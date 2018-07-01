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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei yıl bitmeden oyuncu odaklı bir telefon çıkaracak

Yılın sonlarına doğru Huawei de oyuncu odaklı bir akıllı telefon piyasaya sürmenin hazırlıklarını yapıyor. GPU Turbo teknolojisi ile firma rakiplerinden bir adım önde olmayı planlıyor.
10 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu odaklı akıllı telefonlar son dönemin en gözde konuları arasında yer alıyor. Razer ile başlayan trend Asus, Xiaomi, ZTE ile devam ediyor. Sırada ise Huawei var.

Yatırımlar ciddi

Huawei’nin GPU Turbo teknolojisini tanıttığı zaman işin ucunun bir oyuncu odaklı telefona dayanacağı tahmin ediliyordu. Patron Jim Xu da iddiaları doğrular nitelikte açıklamalar yaptı.

Xu en erken yılın sonlarına doğru oyuncu odaklı bir akıllı telefon piyasaya sürmek istediklerini belirtti. Yeni telefon özellikle GPU Turbo teknolojisinin potansiyelini göstermek açısından önem taşıyor.

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Huawei genelde kendi yonga setini kullanmayı tercih ettiği için oyuncu odaklı telefonda da Kirin 970 kullanması muhtemel. Bununla birlikte hızları daha arttırılmış Kirin 975 tarzı bir yonga seti de şaşırtıcı olmaz.

Diğer taraftan Huawei hızlı bir şekilde 5G teknolojilerine adapte olmayı planlıyor ve ilk 5G telefonu da 2019 Haziran ayında piyasaya sürmüş olacak. Henüz bu dönemlerde yaygın bir 5G kullanımı olmayacaktır ancak firma artan ilgiyi kaçırmak istemiyor.

Son olarak Huawei katlanabilir ekranlı telefonlara yönelik ilgisini de tekrarladı. Yakın bir gelecekte katlanabilir tarzda bir akıllı telefonu piyasaya sürmeyi düşünüyor. Yine 2019 ilk yarısında çıkacağı tahmin edilen telefon iki ekranlı değil ortadan katlanan tek ekran tasarımında olacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-foldable-gaming-smartphone-release-date_id106190 Yorum Yaz
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koyunsavar 10 ay en beğenilen
Telefonları daha pahalı satmanın yolunu buldular oyuncu telefonu .
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Erwin-Rommel 10 ay
PC sektörünün gaming adıyla güzel keriz silkelediği bir zamanda mobil sektörü boş duramazdı tabi
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alpikk 10 ay
Apple oyunlarda daha stabil ve hizli.huwaei Once diger android firmalarina yetissin.
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mehmetgirgin 10 ay
amiral gemisi yapıyorsun 5k üzerine oyuncu ibaresi yazıyorsun pat 6k. eşeği boyayınca performansı artıyor mu tabiki hayır
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koyunsavar 10 ay en beğenilen
Telefonları daha pahalı satmanın yolunu buldular oyuncu telefonu .
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