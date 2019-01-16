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Xiaomi Mi 9 çok daha gelişmiş hızlı şarj desteği ile gelecek

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 9 hakkında bilgiler gelmeye başladı. Firmanın CEO’su Lei Jun sosyal medya hesabından yeni modelin çok daha gelişmiş hızlı şarj desteği ile geleceğini söyledi.
4 ay
4,3b
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16
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9 çok daha gelişmiş hızlı şarj desteği ile gelecek
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2019 yılında Xiaomi’nin Mi Mix 4 ve Mi 9 isimli yeni amiral gemilerini tanıtması bekleniyor. Haliyle yeni modeller hakkında bilgiler de gelmeye başladı. Bugün ise bir kullanıcının hızlı şarj sorusunu firmanın CEO’su Lei Jun yanıtladı.

24W veya daha üstü hızlı şarj desteği olacak mı?

Xiaomi’nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Redmi Note 7, kutudan 10W şarj cihazı ile çıksa da 18W’a kadar hızlı şarj desteğine sahip. Mi Mix 3 de aynı değerlere ulaşabiliyor. Weibo isimli sosyal medya platformunda “Mi 9, 24W veya daha üstü hızlı şarj desteğine sahip olacak mı?” sorusuna şirketin CEO’sundan çok daha iyisiyle gelecek yanıtı verildi. Cihaz hakkında ortaya çıkan sızıntılar 32W hızlı şarj desteği hakkında bazı bilgiler içeriyordu. Her ne kadar tahmin olsa da bu değerin QuickCharge 5’e ait olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10, 8 Mart tarihinde satışa çıkacak"

Xiaomi Mi 9’un Snapdragon 855 işlemci ile birlikte gelmesi bekleniyor. Bu işlemcinin QuickCharge 4+ desteği bulunuyor ama QuickCharge 5 ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Yapılacak yazılım güncellemesi ile çipset bu desteği de kazanıyor olabilir ancak şu an ortaya çıkan bilgiler net değil.


https://www.gsmarena.com/ceo_hints_at_improved_fast_charging_for_the_xiaomi_mi_9-news-35077.php Yorum Yaz
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V4LKyR 4 ay en beğenilen
Şu Quick Charge'ın ne muhteşem bir teknoloji olduğunu yaşamayan bilemez...
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Çağrı.K 4 ay
Çentiksiz yapsın da varsın yavaş şarj olsun
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DODANLI 4 ay
Pili büyütemeyince daha hızlı nasıl şarj ederizin peşindeler. Koyun şöyle geceye kadar dayanacak pil vallahi hızlı şarj istemiyorum.
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SerseriGezgin 4 ay
Apple yapsa müthiş yenilik devrim inovasyon abii yaa diye sayfalarca konuşulurdu.
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Mr. Jingles 4 ay
QC 5 yok dahası QC 4+ henüz bu kadar yaygınlaşmamışken QC 5’i tanıtacaklarını sanmıyorum. QC 4+ neden yaygınlaşamadı ona da anlam veremiyorum. İki yıl önce tanıtılmasına rağmen üreticilerin bu platforma ilgi göstermemesi çok tuhaf. Telefonlar çok az. Destekleyen powerbank ise yok. QC 4+’ın bir bir an önce yaygınlaşması gerek. En azından SDM855 çipsetli işlemcilerde artık standart olarak tüm üreticiler geçiş yapmalı.
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buraoca2 4 ay Mr. Jingles
Bende Xiaomi nin kendi şarj teknolojisini tanıtacagini düşünüyorum hocam. Oppo - Oneplus gibi. Onlarda SD Chipset olmasına rağmen kendi şarj teknolojilerini kullanıyorlar. Her İki sarj teknojisine destek veren firma daha çıkmadı ya, baska da birşey demiyorum artık. Hem Qc desteği ver, hemde kendi teknolojini ekle. En azından dışarıda Qc destekli adaptör ile de hızlı şarj edebilelim cihazi. Qc destekli adaptör artık heryerde bulunuyor.
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al-ozaria 4 ay
Ben birazda fiyat noktasındayım. Çünkü son Mayıs ayında Xiaomi Mi 6 1850 tl iken Xiaomi Mi 7 gibi bir şey geçtiğimiz yaz çıkacağından; ben Mi 6 yı 1650 tl'den alırımın hesabını yapıyordum. Telefonu almak için beklemedeydim.
Şimdi Xiaomi Mi 9 çıkacak ama Xiaomi Mi 6 3550'tl
.
Hala beklemedeyim...!


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V4LKyR 4 ay al-ozaria
1 Mayıs 2018'de dolar 4,05 TL idi. Şu an dolar 5,40 TL. Bunun bir etkisi olabilir.
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Hauntedd 4 ay al-ozaria
Mi 8 3000₺ yorum yapmak için yorum yapmışsın..
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Çağrı.K 4 ay
Çentiksiz yapsın da varsın yavaş şarj olsun
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buraoca2 4 ay
Qualcomm Qc 5.0 i duyurmadigina göre, Xiaomi de kendi şarj standartini geliştiriyor olabilir.
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V4LKyR 4 ay en beğenilen
Şu Quick Charge'ın ne muhteşem bir teknoloji olduğunu yaşamayan bilemez...
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