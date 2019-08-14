Xiaomi Mi 9T Pro 20 Ağustos tarihinde Avrupa için tanıtılacak

Redmi K20 ve Redmi K20 Pro modelleri tanıtılalı uzun zaman oldu. Redmi K20 modelini Mi 9T ismiyle Avrupa’da ve ülkemizde görme şansı yakalasak da Mi 9T Pro olarak gelmesi beklenen Redmi K20 Pro’dan uzun süre ses çıkmadı. Xiaomi Hollanda Facebook hesabından paylaşılan yeni bir fotoğraf, Mi 9T Pro’ya sonunda resmiyet kazandırdı.

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Paylaşılan görselde cihazın 20 Ağustos tarihinde tanıtılacağı aktarıldı. Redmi K20 Pro’nun sadece isim değiştirmiş hali olacağı için cihazın teknik özelliklerini zaten biliyoruz. Xiaomi Mi 9T Pro, 6.39 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekran ile gelecek. 19.5:9 en boy oranındaki ekran 600 nit parlaklığa sahip. Kamera paketinde 48 MP Sony IMX586 sensöre, 13 MP ultra geniş açı ve 8 MP 2x optik yakınlaştırmalı telefoto lens eşlik ediyor. Açılır kapanır mekanizma içerisinde bulunan ön kamera ise 20 MP çözünürlüğünde.

4000 mAh boyutunda batarya ile gelen telefon 27W hızlı şarj desteğine sahip. Tasarım ve teknik özellikleri noktasında Mi 9T ile birebir aynı gözükse de iki cihaz arasındaki en büyük fark yonga seti tarafında. Mi 9T, Snapdragon 730’dan gücünü alırken, Mi 9T Pro Snapdragon 855 ile kullanıcılara sunulacak.

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Mi 9T Pro’nun 6 GB RAM + 64 GB depolamalı başlangıç versiyonu için Avrupa fiyatı tahminleri 400-450 Euro şeklinde. Tercihe göre 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama içeren modellerden birini seçebilirsiniz. Mi 9T’nin Avrupa lansmanı gerçekleştikten kısa bir süre sonra Türkiye’ye de giriş yaptığını görmüştük. Aynı durum Mi 9T Pro için de yaşanabilir.

https://www.gizmochina.com/2019/08/14/xiaomi-mi-9t-pro-europe-launch-20-august/