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Xiaomi Mi 7 ile ilgili yeni görseller sızdırıldı

Xiaomi’nin merakla beklenen amiral gemisi telefonu Mi 7 için henüz net bir tanıtım tarihi yok ancak pek çok özellik sızmış durumda. Xiaomi Mi 7 özellikleri haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
23,4b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Önümüzdeki dönem Xiaomi için oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Bir tarafta BlackShark oyuncu telefonu hazırlıkları, bir tarafta Mi 7 amiral gemisi, diğer tarafta Mi Max 3, Mi Note 4 ve Mi 6X piyasaya çıkmayı bekliyor. Bunlara ait de farklı kaynaklardan sızıntılar devam ediyor. Son sızıntı Mi 7 ile ilgili.

Xiaomi Mi 7 özellikleri

Sızdırılan iki yeni görsel Xiaomi Mi 7 amiral gemisinin kenar kısımlarının görüntüsünü veriyor. Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımına sahip olacağı açıkça görülen telefonun 3.5mm kulaklık girişi de yok. Bunun yerine ses aktarımı USB Tip-C bağlantısı üzerinden sağlanacak.

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Diğer taraftan dikey çift kamera kombinasyonu da uzaktan kendisini belli ediyor. Geçen yıl başarılı sensörler kullanmasına rağmen kameradaki kronik problemler eleştiri konusu olmuştu. Bu yıl kamerada daha iyi bir seçim yapılacağı konuşuluyor.

Xiaomi Mi 7 için iki versiyon olacağı iddia ediliyor. Orijinal Xiaomi Mi 7 modeli 5.65 inçlik bir ekrana ve arka parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Batarya ise 3400mAh civarında bir kapasiteye sahip.

Mi 7 Plus ise 6.1 inçlik ekranda parmak izi tarayıcısını gömülü olarak sunacak. Batarya bu kez 4000mAh seviyesine çıkıyor. Her iki modelin ekranında çentik tasarımının olacağı da iddialar arasında.

Snapdragon 845 yonga seti, 6GB RAM, 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi, seramik kaplama versiyon gibi diğer özelliklerin beklendiği Mi 7 için henüz net bir tanıtım tarihi bulunmuyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/04/11/alleged-xiaomi-mi-7-appears-in-real-in-fresh-photos/ Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
çentik yoksa mi 6 ve mi max 2 cihazimin yanina birde mi 7 alirim.
sonucta 3 telefonun fiyati bir iphone x etmiyor.
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Mazzini 1 yıl
Güzelim telefonları çentik ile maymuna çevirdiler umarım xiaomi çentik olayına girmez.
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DH Misafiri 1 yıl
Merhaba ben 4*kullanıyorum telefonunda ses sorunu var avize sorunu henüz 2 aylık telefon ne yapmalıyım teşekkürler
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DH Misafiri 1 yıl
Peki mi mix 3 512 gb lık olacağı doğrumu
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.Tom Hagen 1 yıl
2500 zor
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marseltalon 1 yıl
Usb 3.0 yoksa almam.
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feveran42 1 yıl marseltalon
Usb 3.0 o kadarda gerekli değil, sonuçda HDD değil teledon bu.
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intel7mix 1 yıl
Beni ram'e boğ yiğidim
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ne diyorum 1 yıl
Xiomi Mi7 ile yine saklayacak piyasası 2500 bandında çıkarsa yok satar..
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ne diyorum 1 yıl
Xiomi Mi7 ile yine saklayacak piyasası. 2500 bandında çıkarsa yok satar.
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extreme_oki 1 yıl
asus youtube de şuan canlı yayında zenimoji var şuan
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Cem Uğur 1 yıl
Mi max 2 candır ya 👌👍😊
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RapGood 1 yıl
Ne zaman tanıtılacak ya dolar fırladı gidiyo bir an önce tanıtıp cıkarsınlarda bizde bakalım nasıl bir telefon rakiplerine kıyasla alınabilirmi diye. Yeeeeteeeeerrrr Şaomii çıkar artık şunu
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