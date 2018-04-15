Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi A1, A101 marketlerine geliyor

Xiaomi'nin son dönemdeki en popüler modellerinden Mi A1, A101 marketlerinde de satılacak. Haftalık ürün güncelleme broşürüne göre Android One üyesi cihaz, 19 Nisan'da tezgahlarda.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
25,4b
1
58
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi'nin son dönemdeki en popüler akıllı telefon modellerinden biri de Mi A1. Çinli üreticinin diğer modellerinden farklı olarak Google işbirliği ile hazırlanan yani Android One programının bir parçası olan Mi A1, saf Android deneyimi sunuyor. Android 8.0 ile gelen ve Android P güncellemesini de alacak olan cihazın KVK garantisi altında global versiyonu sunulacak. 5.5-inç boyutunda ve FHD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, Snapdragon 625'den gücünü alıyor.
A101 çatısı altında 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip versiyonu sunulacak olan cihazda çift arka kamera bulunuyor ve kullanıcılara bokeh efekti yani arkayı bulanıklaştırma özelliği de sunuluyor. Daha önce detaylı incelemesini yayınladığımız telefon, yekpare metal gövdesi ve ergonomik tasarım detaylarıyla rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Xiaomi Resmi 5X modelinin bir türevi olan cihaz, 3080 mAh kapasiteli pilden güç alıyor ve hızlı şarj desteği de sunuyor.
Ucuz fiyat merkezli A101 marketlerinde Xiaomi Mi A1'in satış fiyatı 1149TL olacak.
Detaylı incelemesi için; 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IceRulez 1 yıl en beğenilen EzioAuditore_
kvk ile ithalatçı garantiyi karşılaştırma bence. 50 lira fark verip kvk garantili ürün alınır
2 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EzioAuditore_ 1 yıl
Bir DH üyesi olarak görevimi yapayım.
hepsiburada.com/...
3 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanos 1 yıl IceRulez
KVK dediğinde ithalatçı garantisi yalnız, he kvk diğerlerinden daha iyi servis verir dersen bilemem
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
işleredom 1 yıl
A101de A1 diye redmi 5plus sattılar. Bildiğin insanları kandırdılar. Madem redmi 5 plus satacaksın neden gidip A1 geliyor diyorsun?? Olaya bak ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cwtch 1 yıl
Sadece gold satıldığından dolayı almadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gulnare 1 yıl
telefonu alan var mı? telefon kvk garantili diye aldık ama evo bilişim garanti kağıdı var içinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gulnare 1 yıl
Bugün gördüm aktualde redmi 4 geliyor 929 TL ye ev garantili. 32/3 çoğu özelliği aynı gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ibrahim694 1 yıl
Gelecek olan SD kart alınır mı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl Ibrahim694
25 TL var cebimde dersen alınır
Yok daha fazla cebimde para var, dersen alınmaz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 yıl
Acil ihtiyacı olanlar ve "güncelleme de güncelleme" diyenler Saf android arayüzlü bu cihazı alabilirler. SAR felan dert etmeyin. Yasal limitler içerisinde. Bilip bilmeyen konuşuyor.
MIUI arayüz isterim derseniz Redmi 5 Plus (Redmi Note 5) alın derim.
Acil ihtiyacınız yoksa bekleyin Redmi Note 5 Pro gelecek 1 aya kadar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kakà 1 yıl astegon
Hocam 1 ay bir tahmin mi yoksa bilgi mi ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
ulan 2 ay öncede fiyat aynıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLoCeR 1 yıl
"Snapdragon 625'den gücünü alıyor." Editör Türkçe bilmiyor anlaşılan. "625'ten" yazılır zira..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Eray. 1 yıl
sar değerinden dolayı özelliklerine bile bakmadığım bir model
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dragons4 1 yıl
A101 iyi işler yapıyor devamlı takipteyim 😉
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25364 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, mi a1 ve
8 etiket daha mi a1 fiyat xiaomi a101 a101 xiaomi fiyat Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Galaxy S10 çentikli olursa böyle görünecek 1 yıl OnePlus 6 ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı [Galeri] 1 yıl Far Cry 5 korsana yenik düştü 1 yıl Elon Musk: "Oto pilot hiçbir zaman mükemmel olmayacak" 1 yıl HTC Touch Diamond 3, bu yılın en şık akıllı telefonu olabilir 1 yıl Sony Xperia XZ2 Premium tanıtıldı! Xperia XZ2 Premium özellikleri: 1 yıl Huawei Mate 10 Lite güvenlik ve performansı arttıran bir sistem güncellemesi aldı 1 yıl Asus ROG Strix Z370-F Gaming anakartı inceledik "i7 8700K ile 5.1GHz!" 1 yıl Araştırma şirketi, Volvo XC90'ı İngiltere'nin en güvenli aracı seçti 1 yıl Japonya'da akıllı telefon pazarını etkileyecek devasa bir maden rezervi bulundu 1 yıl Honor 10'un teknik özellikleri belli oldu 1 yıl Yeni Renault Clio RS, Megane RS'in 1.8 litre motorunu kullanabilir 1 yıl Trafikte akıllı takip dönemi, yakında zorunlu hale gelecek 1 yıl Nvidia’ya karşı cephe genişliyor 1 yıl Video akışları için JPEG XS geliyor 1 yıl DJI Phantom 5 sızdırıldı 1 yıl Meizu, 22 Nisan'da akıllı hoparlörünü tanıtabilir 1 yıl Firefox, iOS versiyonunda veri takibinin önüne geçtiğini duyurdu 1 yıl LG G7'nin çıkış tarihi l Mobilite 1 yıl BTK ve KOSGEB "5G" için bir araya geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi A1, A101 marketlerine geliyor Sonraki Samsung Galaxy Note 9'un kod adı ortaya çıktı 1 yıl iOS Gboard'a ifadeler ve Azerbaycan Türkçesi desteği geldi 1 yıl Modern orduların yeni silahı; su altı drone sürüleri 1 yıl Facebook Hikayelere zengin gerçeklik etiketleri ve Boomerang GIF’leri geliyor 1 yıl Volvo Trucks, 300km menzilli ilk elektrikli kamyonunu tanıttı 1 yıl 40 yılın anısına Core i7-8086K işlemcisi geliyor 1 yıl Gelir gider hesaplarınızı kontrol edebileceğiniz muhasebe uygullaması: Para Yönetimi 1 yıl Facebook'un veri sızıntısı skandalı sosyal medya kullanımınızı nasıl etkiledi? [Anket #4] 1 yıl Huawei P20 serisi için satış hedefi 20 milyon 1 yıl Microstrategy sempozyumunun ikincisi İstanbul’da düzenlendi 1 yıl Karşınızda AMD Ryzen 2: Tüm detaylar 1 yıl Bitcoin 'dijital yastık altı' olma yolunda 1 yıl Suriye’nin 30 yıllık hava savunma sistemi ABD’nin saldırısına karşı koyabildi mi? 1 yıl WhatsApp, bilinmeyen numaraların kimliğini gösteren bir çalışma başlattı 1 yıl HMD Global 27 Nisan'da Nokia X'i tanıtacak 1 yıl Altın renkli iPhone X ortaya çıktı 1 yıl Rusya'dan Telegram'a engel geldi! 1 yıl 2018 Fiat Egea'nın yeni donanım ve fiyatları açıklandı 1 yıl Google'ın Android SMS uygulaması kısa süre içerisinde web sürümünde kullanılabilecek 1 yıl 2018'in ilk siber tehdit durum raporu açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Kanser olduğumu öğrendim. (27.05.2019
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
MERAK EDENLER İÇİN SARJIMI SÖYLÜYORUM
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim