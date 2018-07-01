Huawei yıl bitmeden oyuncu odaklı bir telefon çıkaracak

Oyuncu odaklı akıllı telefonlar son dönemin en gözde konuları arasında yer alıyor. Razer ile başlayan trend Asus, Xiaomi, ZTE ile devam ediyor. Sırada ise Huawei var.

Yatırımlar ciddi

Huawei’nin GPU Turbo teknolojisini tanıttığı zaman işin ucunun bir oyuncu odaklı telefona dayanacağı tahmin ediliyordu. Patron Jim Xu da iddiaları doğrular nitelikte açıklamalar yaptı.

Xu en erken yılın sonlarına doğru oyuncu odaklı bir akıllı telefon piyasaya sürmek istediklerini belirtti. Yeni telefon özellikle GPU Turbo teknolojisinin potansiyelini göstermek açısından önem taşıyor.

Ayrıca Bkz.

"Tamamen çerçevesiz Mi Mix 3 sızdırıldı iddiası"

Huawei genelde kendi yonga setini kullanmayı tercih ettiği için oyuncu odaklı telefonda da Kirin 970 kullanması muhtemel. Bununla birlikte hızları daha arttırılmış Kirin 975 tarzı bir yonga seti de şaşırtıcı olmaz.

Diğer taraftan Huawei hızlı bir şekilde 5G teknolojilerine adapte olmayı planlıyor ve ilk 5G telefonu da 2019 Haziran ayında piyasaya sürmüş olacak. Henüz bu dönemlerde yaygın bir 5G kullanımı olmayacaktır ancak firma artan ilgiyi kaçırmak istemiyor.

Son olarak Huawei katlanabilir ekranlı telefonlara yönelik ilgisini de tekrarladı. Yakın bir gelecekte katlanabilir tarzda bir akıllı telefonu piyasaya sürmeyi düşünüyor. Yine 2019 ilk yarısında çıkacağı tahmin edilen telefon iki ekranlı değil ortadan katlanan tek ekran tasarımında olacak.