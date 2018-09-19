Meizu 16X tanıtıldı: Snapdragon 710 işlemci, ekrana gömülü parmak izi okuyucu

Meizu 16 serisinin çentiksiz ekrana sahip bir diğer üyesi olan Meizu 16X resmi olarak tanıtıldu. Uygun fiyatı ve tatmin edici donanım özellikleri ile genç kitleye yönelik olarak üretilen Meizu 16X'in orta segment bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz lafı çok da fazla uzatmadan cihazın teknik detaylarına geçelim.

Meizu 16X iki varyantla satışa sunuldu

Meizu 16X çentikten hoşlanmayan ve tam ekran deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için son derece cazip bir akıllı telefon. Zira simetrik tasarım ve metal gövdenin son derece şık göründüğünü de söylemek mümkün. Gücünü Qualcomm Snapdragon 710 işlemci ve Adreno 616 grafik biriminden alan akıllı telefon 6 GB RAM'e sahip.

Resmi sitede özellikleri henüz listelenmeyen cihaz %90.62'lik ekran gövde oranına sahip 6 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Bu da orta segmentteki bir cihaz için oldukça tatmin edici diyebiliriz. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu teknolojisini de barındıran Meizu 16X'in 12 MP + 20 MP çözünürlükte arka, 20 MP çözünürlükte de ön kamerası mevcut. 3.100 mAh pil kapasitesi sunan cihaz Siyah, Beyaz ve Altın renk seçenekleri sunuyor.

https://detail.meizu.com/item/meizu16x.html

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