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Xiaomi Mi 8 ailesinin yeni üyeleri: Xiaomi Mi 8 Pro ve Xiaomi Mi 8 Lite özellikleri

Xiaomi Mi 8 Pro özellikleri ve Xiaomi Mi 8 Lite özellikleri haberimizde. Xiaomi bugün yaptığı duyuru ile Xiaomi Mi 8 ailesinin yeni üyeleri Xiaomi Mi 8 Pro ve Xiaomi Mi 8 Lite modellerini tanıttı.
8 ay
38,1b
1
35
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xiaomi Mi 8 ailesinin yeni üyeleri: Xiaomi Mi 8 Pro ve Xiaomi Mi 8 Lite özellikleri
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Geçtiğimiz Mayıs ayında Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE ve Mi 8 Explorer adında üç farklı telefon ile Mi 8 serisini başlatan Xiaomi, ailenin yeni üyelerini tanıttı: Xiaomi Mi 8 Pro ve Xiaomi Mi 8 Lite.

Xiaomi Mi 8 Pro özellikleri

Xiaomi Mi 8 Explorer’ın global versiyonu olarak da tanımlayabileceğimiz Mi 8 Pro, ekrandan parmak izi okuyucu ve kızılötesi yüz tanıma teknolojileri ile dikkat çekiyor. Firmanın iddiasına göre Mi 8 Pro’nun parmak izi okuyucusu, Mi 8 Explorer Edition’dan yüzde 29 daha hızlı ve yüzde 8.8 daha kararlı okuma gerçekleştiriyor.


Üç farklı renk seçeneği sunan telefonda Mi 8 Explorer’daki gibi şeffaf tasarımlı siyah, mat siyah ve pembeden sarıya doğru geçiş yapan çift renkli bir model bulunuyor. Çin’de Huawei P20 Pro’nun çift renkli seçeneği büyük ilgi görmüştü. Xiaomi, bundan etkilenmiş görünüyor.


Xiaomi Mi 8 Pro, 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleriyle beraber 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Telefonun diğer özellikleri Xiaomi Mi 8 ile aynı. Gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. 6.21 inç boyutunda çentikli OLED bir ekran, 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.4 arka kamera ve 20 MP ön kamera ile geliyor.

Xiaomi Mi 8 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

Xiaomi Mi 8 Pro’nun 6 GB RAM’li modelinin fiyatı 465 dolar, 8 GB modelinin fiyatı ise 525 dolar olarak belirlenmiş. 21 Eylül tarihinde telefonun teslimine başlanacak.

Xiaomi Mi 8 Lite özellikleri

Xiaomi Mi 8 Lite, serinin en ucuz modeli olarak konumlandırılmış. Xiaomi Mi Lite, tasarımsal anlamda Mi 8 ailesinin diğer üyelerinden ayrışan özelliklere sahip. Yüz tanıma için kamera dışında bir sensör olmadığı için bu telefonun çentiği, serinin diğer telefonlarındaki çentiklerden daha küçük. Ayrıca çift arka kameranın yatay konumlandırıldığını ve arka bölüme parmak izi okuyucu yerleştirildiğini görüyoruz.

Xiaomi Mi 8 Lite’da düz siyah renk seçeneğinin yanında iki adet çift renk seçeneği bulunuyor. Bunlardan birincisi Xiaomi Mi 8 Pro’daki çift rengin aynısının, diğer rengin ise Huawei P20 Pro’daki çift rengin aynısının olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi 8 ailesinin yeni üyeleri: Xiaomi Mi 8 Pro ve Xiaomi Mi 8 Lite özellikleri

Özellik olarak serinin diğer telefonlarından düşük teknik özelliklere sahip telefona Snapdragon 660 yonga seti güç veriyor. 6.26 inç boyutunda LCD ekran, 12 MP + 5 MP arka kamera, 24 MP ön kamera ve 3350 mAh bataryaya yer veriliyor. Selfie tutkunlarını tatmin etmek adına önde Sony IMX576 sensör tercih edilmiş.

Xiaomi Mi 8 Lite, performans yerine tasarıma ve ön kameraya önem verenlere hitap ediyor.

Xiaomi Mi 8 Lite fiyatı ve çıkış tarihi

Xiaomi Mi 8 Lite’ın 4GB RAM/ 64 GB versiyonu 200 dolara, 6 GB/64 GB versiyonu 250 dolara, 6 GB/128 GB modeli ise 290 dolara satılıyor. Bu telefonun da teslimine 21 Eylül tarihinde başlanacak.


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susesa 8 ay en beğenilen
5399tl diyorum başka bir şey demiyorum
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interwap 8 ay
Xiaomi cidden abarttı. Zilyon tane Mi8 modeli oldu. İnsanların kafaları karışmaktan beter oldu.
Yap adam gibi 1-2 model. Odaklan bunlara.
Neredeyse her güncellemesi bug kapatmaya yönelik.
Xiaomi cidden abarttı. Zilyon tane Mi8 modeli oldu. İnsanların kafaları karışmaktan beter oldu.Yap adam gibi 1-2 model. Odaklan bunlara.Neredeyse her...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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shaq t 8 ay
450$ dolara aynı işlemcili telefonu satan GM’ın kulakları çınlasın(!) Amoled ekran v.b. farklar biliyorum ama tüketiciye en son teknoloji deneyimini en uygun fiyatlarla veriyoruz diyen firma, fiyat/performans telefonu nasıl olurmuş görsün.
450$ dolara aynı işlemcili telefonu satan GM’ın kulakları çınlasın(!) Amoled ekran v.b. farklar biliyorum ama tüketiciye en son teknoloji deneyimini en uygun f...
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DH Misafiri 4 ay
arkadaşlar sipariş verdim faturam da email numarası yazıyo sorgulattığım zaman böyle bi kayıt bulunamadı yazıyo ama telefonun markası vs herşeyi çıkıyor bu ilerde telefonun kapanmasına neden olur mu
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talsuv61 7 ay
Mi 8 lite'nin Global dağıtımı Ekim ayında olacakmış. Bekeyelim
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temhemrime 7 ay
Telefon alma arifesindeyim.Xiaomi Mi 8 Lite ilgimi
çekti.Sizce 2000 liranın altında fiyat etiketiyle çıkar mı?
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pusat1249 7 ay temhemrime
Çıkar öyle umarım özellikle 11.11 kampanyasına yetişirse süper olur
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pusat1249 7 ay
Mi 8 lite kasım ayına gelir umarım
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Nevfel 8 ay
Telefon çeşitliliğinde samsungu, yazılım pazarlama tasarım vs de apple'ı taklid ediyor. Ama kalitede ikisinden de uzakda kalıyor bence.
Hala bir su geçirmez telefon yapmadığı gibi çuvalla para ister hale geldi telefonlardan.
Redmi note 5 kullanıyorum, bundan öncede mi5 kullandım.
Tamam güzel telefonlar ama en büyük cazibesi olan fiyattı onu da kaybetti maalesef.
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tugares 8 ay
B.ku çıkmıştı kokusu baydı artık bu kadar telefon çeşidinin hiçbir amacı yok, marka değerini yitiriyor böyle yaparak
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talsuv61 8 ay
SD 710 işlemciyi kullansa daha iyiydi ama bu kez de fiyatı artacaktı.
Mi 8 lite bakalım kaç liradan satılacak
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tecnikadamoguz01 8 ay
İçimden bir sen Xiaomi sd625 yerine bundan sonra sd660 kullanacak diyor
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interwap 8 ay
Mi 8 Pro
Mi 8 Lite
Mi 8 Explorer
Mi 8
Mi 8 SE
(Pocophone F1'de isim değiştirmiş hali)
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muhayyel genç 8 ay
Şu model çeşitliliği gerçekten sıkmaya başladı.
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