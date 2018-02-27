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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 7, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve kablosuz şarj ile geliyor

Xiaomi Mi 7 akıllı telefonunun kablosuz şarj desteğine ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olacağı iddia edildi. Telefonun sızdırılan son görselleri ve teknik detayları haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
14,6b
1
48
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Sızıntılara göre, Mi 7 modeli Xiaomi'inin kablosuz şarj desteğini bulunduran ilk telefonu olma unvanına sahip olacak. Yeni nesil iPhone modellerinde olduğu gibi 7.5W kablosuz şarj desteğini bünyesinde barındıracak olan Mi 7'nin aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi sensörüyle geleceği söyleniyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında Kablosuz Güç Konsorsiyumu'na (WPC) katılan Xiaomi'nin bu hareketi, Mi 7 modelinin şirketin kablosuz şarj teknolojisine sahip, ilk akıllı telefonu olabileceği söylentilerini doğurdu. Kablosuz şarj entegrasyonunun başarıyla tamamlandığı söylenen Mi 7'nin bu aydan itibaren üretim aşamasına geçeceği bildirildi. 

Snapdragon 845 ve 8 GB RAM ile güçlendirilecek

Xiaomi Mi 7, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve kablosuz şarj ile geliyor
 
Sızdırılan son görsellere baktığımı zaman, Mi 7'nin tıpkı Mi 6 modelinde olduğu gibi cam şasiye sahip olduğunu görüyoruz. Çerçevesiz ekran furyasına katılan telefonun, Samsung tarafından üretilen 6 inç boyutlu Always On Display (daima açık ekran) özelliğine sahip AMOLED ekranla geleceği konuşuluyor. Mi 7 modelinin CES 2018'de tanıtılan Vivo X20 Plus UD akıllı telefonunda olduğu gibi ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla geleceği, telefonun ekranıyla ilgili gelen son bilgiler arasında yer alıyor. Parmak izi tarayıcısına alternatif olarak yüz tanıma özelliğinin de güvenlik seçenekleri arasında yer alabileceğini söyleyelim.
Telefonun kavisli yapıdaki arka panelinde ise iPhone X'da olduğu gibi dikey şekilde konumlandırılan çift kamera ve iki kameranın arsanında yer alan çift LED flaş bulunuyor. 
Qualcomm'un Snapdragon 845 platformundan güç alacağına kesin gözüyle bakılan Mi 7'nin 8 ve 6 GB RAM seçenekleriyle güçlendirileceği konuşuluyor. 3140 mAh büyüklüğündeki bir pilden besleneceği söylenen telefonda yapay zeka algoritmalarının da yer alacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi Mi 7 ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi Mi 7, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve kablosuz şarj ile geliyor
 
Xiaomi, 27 Mart'ta Mi MIX 2s modelinin duyurusunu gerçekleştirecek. Şirketin Mi MIX 2s satışlarının olumsuz etkilenmesini önlemek için Mi 7 modelini, Haziran ayında lanse edeceği söyleniyor. 

https://www.gizmochina.com/2018/02/27/xiaomi-mi-7-likely-support-7-5w-wireless-charging-like-iphone-x/ Yorum Yaz
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ssbrutality 1 yıl en beğenilen
Pile kıran mı girdi? her sene azaltıyorlar. koy şuna 4500 Mah. mis gibi olsun.
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berkayjan 1 yıl
Telefon markası dediğin böyle olur. Hem yenilik var, hemde fiyatı normal.
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T Square 1 yıl
Üst düzey donanım cihaz yapınca illa pilide batırmak gerekiyor demi, bu adeti kim çıkardıysa Allah belasını versin.
Yanıtla +17
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Naci_Balkavan 1 yıl
Kablosuz şarj gerçekten büyük nimet... Umarım bundan sonra dahili şarjı sadece kablosuza döndürür tüm akıllı telefon üreticileri...
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rasit019 1 yıl
Kamerası iyi olur inşallah + 4K Video performansı.
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erkanberk 1 yıl
gerçek anlamda övgüyü hak ediyorlar. Helal olsun.
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DH Misafiri 1 yıl
Muhteşem. Başka birşey demiyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
Lütfen kanmayın fotoğraflar fake. Biraz inceleyin önyüzünün alt tarafına iyi bakın. Ekranın sağ alt köşesine dikkatli bakınca fake olduğu belli oluyor.
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DH Misafiri 1 yıl
Batarya kapasitelerinin düşme sebebi gelişen yeni nesil işlemcilerin daha verimli güç tüketmesi küçülen batarya kasa içinde daha az yer kaplamakta
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emmare 1 yıl
geçen sene mi 6 çıkmadan bir kaç ay önce mi5 almıştım note 4 ü satarak..F/P olarak memnun olmakla birlikte genel itibarla memnun değilim aslında...öncesinde bir çok inceleme vs izeledim ama incelemeler ön fikir vermekten başka bir işe yaramıyor aslında zira kullanıcının bizzat kendisinin kullanması asıl mesele...incelemelerde kamerasını övüyorlardı ama kesinlikle vasat bir kamerası var hele note 4 ten sonra VGA havası verdi...telefonda kılıf yoksa düşmeme şansı yok arkasına yağ sürsen ancak bu kadar kaygan olur elde tutması bile mesele..oyunlarda bir süre sonra aşırı kasmalar meydana geliyor...bu deneyim kişisel olabilir elbette...diyeceğim o ki olumsuz deneyim insanın marka algısını da etkiliyor ...belki mi 7 harika telefon olacak ama acabadab kurtulmam şahsen zor...
1 Yanıt Yanıtla +2
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T Square 1 yıl emmare
emmare
geçen sene mi 6 çıkmadan bir kaç ay önce mi5 almıştım note 4 ü satarak..F/P olarak memnun olmakla birlikte genel itibarla memnun değilim aslında...öncesinde bir çok inceleme vs izeledim ama incelemeler ön fikir vermekten başka bir işe yaramıyor aslında zira kullanıcının bizzat kendisinin kullanması asıl mesele...incelemelerde kamerasını övüyorlardı ama kesinlikle vasat bir kamerası var hele note 4 ten sonra VGA havası verdi...telefonda kılıf yoksa düşmeme şansı yok arkasına yağ sürsen ancak bu kadar kaygan olur elde tutması bile mesele..oyunlarda bir süre sonra aşırı kasmalar meydana geliyor...bu deneyim kişisel olabilir elbette...diyeceğim o ki olumsuz deneyim insanın marka algısını da etkiliyor ...belki mi 7 harika telefon olacak ama acabadab kurtulmam şahsen zor...

Evet hocam Note 4 efsane cihazdır, kamerası da harikadır. Siz neden o cihazdan Mi5 e geçiş yaptınız ki?
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YnSs58 1 yıl
Mi 7 nin fıyatı 600-700 dolar arası olacak. Vergileri dahil edince Türkiye fiyatının yaklaşık 6.432 lira civarında olması bekleniyor. Üstelik Xiaomi Türkiye'ye özel olarak 15 Temmuz Temalı bir ROM üzerinde çalışıyor. İddialara göre Meclisten geçecek yasa ile 15 Temmuz temalı telefonlardan vergi alınmayacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Sharparrow 1 yıl YnSs58
YnSs58
Mi 7 nin fıyatı 600-700 dolar arası olacak. Vergileri dahil edince Türkiye fiyatının yaklaşık 6.432 lira civarında olması bekleniyor. Üstelik Xiaomi Türkiye'ye özel olarak 15 Temmuz Temalı bir ROM üzerinde çalışıyor. İddialara göre Meclisten geçecek yasa ile 15 Temmuz temalı telefonlardan vergi alınmayacak.

alın size fetöcü trol... komple sil... ama site yönetimide fetöcü olduğu için bu yorumu en üste alır..benim hesapta silinir.. sil gitsin..
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gurkanse 1 yıl
işlemci nesil atladıkça daha az pil tükettiği için pilde azalmaya gidiliyor.bu sayede hafif ve daha ergonomik olmuş oluyor.yalnız haberin görselleri rezalet
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dt1907 1 yıl
beklediğim telefonlardan biri haziran yazmışlar inşallah daha kısa zamanda cıkar
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