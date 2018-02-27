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OnePlus 6'nın görüntüleri paylaşıldı

OnePlus 6 akıllı cep telefonunun, önden ve arkadan olmak üzere görselleri paylaşıldı. Resimlerden birinde çalışır halde görüntülenen telefonun birtakım teknik detayları da gün yüzüne çıkmış oldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
7,9b
1
34
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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OnePlus 6'nın görüntüleri paylaşıldı
Kasım ayında tanıtılan OnePlus 5T akıllı telefon modelinden beri OnePlus cephesinden ses seda çıkmıyordu ancak bugün OnePlus 6'ya ait olduğu iddia edilen prototip görseller sızdırıldı ve böylece OnePlus 6 için sızıntı sezonu başlamış oldu.
Paylaşılan görsellere baktığımız zaman, şasisi boydan boya cam olan OnePlus 6'nın arka panelinde iki adet kamera lensi bulunuyor. Çift LED flaş ile desteklenen kameraların hemen altında parmak izi okuyucusu yer almakta. Arka panelde yer alan bir diğer detaysa OnePlus logosu oluyor.
Ön tarafta ise iPhone X'dakinden daha dar bir çentiğin yer aldığını görmekteyiz. OnePlus, bu çentiğin içerisine kamera, ahize ve bazı sensörleri yerleştirmiş. 
OnePlus 6'nın görüntüleri paylaşıldı
 
Önden ve arkadan olmak üzere OnePlus 6'ya ait olduğu iddia edilen resimlerden bir tanesinde telefonu çalışır halde görüyoruz. Birtakım teknik detayların üstü çizilse de telefonun 64 GB depolama kapasitesine ve 6 GB RAM'e sahip olduğu gözümüzden kaçmıyor. 
En güncel Android yazılımı Android 8.1 Oreo sürümü yüklü olan telefona OxygenOS 5.1.0 arayüzü giydirilmiş. Telefonun diğer teknik detayları ve tanıtım tarihi ise ne yazık ki bilinmiyor.  
OnePlus 6'nın görüntüleri paylaşıldı
 

https://www.phonearena.com/news/OnePlus-6-design-and-specs-leak-out-notch-dual-camera-6GB-RAM-Oreo_id102861 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tarlabasi 1 yıl en beğenilen
Oneplus sevdiğim ve desteklediğim bir firmaydı. Şu adamların iğrenç tasarımını taklit etmesinin ardından bir gram değeri kalmadı gözümde. Yahu kendin olsana.
1 Yanıt Yanıtla +40
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swat882 1 yıl
Huawei ve one plus saçmaladı
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ozankardes 1 yıl
Hay sizin centiğinizin..
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Soin 1 yıl
Aklımda olan bir modeldi ama şu çentik muhabbetinden dolayı alacağımı düşünmüyorum.
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ICEBLUEE 1 yıl
bu ince çerçeveli modellerde bu yıl en iyi g7 olucak gibi görünüyor.
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-BraveHeart- 1 yıl
Apple ALLAH belanı versin.Sizin centiğinizinde belasını versin.
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erkanberk 1 yıl
Taklitler asıllarını yaşatır. Apple in ekmeğine el birliği ile yağ bal recel ne varsa sürüyolar. Apple böyle reklam yapamazdı.
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Osakawa 1 yıl
one plus bu çentik tasarımı ile üzdü beni, açıkçası oneplus 6 almayı planlıyordum. parmak okuyucuyu ekrana koyacaklardı buna ne oldu çok merak ediyorum, gidipte tekrardan kameranın altına koymuşlar, one plus 6 yı beklememin tek sebebi ekrana gömülü parmak okuyucusuydu. ayrıca bir oneplus çalışanının iphone kullanmasıda şaşırttı.
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orislevin 1 yıl
Kendine özgü cillop gibi tasarımları taklit ile paçavraya çevirmek
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balcis 1 yıl
basit çinli markalardan ne farkın kaldı yahu? *çentik*
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Eric Cartman. 1 yıl
Hay sizin çentiğinizi... Midem bulanıyor şerefsizim şu tip telefonları gördükçe. Rezalet !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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alemburda34 1 yıl
Sende mi bürütüs ?
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| OMG! | 1 yıl
Bu telefonu bekliyordum böyle olursa almam
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