Xiaomi Mi MIX 2s tüm özellikleriyle gözler önüne serildi

11 Eylül 2017'de Xioami'nin düzenlediği özel bir etkinlikle lanse edilen Xiaomi Mi MIX 2'nin güncel versiyonu Xiaomi Mi MIX 2s modelinin tüm teknik detayları gözler önüne serildi. Telefonun 25 Şubat'ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi, Mi MIX 2 modelini lanse ederken ekran tasarımı için Full Screen 2.0 ibaresini kullanmıştı. Selefi mi MIX 2'ye nazaran daha gelişmiş özelliklere sahip olan Mi MIX 2s içinse Full Screen 3.0 dedikoduları ortalıkta dolaşıyor. Bu da bizleri daha yüksek oranlı ekran kasa boyutlarına sahip bir telefonun beklediği anlamına geliyor

Sızdırılan görseller neticesinde neredeyse çerçevesiz ekran olarak niteleyebileceğimiztelefonun, alışılagelmiş ekranların dışında bir panelle geleceğini söylememiz hiç de yanlış olmaz zira, Mi MIX 2'de ekranın sağ alt kenar boşluğuna konumlandırılan ön kamera, yeni modelde sağ üst tarafa konumlandırılmış. Kameranın konumundaki bu değişiklik de ekranın tıraşlanmasına sebebiyet vermiş. Açıkçası yeni ekran tasarımının bir hayli ilginç göründüğünü söyleyebiliriz ancak son kullanıcının tepkisi ne yönde olur bilinmez.

Telefonun teknik detaylarına inecek olursak, Snapdragon 845 yonga setinin ve 8 GB LPDDR4X sistem belleğinin güç vermesi beklenen cihaza, 256 GB dahili depolama biriminin eşlik ettiğini görmekteyiz. Teknik detayların paylaşıldığı görsele göre Xiaomi Mi MIX 2s, Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olacak. Kamera kısımında iseSony imzalı IMX363 numaralı optik zoom özellikli 12 MP çözünürlüklü çift arka kameranın tercih edileceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Ön tarafta yer alan kameranın teknik detaylarıyla ilgiliyse bir bilgi bulunmamakta lakin ön kameranın yüz tanıma algoritması tarafından destekleneceği söyleniyor.

Parmak izi tarayıcısı hakkında çeşitli spekülasyonlar bulunmakla birlikte kimi kesim parmak izi sensörünün ekrana gömülü bir şekilde geleceğini iddia ederken bazıları da tarayıcının arka panele konumlandırılacağını söylüyor. Elbette tüm bunlar telefon tanıtılana kadar iddia niteliği taşımakta ancak sızdırılan bilgilerde bizleri nasıl bir cihazın beklediği hakkında fikir veriyor. Son olarak Xiaomi'nin yeni modeli Mi MIX 2s'i MWC 2018'de görmeyi beklediğimi söyleyelim.

https://www.gizmochina.com/2018/02/09/xiaomi-mi-mix-2s-specs-sheet-design-leaked-reveals-12mp-dual-camera-display-fingerprint-sensor/