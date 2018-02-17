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Xiaomi Mi MIX 2s videoda gözüktü

Xiaomi Mi MIX 2s bu seferde video da ortaya çıktı. Neredeyse tüm detaylarına hakim olduğumuz telefon 12 saniyelik kısa bir videoda görüntülendi. Xiaomi Mi MIX 2s'in konuk olduğu video haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
13,1b
1
24
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Mi MIX 2s videoda gözüktü
Geçtiğimiz hafta Xiaomi Mi MIX 2s'in neredeyse tüm özellikleri sızdırılmıştı. Özellikleri ve çerçevesiz ekranıyla büyüleyen telefon Xiaomi Mi MIX 2s, bu seferde videoda ortaya çıktı. MWC 2018'de duyurulması beklenen telefonu, OnPhones isimli bir YouTube kanalı 12 saniyelik kısa bir videoda sergiledi. 
Apple, iPhone X'da çerçevesiz ekran tasarımına geçmesiyle birlikte yıllardır kullandığı Home butonundan vazgeçmek zorunda kaldı. Daha önce iki kere ana ekran butonuna tıklayarak arka planda en son çalıştırdığımız uygulamaları kapatabiliyorduk lakin Home butonu kalkınca eski alışkanlıklarımızı da rafa kaldırmak zorunda kaldık. Hal böyle olunca parmağımızı ekranın en altından yukarıya doğru sürükleyerek bu işi yapar olduk. Anlaşılan o ki Apple'ın bu hareketi Xiaomi'nin de hoşuna gitmiş. OnPhones tarafından paylaşılan videoda Mi MIX 2s'i kullanan kişi, son uygulamalar ekranına ulaşmak için tıpkı iPhone X'da olduğu gibi parmağını ekranın en altından yukarıya doğru sürüklüyor. Xiaomi, bu özelliği opsiyon olarak sunmuş olabilir zira Android eksosisteminden alışık olduğumuz sanal butonlarla da son uygulamalar ekranına ulaşabilmek mümkün.
Videodaki cihaz için kesin olarak Xiaomi Mi MIX 2s diyemiyoruz. Üst kısmını göremediğimiz cihazın alt tarafında çerçeve olmaması ve arka plandaki tema rengi, görüntülerin Xiaomi Mi MIX 2s olduğu kanısına varmamızı sağlıyor. 

https://onphones.com/mi-mix-2s-first-hands-video-leaked/2132/ Yorum Yaz
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lg02561 1 yıl en beğenilen
gümbür gümbür geliyor bu telefon.
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pro-üye 1 yıl
Telefon değilde sanat dersek sevinirim.
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DH Misafiri 1 yıl
Xiaomi isim koyma konusunda cok basarisiz
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DH Misafiri 1 yıl
Halihazırda mix 2 kullanıyorum ve aktif olarak bu özelliği kullanıyorum. Üstelik beta sürümünde ve gram takılma olmadan.
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Gkn89 1 yıl
Fiyatı hakkında bilgi var midir ?
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V4LKyR 1 yıl
Patent davası gelebilir Apple'dan, yok o hareketi biz bulduk diye.
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GuitarxtanbuL 1 yıl
Mi7 ile aynı özellikler olursa dk durmam bunu alırım mi7 bin tek avantajı 4.400 mah batarya olacak sanırım
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Phantom II 1 yıl
Bizimkilerde(vestel) nasil daha fazla kar ederiz diye calismalar yapiyor,s200'lu telefonu 1000 liradan satiyor adamlar.
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Kerim5100 1 yıl
Bunu kötüleyecek iPhone X sahipleri nasıl bir bahane bulacaklar çok merak ediyorum :D
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INumber1OneI 1 yıl
gayet güzel bir marka bence başarılı
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gxhero 1 yıl
Ulan çine taklitçi diyorlardı bu hale geldi aynısı bizim şirketler için de olur inş vestelin kafası değişir inş hani en dandik parçaları alıp ürün çıkarıp yerli milli demekle olmuyor tasarım yapın bari rom a bile özelleştirme yapmadan satıyorlar telleri hemde yurtdışından gelen tepe modellerle kafa kafaya fiyata...
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CheckVizoR 1 yıl
Ne güzel kendi tarzın, şeklin varken,
çerçevesiz ekranın öncüsüyken ona bunu benzemeye çalışmanın
ne manası var anlamıyorum.
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