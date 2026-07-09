Xiaomi 18 Pro'nun tüm temel özellikleri sızdırıldı: İşte beklenenler

Xiaomi 18 Pro'nun beklenen özellikleri ortaya çıktı

Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 18 Pro, Qualcomm'un eylül ayında tanıtması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Ekran tarafında ise telefonun, ultra ince simetrik çerçevelere ve geniş köşe kıvrımlarına sahip özel üretim düz OLED panel kullanacağı belirtiliyor. Daha önce paylaşılan sızıntılara göre bu ekran 6,4 inç boyutunda ve Samsung'un Privacy Display teknolojisine benzer bir gizlilik özelliğini destekleyecek.

Kamera tarafında Xiaomi 18 Pro'nun arkasında 200 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel makro destekli periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunacağı öne sürülüyor. Batarya kapasitesinin ise 7.000 mAh seviyesinde olacağı belirtilirken, cihazın 100W kablolu hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği sunacağı paylaşıldı.

Snapdragon 8 Elite Gen 6

6,4 inç OLED ekran

Privacy Display

200MP ana, 200MP periskop telefoto, 50MP Ultra geniş kamera

7.000mAh pil 100W kablolu

Çift stereo hoparlör

İkincil ekran

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Bunun yanında çift stereo hoparlör, daha büyük titreşim motoru ve çeşitli donanım iyileştirmeleri de test ediliyor. Sızıntıya göre Xiaomi 18 Pro, önceki nesilde olduğu gibi arka taraftaki ikinci ekranı da koruyacak. Ancak cihaz henüz geliştirme aşamasında olduğu için teknik özelliklerin resmi tanıtıma kadar değişebileceği unutulmamalı.