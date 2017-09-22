Xiaomi Mi 7 kablosuz şarj desteğine sahip olabilir

Son olarak Apple'ın da telefonlarında kablosuz şarj desteği vermesinin ardından Xiaomi tarafından da kablosuz şarj desteği konusunda sesler yükselmeye başladı. Xiaomi, dün Qi kablosuz şarj platformunu teşvik etmeye yönelik teknoloji firmaları grubunun Kablosuz Güç Konsorsiyumuna katıldı.

Apple Kablosuz Güç Konsorsiyumuna Şubat ayında katılmıştı. Xiaomi bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak şirket, WPC web sitesinde üye olarak yer aldı. Sonuç olarak, Xiaomi'nin kablosuz şarj destekli ilk telefonu için Mi 7'yi beklememiz gerekebilir.

Qi sistemi ile bir cihaz, prize takılı bir ped üzerine yerleştirilir. Indüksiyon şarjının kullanılması ile ( telefonun içindeki bobinler ve ped kullanılır) elektrik üreten bir manyetik alan yaratılır. Böylelikle telefon kablosuz olarak şarj edilir.

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-joins-the-Wireless-Power-Consortium-Mi-7-could-feature-wireless-charging_id98290