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    Xiaomi 18 Pro'nun tüm temel özellikleri sızdırıldı: İşte beklenenler

    Xiaomi 18 Pro'ya ait yeni sızıntı, telefonun temel teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Modelin yongaseti, kamera ve pil kapasitesi doğrulanmış olabilir. İşte beklenenler...

    Xiaomi 18 Pro'nun temel özellikleri sızdırıldı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin eylül ayında tanıtması beklenen Xiaomi 18 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, bu kez standart Xiaomi 18 Pro modelinin mühendislik prototipine ait temel teknik özellikleri paylaştı. 

    Xiaomi 18 Pro'nun beklenen özellikleri ortaya çıktı

    Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 18 Pro, Qualcomm'un eylül ayında tanıtması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Ekran tarafında ise telefonun, ultra ince simetrik çerçevelere ve geniş köşe kıvrımlarına sahip özel üretim düz OLED panel kullanacağı belirtiliyor.  Daha önce paylaşılan sızıntılara göre bu ekran 6,4 inç boyutunda ve Samsung'un Privacy Display teknolojisine benzer bir gizlilik özelliğini destekleyecek.

    Kamera tarafında Xiaomi 18 Pro'nun arkasında 200 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel makro destekli periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunacağı öne sürülüyor. Batarya kapasitesinin ise 7.000 mAh seviyesinde olacağı belirtilirken, cihazın 100W kablolu hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği sunacağı paylaşıldı.

    • Snapdragon 8 Elite Gen 6
    • 6,4 inç OLED ekran 
    • Privacy Display
    • 200MP ana, 200MP periskop telefoto, 50MP Ultra geniş kamera
    • 7.000mAh pil 100W kablolu
    • Çift stereo hoparlör
    • İkincil ekran

    Bunun yanında çift stereo hoparlör, daha büyük titreşim motoru ve çeşitli donanım iyileştirmeleri de test ediliyor. Sızıntıya göre Xiaomi 18 Pro, önceki nesilde olduğu gibi arka taraftaki ikinci ekranı da koruyacak. Ancak cihaz henüz geliştirme aşamasında olduğu için teknik özelliklerin resmi tanıtıma kadar değişebileceği unutulmamalı.

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