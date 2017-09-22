Xiaomi Mi 7 kablosuz şarj desteğine sahip olabilir

Teknoloji Editörü
Son olarak Apple'ın da telefonlarında kablosuz şarj desteği vermesinin ardından Xiaomi tarafından da kablosuz şarj desteği konusunda sesler yükselmeye başladı. Xiaomi, dün Qi kablosuz şarj platformunu teşvik etmeye yönelik teknoloji firmaları grubunun Kablosuz Güç Konsorsiyumuna katıldı.
Apple Kablosuz Güç Konsorsiyumuna Şubat ayında katılmıştı. Xiaomi bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak şirket, WPC web sitesinde üye olarak yer aldı. Sonuç olarak, Xiaomi'nin kablosuz şarj destekli ilk telefonu için Mi 7'yi beklememiz gerekebilir.
Qi sistemi ile bir cihaz, prize takılı bir ped üzerine yerleştirilir. Indüksiyon şarjının kullanılması ile ( telefonun içindeki bobinler ve ped kullanılır) elektrik üreten bir manyetik alan yaratılır. Böylelikle telefon kablosuz olarak şarj edilir.
https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-joins-the-Wireless-Power-Consortium-Mi-7-could-feature-wireless-charging_id98290 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yeni bataryaların kısa süreli ve sık şarj edilmesi daha sağlıklı aslında.
Apple'ın bu yönde çalışmaları var.
Ayrıca kablosuz şarj esnasında kablolu şarja göre daha fazla enerji tüketimi oluyor kayıplardan dolayı. Bir de telefonda kablosuz şarj olması için arka kapağın metal olmaması gerekiyor. Telefonda metal kasa isteyenler kablosuz şarjdan mahrum kalmak zorunda yani. Ama arabada falan büyük kolaylık sağlıyor kablosuz şarj. Hemen koyuyorsun telefonu şarj oluyor. Kablo karışıklığı yok.
Zaten normalde de telefonu şarjdayken kullanmamalısınız.