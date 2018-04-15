Xiaomi Mi A1, A101 marketlerine geliyor

Xiaomi'nin son dönemdeki en popüler akıllı telefon modellerinden biri de Mi A1. Çinli üreticinin diğer modellerinden farklı olarak Google işbirliği ile hazırlanan yani Android One programının bir parçası olan Mi A1, saf Android deneyimi sunuyor. Android 8.0 ile gelen ve Android P güncellemesini de alacak olan cihazın KVK garantisi altında global versiyonu sunulacak. 5.5-inç boyutunda ve FHD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, Snapdragon 625'den gücünü alıyor.

A101 çatısı altında 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip versiyonu sunulacak olan cihazda çift arka kamera bulunuyor ve kullanıcılara bokeh efekti yani arkayı bulanıklaştırma özelliği de sunuluyor. Daha önce detaylı incelemesini yayınladığımız telefon, yekpare metal gövdesi ve ergonomik tasarım detaylarıyla rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Xiaomi Resmi 5X modelinin bir türevi olan cihaz, 3080 mAh kapasiteli pilden güç alıyor ve hızlı şarj desteği de sunuyor.

Ucuz fiyat merkezli A101 marketlerinde Xiaomi Mi A1'in satış fiyatı 1149TL olacak.

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