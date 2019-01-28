Xiaomi Mi 9, 19 Şubat'ta tanıtılabilir

Xiaomi'nin başkanı Lin Bin ve CEO'su Lei Jun bir süredir Weibo hesapları üzerinden "9120" sayısını içeren paylaşımlar yapıyorlardı. Bu sayı ilk başta pek bir anlam ifade etmese de Xiaomi’nin Ürün Müdürü Tang Weng Thomas’ın “9102 yılı Mi 9'un olacak” paylaşımı ile birlikte yapbozun parçaları yerine oturmaya başladı.

"9120" sayısını tersine çevirdiğinizde ortaya "0219" sayısı çıkıyor. "9102" sayısını tersine çevirdiğinizde ise ortaya "2019" sayısı ortaya çıkıyor. Hepsini bir araya getirdiğimizde ise "02192019" yani 19 Şubat 2019 tarihi ortaya çıkıyor. Xiaomi hayranlarının kafalarında ister istemez Mi 9'un 19 Şubat'ta tanıtılacağına dair şüpheler oluşmaya başladı.

Öte yandan bir Weibo kullanıcısı cihazın temel özelliklerini ortaya koyan bir poster sızdırdı. Poster, Xiaomi Mi 9'un üçlü arka kamera kurulumu ile geleceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, cihaz ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuya da sahip olacak.

Önceki sızıntılardan da söz edecek olursak; Mi 9, 6.4 inç genişliğinde AMOLED bir ekrana sahip olacak. Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacak ve 6 GB RAM ile karşımıza çıkacak. Cihazın 24 MP+ 48 MP+ 12 MP çözünürlüklerinde 3 adet arka kamera sensörüne sahip olması bekleniyor. Ayrıca Mi 9'un 3,500mAh'lik bir bataryayla geleceği de söylentiler arasında.

Eğer şirket yeni amiral gemisini 19 Şubat tarihinde tanıtırsa bu oldukça iddialı ve rekabetçi bir hareket olur. Çünkü Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S10'u bu tarihten hemen sonra, 20 Şubat'ta tanıtacak. Öte yandan Samsung'un 20 Şubat'ta katlanabilir telefonu Galaxy Flex'i de tanıtacağına dair söylentiler var ve eğer bu söylentiler doğru ise Xiaomi'nin kendi katlanabilir telefonunu 1 gün önceden tanıtıp Samsung'dan rol çalma gibi bir niyeti olabilir.

https://www.gizmochina.com/2019/01/28/xiaomi-mi-9-february-launch-hinted-may-debut-with-triple-rear-cameras-and-in-screen-fingerprint-sensor/