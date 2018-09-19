Xiaomi Mi 8 ailesinin yeni üyeleri: Xiaomi Mi 8 Pro ve Xiaomi Mi 8 Lite özellikleri

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Geçtiğimiz Mayıs ayında Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE ve Mi 8 Explorer adında üç farklı telefon ile Mi 8 serisini başlatan Xiaomi, ailenin yeni üyelerini tanıttı: Xiaomi Mi 8 Pro ve Xiaomi Mi 8 Lite.

Xiaomi Mi 8 Pro özellikleri

Xiaomi Mi 8 Explorer’ın global versiyonu olarak da tanımlayabileceğimiz Mi 8 Pro, ekrandan parmak izi okuyucu ve kızılötesi yüz tanıma teknolojileri ile dikkat çekiyor. Firmanın iddiasına göre Mi 8 Pro’nun parmak izi okuyucusu, Mi 8 Explorer Edition’dan yüzde 29 daha hızlı ve yüzde 8.8 daha kararlı okuma gerçekleştiriyor.

Üç farklı renk seçeneği sunan telefonda Mi 8 Explorer’daki gibi şeffaf tasarımlı siyah, mat siyah ve pembeden sarıya doğru geçiş yapan çift renkli bir model bulunuyor. Çin’de Huawei P20 Pro’nun çift renkli seçeneği büyük ilgi görmüştü. Xiaomi, bundan etkilenmiş görünüyor.





Xiaomi Mi 8 Pro, 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleriyle beraber 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Telefonun diğer özellikleri Xiaomi Mi 8 ile aynı. Gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. 6.21 inç boyutunda çentikli OLED bir ekran, 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.4 arka kamera ve 20 MP ön kamera ile geliyor.

Xiaomi Mi 8 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

Xiaomi Mi 8 Pro’nun 6 GB RAM’li modelinin fiyatı 465 dolar, 8 GB modelinin fiyatı ise 525 dolar olarak belirlenmiş. 21 Eylül tarihinde telefonun teslimine başlanacak.

Xiaomi Mi 8 Lite özellikleri

Xiaomi Mi 8 Lite, serinin en ucuz modeli olarak konumlandırılmış. Xiaomi Mi Lite, tasarımsal anlamda Mi 8 ailesinin diğer üyelerinden ayrışan özelliklere sahip. Yüz tanıma için kamera dışında bir sensör olmadığı için bu telefonun çentiği, serinin diğer telefonlarındaki çentiklerden daha küçük. Ayrıca çift arka kameranın yatay konumlandırıldığını ve arka bölüme parmak izi okuyucu yerleştirildiğini görüyoruz.

Xiaomi Mi 8 Lite’da düz siyah renk seçeneğinin yanında iki adet çift renk seçeneği bulunuyor. Bunlardan birincisi Xiaomi Mi 8 Pro’daki çift rengin aynısının, diğer rengin ise Huawei P20 Pro’daki çift rengin aynısının olduğunu söyleyebiliriz.

Özellik olarak serinin diğer telefonlarından düşük teknik özelliklere sahip telefona Snapdragon 660 yonga seti güç veriyor. 6.26 inç boyutunda LCD ekran, 12 MP + 5 MP arka kamera, 24 MP ön kamera ve 3350 mAh bataryaya yer veriliyor. Selfie tutkunlarını tatmin etmek adına önde Sony IMX576 sensör tercih edilmiş.

Xiaomi Mi 8 Lite, performans yerine tasarıma ve ön kameraya önem verenlere hitap ediyor.

Xiaomi Mi 8 Lite fiyatı ve çıkış tarihi

Xiaomi Mi 8 Lite’ın 4GB RAM/ 64 GB versiyonu 200 dolara, 6 GB/64 GB versiyonu 250 dolara, 6 GB/128 GB modeli ise 290 dolara satılıyor. Bu telefonun da teslimine 21 Eylül tarihinde başlanacak.