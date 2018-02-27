OnePlus 6'nın görüntüleri paylaşıldı

Kasım ayında tanıtılan OnePlus 5T akıllı telefon modelinden beri OnePlus cephesinden ses seda çıkmıyordu ancak bugün OnePlus 6'ya ait olduğu iddia edilen prototip görseller sızdırıldı ve böylece OnePlus 6 için sızıntı sezonu başlamış oldu.

Paylaşılan görsellere baktığımız zaman, şasisi boydan boya cam olan OnePlus 6'nın arka panelinde iki adet kamera lensi bulunuyor. Çift LED flaş ile desteklenen kameraların hemen altında parmak izi okuyucusu yer almakta. Arka panelde yer alan bir diğer detaysa OnePlus logosu oluyor.

Ön tarafta ise iPhone X'dakinden daha dar bir çentiğin yer aldığını görmekteyiz. OnePlus, bu çentiğin içerisine kamera, ahize ve bazı sensörleri yerleştirmiş.

Önden ve arkadan olmak üzere OnePlus 6'ya ait olduğu iddia edilen resimlerden bir tanesinde telefonu çalışır halde görüyoruz. Birtakım teknik detayların üstü çizilse de telefonun 64 GB depolama kapasitesine ve 6 GB RAM'e sahip olduğu gözümüzden kaçmıyor.

En güncel Android yazılımı Android 8.1 Oreo sürümü yüklü olan telefona OxygenOS 5.1.0 arayüzü giydirilmiş. Telefonun diğer teknik detayları ve tanıtım tarihi ise ne yazık ki bilinmiyor.

https://www.phonearena.com/news/OnePlus-6-design-and-specs-leak-out-notch-dual-camera-6GB-RAM-Oreo_id102861