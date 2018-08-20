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Xiaomi Mi MIX 3 görüntüleri sızdı: Tamamen ekrandan oluşan tasarım ve ekrandan parmak izi okuma

Xiaomi'nin Eylül ayında tanıtacağı yeni amiral gemisi Mi MIX 3, tamamen ekrandan oluşan tasarımıyla kameralara poz verdi. Ön ve arka paneli görüntülenen Mi MIX 3'ün sızdırılan görselleri haberimizde.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Çerçevesiz ekran tasarımının öncülerinden olan Xiaomi, Mi MIX 3 modeliyle adeta zirveye oynayacak. Çinli üretici, sonsuz ekran deneyimi sunmak için geliştirdiği Mi MIX ailesinin dördüncü ferdi Mi MIX 3 ile birlikte yüzde 91.24 ekran/kasa oranına sahip Vivo Nex'e ve yüzde 92.25'i ekrandan oluşan Oppo Find X'e en büyük cevabını verecek. Sızan Mi MIX 3 görselleri de telefonun %90'ın üzerinde ekran/kasa oranına sahip olacağına ve bu telefonlar ile rekabet edebileceğini gösteriyor.

Mi MIX 3, tamamen ekrandan oluşan tasarım ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla gelecek

Xiaomi Mi MIX 3 görüntüleri sızdı: Tamamen ekrandan oluşan tasarım ve ekrandan parmak izi okuma
 
Mi MIX 2s'in tasarım hatlarını hatırlayacak olursak, üst barda ahizenin konuşlanması için oldukça ince bir çerçeve bulunuyordu. Selife kamerası ise alt tarafta kalın olarak niteleyebileceğimiz bir çerçevenin içerisine yerleştirilmişti ancak Mı MIX 3 ile birlikte alt bardaki çerçeveler de tıraşlanmış durumda. Bu da Vivo NEX'de olduğu gibi Mi MIX 3'de de açılıp kapanabilen bir periskop kamera mekanizmasının kullanılacağına işaret ediyor. 
Dikey şekilde konumlandırılmış çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak olan Mi MIX 3'ün arka yüzeyinde herhangi bir parmak izi tarayıcısı bulunmuyor. Dolayısıyla Mi MIX 3'ün ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olacağı ihtimalleri de güçlenmiş durumda. 
En az 6 inç büyüklüğünde OLED ekran, Snapdragon 845, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olması beklenen Xiaomi Mi MIX 3'ün tanıtım tarihi için 15 Eylül işaret ediliyor.   

https://www.gizchina.com/2018/08/20/supposed-mi-mix-3-live-image-leaks-once-again-shows-razor-thin-bottom-bezel/ Yorum Yaz
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Kefelon 9 ay en beğenilen
Meizu 16 bu seneye hem özellikleriyle hem de fiyatıyla noktayı koydu. Daha fazla cihaza gerek yok. Türkiye fiyatını da biraz mantıklı yaparlarsa bizde de çok satar.
Meizu 16 bu seneye hem özellikleriyle hem de fiyatıyla noktayı koydu. Daha fazla cihaza gerek yok. Türkiye fiyatını da biraz mantıklı yaparlarsa bizde de çok sa...
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Emre Kocakaya 9 ay
Bu yil mevzu meizu
Gerisi hikaya
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fox5578 9 ay
artık xiaomi cihazlarını tavsiye etmiyorum. çünkü oldukça pahalı ve artık eskisi gibi f/p ürünleri yok. madem çok para veriyoruz neden xiaomi alalım. mix 3 4-5 bin tl den aşağı olmaz
artık xiaomi cihazlarını tavsiye etmiyorum. çünkü oldukça pahalı ve artık eskisi gibi f/p ürünleri yok. madem çok para veriyoruz neden xiaomi alalım. mix 3 4-5 ...
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cabriyo 9 ay
güncelleme ile performansı düşürme olayına gelirsek iphone ve samsunga hiç güvenmiyorum. inşallah bu şaomi yada huawei böyle ali cengiz oyunları yapmazlar. telefonu çıkar snapdragon 1500 diye sonra güncelleme ile düşür 225e.
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deniz_sea 9 ay
Reklamlar full ekran - sıfır çerçeve
Gerçekler kısmen ekran - alsana çerçeve :) :) :)
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Johan Elmander 9 ay
Geleneksel sıfır çerçeve yeni mi mix haberleri başlamış yine.
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foreveriphone 9 ay
3000 tlden daha pahalıya Mi6 satıyorlar bu cihaz 5500tlden aşağı gelmez paralel ithalatta.Dolayısıyla note 9 almak daha mantıklı bunun her türlü üstünden geçer.
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hanox 9 ay
Adamlar taklitle başladı şimdi ise çoğu markadan daha iyi iş çıkarıyorlar.
Şöyle bir tasarımı Sony ve Htc'den beklemek artık garipsenir oldu.
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fox5578 9 ay
artık xiaomi cihazlarını tavsiye etmiyorum. çünkü oldukça pahalı ve artık eskisi gibi f/p ürünleri yok. madem çok para veriyoruz neden xiaomi alalım. mix 3 4-5 bin tl den aşağı olmaz
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Emre Kocakaya 9 ay
Bu yil mevzu meizu
Gerisi hikaya
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AqRaMa 9 ay
çok güzel olmuş lakin fiyatlar ateş pahası.
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Kefelon 9 ay en beğenilen
Meizu 16 bu seneye hem özellikleriyle hem de fiyatıyla noktayı koydu. Daha fazla cihaza gerek yok. Türkiye fiyatını da biraz mantıklı yaparlarsa bizde de çok satar.
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