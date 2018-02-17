Xiaomi Mi MIX 2s videoda gözüktü

Geçtiğimiz hafta Xiaomi Mi MIX 2s'in neredeyse tüm özellikleri sızdırılmıştı. Özellikleri ve çerçevesiz ekranıyla büyüleyen telefon Xiaomi Mi MIX 2s, bu seferde videoda ortaya çıktı. MWC 2018'de duyurulması beklenen telefonu, OnPhones isimli bir YouTube kanalı 12 saniyelik kısa bir videoda sergiledi.

Apple, iPhone X'da çerçevesiz ekran tasarımına geçmesiyle birlikte yıllardır kullandığı Home butonundan vazgeçmek zorunda kaldı. Daha önce iki kere ana ekran butonuna tıklayarak arka planda en son çalıştırdığımız uygulamaları kapatabiliyorduk lakin Home butonu kalkınca eski alışkanlıklarımızı da rafa kaldırmak zorunda kaldık. Hal böyle olunca parmağımızı ekranın en altından yukarıya doğru sürükleyerek bu işi yapar olduk. Anlaşılan o ki Apple'ın bu hareketi Xiaomi'nin de hoşuna gitmiş. OnPhones tarafından paylaşılan videoda Mi MIX 2s'i kullanan kişi, son uygulamalar ekranına ulaşmak için tıpkı iPhone X'da olduğu gibi parmağını ekranın en altından yukarıya doğru sürüklüyor. Xiaomi, bu özelliği opsiyon olarak sunmuş olabilir zira Android eksosisteminden alışık olduğumuz sanal butonlarla da son uygulamalar ekranına ulaşabilmek mümkün.

Videodaki cihaz için kesin olarak Xiaomi Mi MIX 2s diyemiyoruz. Üst kısmını göremediğimiz cihazın alt tarafında çerçeve olmaması ve arka plandaki tema rengi, görüntülerin Xiaomi Mi MIX 2s olduğu kanısına varmamızı sağlıyor.

https://onphones.com/mi-mix-2s-first-hands-video-leaked/2132/