Xiaomi Mi 7, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve kablosuz şarj ile geliyor

Sızıntılara göre, Mi 7 modeli Xiaomi'inin kablosuz şarj desteğini bulunduran ilk telefonu olma unvanına sahip olacak. Yeni nesil iPhone modellerinde olduğu gibi 7.5W kablosuz şarj desteğini bünyesinde barındıracak olan Mi 7'nin aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi sensörüyle geleceği söyleniyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında Kablosuz Güç Konsorsiyumu'na (WPC) katılan Xiaomi'nin bu hareketi, Mi 7 modelinin şirketin kablosuz şarj teknolojisine sahip, ilk akıllı telefonu olabileceği söylentilerini doğurdu. Kablosuz şarj entegrasyonunun başarıyla tamamlandığı söylenen Mi 7'nin bu aydan itibaren üretim aşamasına geçeceği bildirildi.

Snapdragon 845 ve 8 GB RAM ile güçlendirilecek

Sızdırılan son görsellere baktığımı zaman, Mi 7'nin tıpkı Mi 6 modelinde olduğu gibi cam şasiye sahip olduğunu görüyoruz. Çerçevesiz ekran furyasına katılan telefonun, Samsung tarafından üretilen 6 inç boyutlu Always On Display (daima açık ekran) özelliğine sahip AMOLED ekranla geleceği konuşuluyor. Mi 7 modelinin CES 2018'de tanıtılan Vivo X20 Plus UD akıllı telefonunda olduğu gibi ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla geleceği, telefonun ekranıyla ilgili gelen son bilgiler arasında yer alıyor. Parmak izi tarayıcısına alternatif olarak yüz tanıma özelliğinin de güvenlik seçenekleri arasında yer alabileceğini söyleyelim.

Telefonun kavisli yapıdaki arka panelinde ise iPhone X'da olduğu gibi dikey şekilde konumlandırılan çift kamera ve iki kameranın arsanında yer alan çift LED flaş bulunuyor.

Qualcomm'un Snapdragon 845 platformundan güç alacağına kesin gözüyle bakılan Mi 7'nin 8 ve 6 GB RAM seçenekleriyle güçlendirileceği konuşuluyor. 3140 mAh büyüklüğündeki bir pilden besleneceği söylenen telefonda yapay zeka algoritmalarının da yer alacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi Mi 7 ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi, 27 Mart'ta Mi MIX 2s modelinin duyurusunu gerçekleştirecek. Şirketin Mi MIX 2s satışlarının olumsuz etkilenmesini önlemek için Mi 7 modelini, Haziran ayında lanse edeceği söyleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/02/27/xiaomi-mi-7-likely-support-7-5w-wireless-charging-like-iphone-x/