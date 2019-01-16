Xiaomi Mi 9 çok daha gelişmiş hızlı şarj desteği ile gelecek

24W veya daha üstü hızlı şarj desteği olacak mı?
Xiaomi’nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Redmi Note 7, kutudan 10W şarj cihazı ile çıksa da 18W’a kadar hızlı şarj desteğine sahip. Mi Mix 3 de aynı değerlere ulaşabiliyor. Weibo isimli sosyal medya platformunda “Mi 9, 24W veya daha üstü hızlı şarj desteğine sahip olacak mı?” sorusuna şirketin CEO’sundan çok daha iyisiyle gelecek yanıtı verildi. Cihaz hakkında ortaya çıkan sızıntılar 32W hızlı şarj desteği hakkında bazı bilgiler içeriyordu. Her ne kadar tahmin olsa da bu değerin QuickCharge 5’e ait olduğu düşünülüyor.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10, 8 Mart tarihinde satışa çıkacak"
Xiaomi Mi 9’un Snapdragon 855 işlemci ile birlikte gelmesi bekleniyor. Bu işlemcinin QuickCharge 4+ desteği bulunuyor ama QuickCharge 5 ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Yapılacak yazılım güncellemesi ile çipset bu desteği de kazanıyor olabilir ancak şu an ortaya çıkan bilgiler net değil.
https://www.gsmarena.com/ceo_hints_at_improved_fast_charging_for_the_xiaomi_mi_9-news-35077.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi Xiaomi Mi 9 çıkacak ama Xiaomi Mi 6 3550'tl .
Hala beklemedeyim...!
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