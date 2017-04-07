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Xiaomi Mi 6 ve Mi Max 2'nin teknik özellikleri sızdırıldı

Xiaomi’nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı cihazlarına dair güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez Mi 6 ve Mi Max 2 modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,6b
1
59
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Akıllı cihaz pazarının dikkat çeken isimlerinden olan Xiaomi, özellikle fiyat/performans anlamında bir adım öne çıkmayı başarıyor. Aynı segmentteki diğer markalara nazaran daha uygun ücretler talep eden Çinli üretici, yakın zamanda iki yeni model tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre GFXBench testine tabi tutulan "Mi 6" ve "Mi Max 2"nin teknik özellikleri sızdırıldı.

Buna göre "Xiaomi Sagit" kod adına sahip Mi 6 gücünü Snapdragon 835 işlemciden alıyor. Adreno 540 grafik birimiyle gelecek cihazda 5.1 inç büyüklüğünde (1920x1080 piksel) Full HD ekran, 12 MP arka ve 8 MP ön kamera yer alıyor. Android 7.1.1 işletim sistemine sahip olacak Mi 6'nın 4 GB RAM'li versiyonunda 64 GB ve 6 GB RAM'li versiyonunda 128 GB dahili depolama alanı mevcut.
Xiaomi Mi 6 ve Mi Max 2'nin teknik özellikleri sızdırıldı
 
"Xiaomi Oxygen" kod adıyla ortaya çıkan, yüzde 93 ekran/kasa oranına sahip olacağı iddia edilen Mi Max 2'de ise Snapdragon 660 işlemci, 6.4 inç (1920x1080 piksel, 1080p) Full HD ekran, 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 4K video kaydı yapabilen 11 MP arka ve 7 MP ön kamera bulunuyor. Edinilen bilgilere göre amiral gemisi modellerine rakip olacak Mi 6'nın bu ay içerisinde Çin'de 289 dolar (4 GB RAM) ve 389 dolar (6 GB RAM) fiyat etiketleriyle görücüye çıkması bekleniyor.
Xiaomi Mi 6 ve Mi Max 2'nin teknik özellikleri sızdırıldı
 

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burki_rock 2 yıl en beğenilen
1500 TL civarı olsun kimse paralel maralel bakmaz! Ben şu ciddi ciddi düşünüyorum. S7 edge'den geçelim bakalım, denemek lazım en azından :)
3 Yanıt Yanıtla +25
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rcelik21 2 yıl
Ah ulan, 2012 de Note 1 aldığımda 5.3 ekranıyla millet kürek, baskül, raket gibi telefon diye dalga geçip gözleri kesse dövmedikleri kalmıştı sonra aynı şahıslar 5,5 altına telefona küçük deyip almamaya başladılar.
Ah ulan, 2012 de Note 1 aldığımda 5.3 ekranıyla millet kürek, baskül, raket gibi telefon diye dalga geçip gözleri kesse dövmedikleri kalmıştı sonra aynı şahısl...
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ozmenakif 2 yıl
30 megapiksel noldu?
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hamdd 2 yıl
bazıları markaya para vermeye meraklı olduğu için telefon fiyatları aldı başını gitti. huawei Türkiye ye ilk geldiğinde almak istemiştim fakat samsunda bulamamıştım çok çabuk tükenmişti f/p idi. o zaman benimle dalga geçenler olmuştu hatta bazıları hala dalga geçiyor abuk subuk markalar alıyorsun diye. şuan huawei aldı yürüdü. xiaomi de öyle olacak. ama bu sefer içimde kalmadı uzun araştırmalar sonu bir mi5s aldım. şimdi de gözümü mi6 ya diktim.
bu arada mi5s almadan önce bana söylenenler telefonu canlı görünce laf söylemeyi bıraktı. hatta geçenlerde birisi (telefonu ilk defa görüp markasına aldanan) telefona baktı fiyatını sordu 1400 civarı dediğimde çokmuş niye bu kadar para verdin buna dedi. laf edenlerden birisi (kendisi iphone 6 plus kullanıyor) öyle deme kamerası falan çok güzel çekiyor dedi.
yavaş yavaş ne kadar para o kadar iyi telefon mantığı kırılacak.
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odeon99 2 yıl
Xiaomi gerçekten iyi bir marka olma yolunda
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Mi max en azından 821 olsaydı 600az gibi?
Ama ülkemize uygun fiyatla gelirse satış yapar.
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Alex Murphy 2 yıl -Uzumaki Naruto-
Mi Max 2 modeli Snapdragon 625 ile geleceği söyleniyor aynı tezatı Redmi Note 4.x olayındada yaşadık sd652 beklerken son haftada sd625 açıklanmıştı..Xiaomi anlaşılan Qualacomm'un tüm sd625 stoğunu almışa benziyor..Redmi 4 prime,Note 4.x ve Mi Max 2 sd625'li cihazlar..
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ayurdakok 2 yıl
merhaba ekim ayında 300 dolara çinden 5s (64gb) getirttim. şuan hala kullanmaktayım. global rom yükledim (türkçe).çok memnunum. xiaomiyi tavsiye ediyorum. bundan sonra üretilirse mi7 yada 8 I beklemekteyim . xiaomi den başka bir şey kullanmam.
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kloveangel 2 yıl
bilen de sallamış bilmeyen de kısacası xiaomi kullanmayan yorum yapmasın! adamlar fp de şu an zirve de bu da neden dünya'da 3. telefon üreticisi olduğunu gösteriyor. note pro ve mi5s kullandım efsane telefonlar. 3000 tl çöpe atacak paranız varsa buyrun atın her yıl 3000-5000 verin o zaman başka telefonlara.
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Warrior_Knight 2 yıl kloveangel
kloveangel

bilen de sallamış bilmeyen de kısacası xiaomi kullanmayan yorum yapmasın! adamlar fp de şu an zirve de bu da neden dünya'da 3. telefon üreticisi olduğunu gösteriyor. note pro ve mi5s kullandım efsane telefonlar. 3000 tl çöpe atacak paranız varsa buyrun atın her yıl 3000-5000 verin o zaman başka telefonlara.

aynen işten anlamayan teknik bilgisi olmayanlar sanıyorki piyasada sadece en iyi telefonlar markalı ve pahalı olanları...zamanında bende sony xperia s,samsung note2 kullandım..sony kamerada iyiydi fakat ekranın beyaz dengesi kötüydü samsung note ikinin sözde amoled ekranına kandım ilk başlarda renkler canlı cafcaflı gözüküyor fakat brightness dengesi berbat karanlık veya koyu resimlerde videolarda, nesneler ayırdedilemiyor renkler aşırı derecede vivid ve patlıyor arka kamerası zaten 8mp kameraya göre berbat ötesi iğrenç ön kameraya hiç değinmiyorum zaten.üstüne arada takılmalar kilitlenmeler de çabası...millet tutturmuş iphone samy sony diye iphone 5 ve 6 nın ekranına lafım yok fakat kamera kalitesi çinli cubot isimli markanın 150 dolarlık telefonunun yanına yaklaşamadı bizzat test ettim.üstelik iphone larda kronik hoparlör ve mikrofon bozulmaları almış başını gidiyor

Her şey ortada mi max64gb sahibiyim görmeden alıp kurcalamadan yorumlarını günlerce okuyarak farklı markalarla kıyaslayarak review ve yabancı kaynaklı incelemelerini araştırarak gözümü karartıp netten sipariş edip aldım iyiki almışım... adamlar çinli olmasına rağmen markalı telefonlarda kullanılan qualcomm un en baba işlemcisini kullanmışlar gpu adreno ram 3gb ddr3 rom 64gb 6.4inç fhd ekran ve pırıl pırıl siyah başarımı çok iyi,,kamerası kötü düyenlere de aldırmadım 16mp arka kamera oldukça net ve keskin çekimler yapabiliyor samsung modül olmasına rağmen :)) sesi kötü düyenler gidip kulaklarını yıkatsınlar tertemiz gürül gürül sese sahip mono hoparlör olmasına rağmen.. çerçevesi incecik zarif ve aluminyum..4850mah batarya 2 gün rahat gidiyor.markalı telefon kullananlar sabah şarj edip akşam tekrar şarja taksın dursun :)) adamlar yapmışlar ve kar marjlarınıda düşük tutmuşlar aynı özelliklerde iphone samy veya sony 3000-4000 tl lere satılırken bu telefon 1300 tl daha ne olsun..

Umarım markalı üreticiler akıllarını başlarına alırlarda fahiş fiyat politikalarından vazgeçerler yoksa böyle çin markalı üreticilerin altında ezilir giderler..Zaten xioami için çinin iphone u diyorlarmış ehehehah
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sleeeper 2 yıl
%93 ekran oranı efsane olur. bölyle büyük ekranla rakipsiz olur
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axaxa 2 yıl
En az 2000-2500 arası olur gibi.
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onsos1100 2 yıl
Xiaomi sesten malzeme kalitesinden kısıyor. Kamerası denildiği gibi değil özellikle mikrofon kötü.
Aslında yapacakları çok basit
Snapdragon 835
3 GB ram
32 GB hafıza
Galaxy s7 kalitesinde bir kamera
Galaxy s7 kalitesinde bir hoparlör
Full HD ekran
Metal kasaya bile gerek yok.
Ancak rakipleri yüzünden xiaomi
4 GB ram
Çift kamera (P10 gibi değil tabiki)
64 hafıza
Snapdragon 835
Kötü hoparlör kötü kamera ile gelecek
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Batuist 2 yıl onsos1100
onsos1100

Xiaomi sesten malzeme kalitesinden kısıyor. Kamerası denildiği gibi değil özellikle mikrofon kötü.


bişey bilmediğini belli etmişsin sadece... bilmeden sallamayın..





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axaxa 2 yıl
Baya tuttu resmi olarak gelmesi lazım fiyat ne olur bilmem :D
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aktivist-X 2 yıl
Xiaomi adamsın.
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