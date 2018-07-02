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Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku versiyonu 1.67 milyon adet rezerve edildi

Xiaomi Mi 6X akıllı telefon modelinin Hatsune Miku versiyonu büyük ilgi görüyor. Sadece 5000 adet üretilen özel versiyon toplamda 1.67 milyon adet rezervasyon aldı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünya çapında önemli bir takipçi kitlesine sahip olan Hatsune Miku insansı karakteri, adını verdiği ürünlerin de ilgi görmesini sağlıyor. Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku versiyonu rekor bir rezervasyon sayısına ulaştı.

Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku özellikleri ve fiyatı

3 Temmuz itibariyle Çin’de satışa çıkacak olan ve rezervasyonlara başlayan Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku versiyonu için 1.67 milyon adet talep geldi. İşin ilginç kısmı sadece 5000 adet satışa sunulacak. Yani ilk 5000 rezervasyon bu şansa sahip olacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei yıl bitmeden oyuncu odaklı bir telefon çıkaracak"

Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku versiyonu kutusunda özel kapaklı telefon, metal bir isimlik, şeffaf bir kılıf ve 10 000 mAh kapasiteli özel şarj istasyonu da yer alıyor. Kutuda Hatsune Miku temalı olarak hazırlanmış.

6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlük sunan telefonda Snapdragon 660 yonga seti, çift Sony arka kamera, ön Sony kamera, 3010 mAh kapasiteli batarya, Quick Charge 3.0 yer alıyor. Hatsune Miku versiyonunda 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi mevcut. Fiyatı ise 317$ civarında.

 

https://www.gizmochina.com/2018/06/30/amazing-reservations-for-the-mi-6x-hatsune-miku-edition-hits-over-1-67-million/ Yorum Yaz
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emre1393 11 ay en beğenilen
manyak lan bu japonlar, o ikinci nükleeri atmayacaktınız.
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AMD En Eyisi Moruq 11 ay
@Hatsune Miku

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pranis 11 ay
Buraya gelse de alsak. Şeklini beğeniyorum.
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Eeltorm 11 ay
PSP'de az oynamazdım oyununu.
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AMD En Eyisi Moruq 11 ay
@Hatsune Miku

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KaleyDeskop 11 ay
ulan japonlar :D
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hanahmet 11 ay
Geçen TRT Avaz'da canlı konserini yayınladılar. Baya bir hayran kitlesi var.
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emre1393 11 ay en beğenilen
manyak lan bu japonlar, o ikinci nükleeri atmayacaktınız.
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kuvant512 11 ay
Hatsune Miku sana aşıgım😍😍😍
#Metacover
#Hardrock
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damn2u 11 ay
Hatsune Miku kimdir?
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veteriner69 11 ay
Hatsune Miku kim diyenler için: Tamamen sanal bir şarkıcı, 3 boyutlu halogram şeklinde konser veriyor, sesi de tamamen sentetik dijital, binlerce hayranı var Japonya'da.
Buyurun videosu:
Hatsune Miku kim diyenler için: Tamamen sanal bir şarkıcı, 3 boyutlu halogram şeklinde konser veriyor, sesi de tamamen sentetik dijital, binlerce hayranı var Japonya'da.
Buyrun videosu:
youtube.com/...
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ardicli2000 11 ay veteriner69
Manyak la bunlar

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xiaomi, xiaomi mi 6x hatsune miku ve
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