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Xiaomi Mi MIX 2s tüm özellikleriyle gözler önüne serildi

Xiaomi'nin MWC 2018'de tanıtacağı söylenen akıllı telefon modeli Mi MIX 2s'in neredeyse tüm teknik detayları sızdırıldı. Oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olan telefonla ilgili ayrıntılar haberde.
1 yıl
16,3b
1
38
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Mi MIX 2s tüm özellikleriyle gözler önüne serildi
11 Eylül 2017'de Xioami'nin düzenlediği özel bir etkinlikle lanse edilen Xiaomi Mi MIX 2'nin güncel versiyonu Xiaomi Mi MIX 2s modelinin tüm teknik detayları gözler önüne serildi. Telefonun 25 Şubat'ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.  
Xiaomi, Mi MIX 2 modelini lanse ederken ekran tasarımı için Full Screen 2.0 ibaresini kullanmıştı. Selefi mi MIX 2'ye nazaran daha gelişmiş özelliklere sahip olan Mi MIX 2s içinse Full Screen 3.0 dedikoduları ortalıkta dolaşıyor. Bu da bizleri daha yüksek oranlı ekran kasa boyutlarına sahip bir telefonun beklediği anlamına geliyor
Sızdırılan görseller neticesinde neredeyse çerçevesiz ekran olarak niteleyebileceğimiztelefonun, alışılagelmiş ekranların dışında bir panelle geleceğini söylememiz hiç de yanlış olmaz zira, Mi MIX 2'de ekranın sağ alt kenar boşluğuna konumlandırılan ön kamera, yeni modelde sağ üst tarafa konumlandırılmış. Kameranın konumundaki bu değişiklik de ekranın tıraşlanmasına sebebiyet vermiş. Açıkçası yeni ekran tasarımının bir hayli ilginç göründüğünü söyleyebiliriz ancak son kullanıcının tepkisi ne yönde olur bilinmez. 
Telefonun teknik detaylarına inecek olursak, Snapdragon 845 yonga setinin ve 8 GB LPDDR4X sistem belleğinin güç vermesi beklenen cihaza, 256 GB dahili depolama biriminin eşlik ettiğini görmekteyiz. Teknik detayların paylaşıldığı görsele göre Xiaomi Mi MIX 2s, Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olacak. Kamera kısımında iseSony imzalı IMX363 numaralı optik zoom özellikli 12 MP çözünürlüklü çift arka kameranın tercih edileceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Ön tarafta yer alan kameranın teknik detaylarıyla ilgiliyse bir bilgi bulunmamakta lakin ön kameranın yüz tanıma algoritması tarafından destekleneceği söyleniyor.
Parmak izi tarayıcısı hakkında çeşitli spekülasyonlar bulunmakla birlikte kimi kesim parmak izi sensörünün ekrana gömülü bir şekilde geleceğini iddia ederken bazıları da tarayıcının arka panele konumlandırılacağını söylüyor. Elbette tüm bunlar telefon tanıtılana kadar iddia niteliği taşımakta ancak sızdırılan bilgilerde bizleri nasıl bir cihazın beklediği hakkında fikir veriyor. Son olarak Xiaomi'nin yeni modeli Mi MIX 2s'i MWC 2018'de görmeyi beklediğimi söyleyelim. 

https://www.gizmochina.com/2018/02/09/xiaomi-mi-mix-2s-specs-sheet-design-leaked-reveals-12mp-dual-camera-display-fingerprint-sensor/ Yorum Yaz
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T Square 1 yıl en beğenilen
Bence çentik konulabilecek en iyi yere konmuş Xiaomi'yi tebrik ettim. Köşeden bir bildirim simgesinin kaplayacağı alan kadar boşluk kameraya ayrılmış bence gayet kullanışlı. Apple'nin ağaç gibi ortaya dikip felç etmesi çok daha kullanışsızdı.
Temsili :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bence çentik konulabilecek en iyi yere konmuş Xiaomi'yi tebrik ettim. Köşeden bir bildirim simgesinin kaplayacağı alan kadar boşluk kameraya ayrılmış bence gaye...
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homebird 1 yıl
Bence ön taraftaki kamerayı tamamen kaldırıp, arkaya selfi için küçük bir ekran konulmalı.
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WB 1 yıl
Kosedeki centik nedir oyle :))
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majesturk 1 yıl
Şimdi pekçok yapılan yenilik iyi yada kötü ilginç gelebilir, yadırganabilir ama şu bi gerçek, alışırsınız....
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Umutcan 1 yıl
Bu şekilde çentik olacağına katlanır kamera ile arka kamerayı öne çevirme imkanı ekleseler daha mantıklı olurdu.
Göze çok rahatsız edici duruyor açıkcası, simetri sorunu var.
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IBM 5100 1 yıl Umutcan
Orijinalden alıntı: Umutcan
Bu şekilde çentik olacağına katlanır kamera ile arka kamerayı öne çevirme imkanı ekleseler daha mantıklı olurdu.
Göze çok rahatsız edici duruyor açıkcası, simetri sorunu var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Aynen katılıyorum, ya bu sekilde katlanabilen telefon kamerası veya döner başlıklı kamera koyarsın.Yada Xiaomi'nin daha önce yaptığı gibi ittirmeli sistem yaparsın
Şu sensörleri ve kamerayı bir şekilde rahatsız ve kullanmaya etki etmeden Lcd panelin içine gömecek teknoloji çıkasıya kadar çentikli modeller piyasa sürecekler anlaşılan.
Atla deve değilki iş görecek ortalama bir kamera selfie ve Görüntülü görüşme için yeterlidir
bu iş 6-7 yıl önceki eğri/çukur ekranlı telefon modasına döndü.Fazla yaşamaz .
Xiaomi'nin yaptığı şey yanlış.Telefon bütünlüğünü zedeleyen yapı olmuş.Şayet ahizeyi tekrar klasik terine alacaksan o zaman o kamerayı'da oraya sığdırmalısın.Köşeden-ortadan ,çentik- çentik full dokunmatik telefonlarda çok göze batıyor.
Eski symbian telefonlarda kamera böyle sürekli gezerdi.
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Bana sorulsa "Kardeş kamerayı nereye koyalım?" diye "Ahiz yuvasının içine" derim direk.Zaten kasada çizik atıyorsun,kameranın koyacagı bölmeyi az genişletisin olur biter.
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starnetcafe 1 yıl
hahahahaha millet selfi çekerken kafam yamuk çıkarmı hesabına girmiş :D
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ByAliTR 1 yıl
şu çentikler her türlü beni rahatsız ediyor. bu da olmamış bence.
ön üst tarafa kameranın sığacağı kadar minik bir enden ene çerçeve ekleyin, olsun bitsin. en güzel gözükeni, dikkat çekeni bu olacaktır bence.
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savasserter 1 yıl
Parmak izi okuyucusunu amoled ekranın altına yerleştiren teknoloji aynı işi ön kamera içinde yapar. İhtiyaç olan biraz daha zaman. Sonrasında çentik olayı tarihe karışır ve geçmişe dönüp baktığımızda çentikli modellere güleriz :)
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C_K 1 yıl
Köşesi rahatsız edici görünüyor.
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Angel of the Lord 1 yıl
Mi mix 2'de tanıtım görselleri ile kullanıcıya ulaşan telefonun tasarımı arasında fark vardı çerçeve konusunda. Yine öyle olmaz umarım.
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MaSSive 1 yıl
Android cephesin de , Xiaomi firmasına politik baskılar,engeller olmasa,gerek fiyat gerekse performans olarak,piyasayı siler süpürür.
Mi mix 2s e gelince ,neredeyse her çerçevesiz telefon tasarımınının iphone X ile kıyaslandığı bir ortamda,kamera nın, farklı tasarım adına yeri iyi düşünülmüş.
Fakat ,Simetri denen birşey var.Simetri hastaları bu modeli tercih etmeyecektir.
Sol köşeye de,herhangi bir sensörü koysalarmış tasarım olarak,ekran nın köşesin deki çentik daha az göze batardı diye düşünüyorım.
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xiaomi, mobil dünya kongresi ve
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