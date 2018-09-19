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Meizu 16X tanıtıldı: Snapdragon 710 işlemci, ekrana gömülü parmak izi okuyucu

Çinli teknoloji üreticisi Meizu'nun yeni akıllı telefon modeli olan Meizu 16X, çentiksiz ekran, Snapdragon 710 işlemci ve ekrana gömülü parmak izi okuyucu ile tanıtıldı.
8 ay
6,8b
1
40
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Meizu 16X tanıtıldı: Snapdragon 710 işlemci, ekrana gömülü parmak izi okuyucu
Meizu 16 serisinin çentiksiz ekrana sahip bir diğer üyesi olan Meizu 16X resmi olarak tanıtıldu. Uygun fiyatı ve tatmin edici donanım özellikleri ile genç kitleye yönelik olarak üretilen Meizu 16X'in orta segment bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz lafı çok da fazla uzatmadan cihazın teknik detaylarına geçelim.

Meizu 16X iki varyantla satışa sunuldu

Meizu 16X çentikten hoşlanmayan ve tam ekran deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için son derece cazip bir akıllı telefon. Zira simetrik tasarım ve metal gövdenin son derece şık göründüğünü de söylemek mümkün. Gücünü Qualcomm Snapdragon 710 işlemci ve Adreno 616 grafik biriminden alan akıllı telefon 6 GB RAM'e sahip.
Meizu 16X tanıtıldı: Snapdragon 710 işlemci, ekrana gömülü parmak izi okuyucu
Resmi sitede özellikleri henüz listelenmeyen cihaz %90.62'lik ekran gövde oranına sahip 6 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Bu da orta segmentteki bir cihaz için oldukça tatmin edici diyebiliriz. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu teknolojisini de barındıran Meizu 16X'in 12 MP + 20 MP çözünürlükte arka, 20 MP çözünürlükte de ön kamerası mevcut. 3.100 mAh pil kapasitesi sunan cihaz Siyah, Beyaz ve Altın renk seçenekleri sunuyor.
Meizu 16X tanıtıldı: Snapdragon 710 işlemci, ekrana gömülü parmak izi okuyucu
Cihazın fiyatlandırması ise 6GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan varyantı için 306 dolar, 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan varyantı içinse 350 dolar olarak belirlenmiş.

https://detail.meizu.com/item/meizu16x.html Yorum Yaz
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Kefelon 8 ay en beğenilen
İşte tasarım bu ya. Bu dik duruşu yüzünden sıradaki telefonum Meizu olacak kesinlikle.
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kntrli 8 ay
Meizu Türkiye uyuyor mu acaba? Neden bu cihazları getir miyorlar anlamak mümkün değil?...
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HIGHER 8 ay
Çentik saçmalığı yok, helal olsun.
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YediGüzelAdam 7 ay
güncel yolladığınız epostalarınızı ss atın herkes görsün. Dediğim gibi firma kendisi böyle bir yola girdi. Haberi görmediniz sanırım.
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astegon 7 ay YediGüzelAdam
Haha tamam merak etme atacağım.
Ama lütfen şu ortamda üsluba dikkat edelim.
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OverClocK1ng 7 ay
Yalnız var ya. Ekranın oranı benim Galaxy S9 ile tıpatıp aynı görünüyor.
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DH Misafiri 8 ay
meizu honor ikilisinin ucuzluğu varken..ki evet xiaomi bile çoşmuşken...bence başka markaya bakmak mantıksızlıktır bence!..honor 7x ve meizu 16x aklımdaki iki telefon lar şu an..
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huseyincarnege 8 ay
fiyatı uygun gelse alınırda
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Ordan Geçenbay 8 ay
Ekran kasa oranı 90.62 değil 83.71 düzeltmek gerekiyor.
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darkmet86 8 ay
batarla 4000mah olsaydi, yaw piyasada lenovo p1 pro ve p2 gibi yuksek bataryali yelefon yok
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erhan2323 8 ay
Teşekkürler MEİZU ! :)
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astegon 8 ay
Meizu Türkiye diye bir şey yok. Hepsiburada reseller olarak satıyor. Meizu Türkiye'ye gelmiş değil. Hepsiburada çeşitli illerde servisler ile anlaşma yapmış. Reseller şeklinde satıyor.
16'nın geleceği de bence yok.
16X de muhtemelen gelmez.
Yurtdışından temin etmeye bakın.
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canyash 8 ay astegon
Meizu genpa ile anlaşmamış yani bizi kandırıyorlar..
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YediGüzelAdam 7 ay astegon
Kusura bakmayında sallayıp durmayın milletin kafasını bulandırmayın. Hem Yalancı durumuna düşüyorsunuz, Hemde İftira attığınız için mesulsünüz.
Meizu Türkiye Ofisi olarak kendi başına var Türkiye de ise 2 adet finansmanı var. Büyük distrübütörü Genpa
Erdi beyin çektiği Meizu 16 videosu da Meizu Türkiye ofisi tarafından temin ediliyor. Diğer markaların çoğunda da olduğu gibi
genpa.com.tr/...
Daha önce firma Türkiye ye ilk girdiğinde Meizu nun kendi sitesinde Türkiye domaini de vardı ve Çin merkezden yürütülüyordu. Meizu yu aktif takip eden arkadaşlar biliyor. Meizu Merkezin kararıyla 10larca ülke de Resmi olarak bulunmasına rağmen az hit alan sayfaları kendi listesinden çıkardı ve yönetimi o ülkede ki ofislerine bıraktı. Şuan ise yalnızca en aktif 4 ülke ana sitede bulunuyor.
teknoseyir.com/... burada sağolsun ki Umut adlı arkadaşımız haber yapmış.
Eski domain meizu.com/tr idi
Yeni domain ise meizuturkiye.org/...
Hala da inanmıyorsanız. Meizu nun global e posta destek adresine sorabilirsiniz. Burada bilerek veya bilmeyerek hakim olmadığınız bir konu hakkında konuşmayın.

Düzenleme Kasım sonuna kadar da 16 gelecek.
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Ridooo 8 ay
Gelse de alsak
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Angel of the Lord 8 ay
Benim anlamadığım iPhone x çentikli ekrana ragmen %81 ekran/kasa oranına sahip olduğu yazılıyor. Çentiksiz tasarımda %90 tutturuluyorsa çentiğe ne gerek var?
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