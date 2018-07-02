Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku versiyonu 1.67 milyon adet rezerve edildi

Dünya çapında önemli bir takipçi kitlesine sahip olan Hatsune Miku insansı karakteri, adını verdiği ürünlerin de ilgi görmesini sağlıyor. Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku versiyonu rekor bir rezervasyon sayısına ulaştı.

Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku özellikleri ve fiyatı

3 Temmuz itibariyle Çin’de satışa çıkacak olan ve rezervasyonlara başlayan Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku versiyonu için 1.67 milyon adet talep geldi. İşin ilginç kısmı sadece 5000 adet satışa sunulacak. Yani ilk 5000 rezervasyon bu şansa sahip olacak.

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Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku versiyonu kutusunda özel kapaklı telefon, metal bir isimlik, şeffaf bir kılıf ve 10 000 mAh kapasiteli özel şarj istasyonu da yer alıyor. Kutuda Hatsune Miku temalı olarak hazırlanmış.

6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlük sunan telefonda Snapdragon 660 yonga seti, çift Sony arka kamera, ön Sony kamera, 3010 mAh kapasiteli batarya, Quick Charge 3.0 yer alıyor. Hatsune Miku versiyonunda 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi mevcut. Fiyatı ise 317$ civarında.