada mi max64gb sahibiyim görmeden alıp kurcalamadan yorumlarını günlerce okuyarak farklı markalarla kıyaslayarak review ve yabancı kaynaklı incelemelerini araştırarak gözümü karartıp netten sipariş edip aldım iyiki almışım... adamlar çinli olmasına rağmen markalı telefonlarda kullanılan qualcomm un en baba işlemcisini kullanmışlar gpu adreno ram 3gb ddr3 rom 64gb 6.4inç fhd ekran ve pırıl pırıl siyah başarımı çok iyi,,kamerası kötü düyenlere de aldırmadım 16mp arka kamera oldukça net ve keskin çekimler yapabiliyor samsung modül olmasına rağmen :)) sesi kötü düyenler gidip kulaklarını yıkatsınlar tertemiz gürül gürül sese sahip mono hoparlör olmasına rağmen.. çerçevesi incecik zarif ve aluminyum..4850mah batarya 2 gün rahat gidiyor.markalı telefon kullananlar sabah şarj edip akşam tekrar şarja taksın dursun :)) adamlar yapmışlar ve kar marjlarınıda düşük tutmuşlar aynı özelliklerde iphone samy veya sony 3000-4000 tl lere satılırken bu telefon 1300 tl daha ne olsun..
Umarım markalı üreticiler akıllarını başlarına alırlarda fahiş fiyat politikalarından vazgeçerler yoksa böyle çin markalı üreticilerin altında ezilir giderler..Zaten xioami için çinin iphone u diyorlarmış ehehehah
Aslında yapacakları çok basit
Snapdragon 835
3 GB ram
32 GB hafıza
Galaxy s7 kalitesinde bir kamera
Galaxy s7 kalitesinde bir hoparlör
Full HD ekran
Metal kasaya bile gerek yok.
Ancak rakipleri yüzünden xiaomi
4 GB ram
Çift kamera (P10 gibi değil tabiki)
64 hafıza
Snapdragon 835
Kötü hoparlör kötü kamera ile gelecek
bişey bilmediğini belli etmişsin sadece... bilmeden sallamayın..
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