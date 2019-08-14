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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Xbox'ta hedef '4K 60FPS' olacak

Xbox One X'te gerçek 4K çözünürlüğü yakalamaya odaklanan Microsoft, yeni nesilde ise bu sefer yüksek kare hızlarına ulaşmaya çalışacak. Şirketin hedefi 4K 60FPS'i standart haline getirmek.
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Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft'un geçtiğimiz aylarda resmi tanıtımını gerçekleştirdiği Xbox Project Scarlett konsolu, 4K 60FPS'yi standart haline getirebilir. Bugün yeni nesil Xbox ile ilgili bazı açıklamalar yapan Phil Spencer, yeni konsolda hedeflerinin yüksek kare hızı ve oynanabilirlik olduğunu açıkladı.

GameSpot'a konuşan Spencer,"Yeni nesilde kare hızı ve oynanabilirliğe odaklandığımızı düşünüyorum. Oyunların çok hızlı bir şekilde yüklenmesini ve mümkün olan en yüksek kare hızlarında çalışmasını istiyoruz. Oyuncular 60 kare/saniye oyunları seviyor, bu nedenle biz de 4K 60FPS'yi yeni tasarım hedefimiz haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler, 120fps desteği, SSD depolama ve ışın izleme"
Microsoft bildiğiniz gibi E3 2019'da gerçekleştirilen bir sunumda yeni nesil Xbox konsoluna resmiyet kazandırmıştı. Şu an için Project Scarlett ismiyle anılan yeni Xbox'ın; 8K grafik desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve 120fps'ye kadar yenileme hızı desteği sunacağı belirtilmişti. Donanım tarafında ise konsolun Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi RDNA GPU ile geleceği ve Xbox One X'ten 4 kat daha güçlü olacağı söylendi.

Yeni Xbox'ın tasarım detaylarıyla ilgili şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Microsoft, konsolun 2020'nin tatil döneminde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yani Aralık 2020'de yeni nesil Xbox konsolu resmen raflardaki yerini alacak


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gowlet 2 sa.
Bence yeni nesil eksbaksta hedef özel oyunlar olmalı. Minecraft değil yanlış anlaşılmasın...
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