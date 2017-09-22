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Xiaomi Mi 7 kablosuz şarj desteğine sahip olabilir

Apple'ın geç gelen kablosuz şarj hamlesinden sonra Xiaomi'nin kablosuz şarj destekli ilk telefonu Xiaomi Mi 7 olabilir. Firma dün Kablosuz Güç Konsorsiyumuna katıldı. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Son olarak Apple'ın da telefonlarında kablosuz şarj desteği vermesinin ardından Xiaomi tarafından da kablosuz şarj desteği konusunda sesler yükselmeye başladı. Xiaomi, dün Qi kablosuz şarj platformunu teşvik etmeye yönelik teknoloji firmaları grubunun Kablosuz Güç Konsorsiyumuna katıldı.
Apple Kablosuz Güç Konsorsiyumuna Şubat ayında katılmıştı. Xiaomi bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak şirket, WPC web sitesinde üye olarak yer aldı. Sonuç olarak, Xiaomi'nin kablosuz şarj destekli ilk telefonu için Mi 7'yi beklememiz gerekebilir.
Qi sistemi ile bir cihaz, prize takılı bir ped üzerine yerleştirilir. Indüksiyon şarjının kullanılması ile ( telefonun içindeki bobinler ve ped kullanılır) elektrik üreten bir manyetik alan yaratılır.  Böylelikle telefon kablosuz olarak şarj edilir.

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-joins-the-Wireless-Power-Consortium-Mi-7-could-feature-wireless-charging_id98290 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KalemKolik 2 yıl
Hiçbir telefon açıklandığı fiyattan satılmıyor artık. Çok şerefsiz firma oldu. Ayrıca fiyatlarını her sene kademeli olarak yükseltiyor. Yeni taktiklerinden biride. Donanımı yeni modelde düşürüp daha yüksek fiyattan satmak.
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Pi 2 yıl
Iyi guzel diyorsunuz da. Al geri koy al geri koy o batarya folofos olmaz mi?
Sarj yarida kesilmesin diye kabloyu bile çıkarmıyorum ben
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Hicks 2 yıl Pi
Pi
Iyi guzel diyorsunuz da. Al geri koy al geri koy o batarya folofos olmaz mi?
Sarj yarida kesilmesin diye kabloyu bile çıkarmıyorum ben


Yeni bataryaların kısa süreli ve sık şarj edilmesi daha sağlıklı aslında.
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vjdrsjejv 2 yıl
Fotoğraftaki telefon ilgi çekici
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interwap 2 yıl
Araçta kolaylık. Ayrıca ofiste masa başında telefonu sık sık elinize alıp bırakıyorsanız gayet yerinde.
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RichesMen 2 yıl
Bence bir parçanın üzerine koyup şarj desteği yerine Wifi gibi 1M,2M,3Metre uzun mesafelerden şarj edilebilir bir çalışma yapılmalı. aksi taktirde diğerleri gereksiz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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esmerbuyucu 2 yıl RichesMen
RichesMen

Bence bir parçanın üzerine koyup şarj desteği yerine Wifi gibi 1M,2M,3Metre uzun mesafelerden şarj edilebilir bir çalışma yapılmalı. aksi taktirde diğerleri gereksiz.

Apple'ın bu yönde çalışmaları var.
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brshr 2 yıl
Bu teknolojinin tek artı tarafı telefon şarj girişinin daha az yıpranması. Yoksa başka bir özelliği yok. Mesela telefonu şarj taktım hem şarj olsun hem kurcalayayım yok. Bu çok büyük bir dezavantaj mesela.
2 Yanıt Yanıtla +3
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ozmenakif 2 yıl brshr
brshr
Bu teknolojinin tek artı tarafı telefon şarj girişinin daha az yıpranması. Yoksa başka bir özelliği yok. Mesela telefonu şarj taktım hem şarj olsun hem kurcalayayım yok. Bu çok büyük bir dezavantaj mesela.

Ayrıca kablosuz şarj esnasında kablolu şarja göre daha fazla enerji tüketimi oluyor kayıplardan dolayı. Bir de telefonda kablosuz şarj olması için arka kapağın metal olmaması gerekiyor. Telefonda metal kasa isteyenler kablosuz şarjdan mahrum kalmak zorunda yani. Ama arabada falan büyük kolaylık sağlıyor kablosuz şarj. Hemen koyuyorsun telefonu şarj oluyor. Kablo karışıklığı yok.
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Hicks 2 yıl brshr
brshr
Bu teknolojinin tek artı tarafı telefon şarj girişinin daha az yıpranması. Yoksa başka bir özelliği yok. Mesela telefonu şarj taktım hem şarj olsun hem kurcalayayım yok. Bu çok büyük bir dezavantaj mesela.

Zaten normalde de telefonu şarjdayken kullanmamalısınız.
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xiaomi, kablosuz şarj ve
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