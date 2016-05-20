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Xiaomi Mi Box, Android işletim sistemine kavuştu

Xiaomi'nin set üstü televizyon kutusu Mi Box, Google yapılan işbirliği sonrasında Android TV işletim sistemi yüklü olarak ABD pazarına girmeye hazırlanıyor.
3 yıl
6,9b
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8
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google I/O 2016 geliştirici konferansında, Xiaomi önemli bir duyuru yapacağını açıklamıştı. Herkes yeni bir ürün tanıtımı beklerken, mevcut bir ürünün güncellenmiş hali karşımıza çıktı. Firmanın set üstü televizyon kutusu Mi Box, artık Android üzerinde çalışıyor.

Xiaomi, Mi Box kutusunu daha çok Çin pazarı için geliştiriyordu. Firmanın MIUI arayüzünü taşıyan Mi Box, video portalları olarak Alibaba, Tencent gibi yerel firmalarla işbirliği halindeydi. Google yapılan işbirliği sonrasında, Mi Box kutusu Android TV üzerinde çalışacak. Bu anlamda firmanın ilk ürünü diyebiliriz.

Xiaomi, yeni ürününü ABD pazarında satışa sunacak. Android TV olduğu için bu kez Netflix, HBO, Hulu, Pandora, Sling, Vudu gibi ABD kaynaklı medya aktarım platformları entegre edilmiş. Ayrıca Android N sürümünü temel aldığı için resim içinde resim, canlı TV kaydı ve HDR 4K video avantajları da bulunuyor. Bluetooth kumandası ile ister fiziksel isterseniz de ses odaklı kontrol sağlayabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Google I/O 2016 konferansında Xiaomi sürprizi"

Oyunseverleri unutmayan firma, opsiyonel olarak satılan bir de Mi Game kontrolcüsü sunuyor. Kontrolcüde çift titreşim motoru ve 3 eksenli G sensörüne sahip. Oyuncular, hareket yoluyla da oyunları kontrol edebilecekler.

Cihazda 4 adet Cortex-A53 ve Mali-T450 grafik birimi taşıyan bir yonga seti kullanılmış. 2GB RAM ve 8GB RAM ile sistem tamamlanmış. Ses ve görüntü için ise önemli standartlara yer verilmiş. Örneğin 4K 60 kare/saniye video çözücü, HDMI 2.0a desteği, Dolby Digital Plus,  DTS surround ses, HDR10 video desteği şeklinde bunları saymak mümkün. Genişleme için 1 adet USB portu kullanılırken, WiFi AC standardı ile hızlı kablosuz bağlantı imkanı sunuluyor.

Xiaomi Mi Box, yine rekabetçi bir fiyat etiketi ile ABD pazarına giriş yapacak. Bu bakımdan Roku gibi rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde edebilir. Ayrıca diğer set üstü kutuların da benzer bir çözümle ABD pazarına girmesinin de önü açılmış olacak. 

 

http://www.androidauthority.com/xiaomi-mi-box-specs-usa-693379/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Aliexpressten aldim,arizali cikti açılır acilmaz donuyor alet :/
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tugiturk 3 yıl
3S pro dan farkı 6.0 olması herhalde bir tek. tabi ingilizce olmasının dışında.
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
"Hemen bir tane sipariş geçtim" demeyi çok isterdim :(
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RichardB 2 yıl Guest-25CF1EFB4
N-GAGE QD

"Hemen bir tane sipariş geçtim" demeyi çok isterdim :(

dostum peki tavsiye ne olur? mesela nvidia shield android tv hosuma gitti ama TR gelmiyor , bunun gibi baska hangi tv box var
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shaq t 3 yıl
Süper bi haber, böylelikle harici sistem olarak, mevcut tvleri "smart tv" nin kralı yapma imkanı oluyor. Google I/O'da tanıtıldığına göre sürekli güncelleme desteğine kavuşacak. 60$ gibi fiyat okuyorum yurtdışı sitelerde, en azından tablet yazılımlı android boxlarla uğraşma derdi de ortadan kalkacak. Sony ve Philips'in android tvlerini denedim, bence gayet başarılı; içine de bir Kodi(Xmbc) kurdunmu (ki kuruluyor) daha ne olsun
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Batumatu 3 yıl
Slogan güzel olmuş. Let mi entertain you
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tugiturk 3 yıl
bu da spepcs:
Dimensions
Length: 101mm
Width: 101mm
Thickness: 19.5mm
Weight: 176.5g (+/- 1g)
Color: Black


Basic specs
Output Resolution: Up to 4K 60fps
Processor: Quad-core Cortex-A53 2.0GHz
GPU: Mali 450 750MHz
RAM: 2GB DDR3
Flash: 8GB eMMC
System: Android TV 6.0
Security: Widevine L1 + PlayReady 3.0

Wireless connectivity
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Dual-band Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
Bluetooth: Bluetooth 4.0/3.0

Video
VP9 Profile-2 up to 4K x 2K @ 60fps
H.265 HEVC MP-10 at L5.1, up to 4K x 2K at 60fps
H.264 AVC HPat L5.1, up to 4K x 2K at 30fps
H.264 MVC, up to 1080P at 60fps
Supports HDR10/HLG HDR processing (software upgrade required)

Sound
DTS 2.0+ Digital Out, Dolby Digital Plus
Up to 7.1 pass through

Ports
HDMI: HDMI 2.0a x 1 port (HDCP 2.2)
USB: USB 2.0 x 1 port
AV: SPDIF Out / 3.5mm audio output x 1 port
Power: 1 port

Other specs
Remote: Bluetooth voice remote control, powered by 2 AAA batteries
Included accessories: Bluetooth voice remote control, HDMI cable, user guide
Power input: 100~240V 50/60Hz input, 5.2V, 2.1A output
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