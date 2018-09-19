Meizu 16X tanıtıldı: Snapdragon 710 işlemci, ekrana gömülü parmak izi okuyucu

Teknoloji Editörü
Meizu 16 serisinin çentiksiz ekrana sahip bir diğer üyesi olan Meizu 16X resmi olarak tanıtıldu. Uygun fiyatı ve tatmin edici donanım özellikleri ile genç kitleye yönelik olarak üretilen Meizu 16X'in orta segment bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz lafı çok da fazla uzatmadan cihazın teknik detaylarına geçelim.
Meizu 16X iki varyantla satışa sunuldu
Meizu 16X çentikten hoşlanmayan ve tam ekran deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için son derece cazip bir akıllı telefon. Zira simetrik tasarım ve metal gövdenin son derece şık göründüğünü de söylemek mümkün. Gücünü Qualcomm Snapdragon 710 işlemci ve Adreno 616 grafik biriminden alan akıllı telefon 6 GB RAM'e sahip.
Resmi sitede özellikleri henüz listelenmeyen cihaz %90.62'lik ekran gövde oranına sahip 6 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Bu da orta segmentteki bir cihaz için oldukça tatmin edici diyebiliriz. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu teknolojisini de barındıran Meizu 16X'in 12 MP + 20 MP çözünürlükte arka, 20 MP çözünürlükte de ön kamerası mevcut. 3.100 mAh pil kapasitesi sunan cihaz Siyah, Beyaz ve Altın renk seçenekleri sunuyor.Cihazın fiyatlandırması ise 6GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan varyantı için 306 dolar, 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan varyantı içinse 350 dolar olarak belirlenmiş.
https://detail.meizu.com/item/meizu16x.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama lütfen şu ortamda üsluba dikkat edelim.
16'nın geleceği de bence yok.
16X de muhtemelen gelmez.
Yurtdışından temin etmeye bakın.
Meizu Türkiye Ofisi olarak kendi başına var Türkiye de ise 2 adet finansmanı var. Büyük distrübütörü Genpa
Erdi beyin çektiği Meizu 16 videosu da Meizu Türkiye ofisi tarafından temin ediliyor. Diğer markaların çoğunda da olduğu gibi
genpa.com.tr/...
Daha önce firma Türkiye ye ilk girdiğinde Meizu nun kendi sitesinde Türkiye domaini de vardı ve Çin merkezden yürütülüyordu. Meizu yu aktif takip eden arkadaşlar biliyor. Meizu Merkezin kararıyla 10larca ülke de Resmi olarak bulunmasına rağmen az hit alan sayfaları kendi listesinden çıkardı ve yönetimi o ülkede ki ofislerine bıraktı. Şuan ise yalnızca en aktif 4 ülke ana sitede bulunuyor.
teknoseyir.com/... burada sağolsun ki Umut adlı arkadaşımız haber yapmış.
Eski domain meizu.com/tr idi
Yeni domain ise meizuturkiye.org/...
Hala da inanmıyorsanız. Meizu nun global e posta destek adresine sorabilirsiniz. Burada bilerek veya bilmeyerek hakim olmadığınız bir konu hakkında konuşmayın.
Düzenleme Kasım sonuna kadar da 16 gelecek.
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