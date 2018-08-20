Xiaomi Mi MIX 3 görüntüleri sızdı: Tamamen ekrandan oluşan tasarım ve ekrandan parmak izi okuma

Çerçevesiz ekran tasarımının öncülerinden olan Xiaomi, Mi MIX 3 modeliyle adeta zirveye oynayacak. Çinli üretici, sonsuz ekran deneyimi sunmak için geliştirdiği Mi MIX ailesinin dördüncü ferdi Mi MIX 3 ile birlikte yüzde 91.24 ekran/kasa oranına sahip Vivo Nex'e ve yüzde 92.25'i ekrandan oluşan Oppo Find X'e en büyük cevabını verecek. Sızan Mi MIX 3 görselleri de telefonun %90'ın üzerinde ekran/kasa oranına sahip olacağına ve bu telefonlar ile rekabet edebileceğini gösteriyor.

Mi MIX 3, tamamen ekrandan oluşan tasarım ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla gelecek

Mi MIX 2s'in tasarım hatlarını hatırlayacak olursak, üst barda ahizenin konuşlanması için oldukça ince bir çerçeve bulunuyordu. Selife kamerası ise alt tarafta kalın olarak niteleyebileceğimiz bir çerçevenin içerisine yerleştirilmişti ancak Mı MIX 3 ile birlikte alt bardaki çerçeveler de tıraşlanmış durumda. Bu da Vivo NEX'de olduğu gibi Mi MIX 3'de de açılıp kapanabilen bir periskop kamera mekanizmasının kullanılacağına işaret ediyor.

Dikey şekilde konumlandırılmış çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak olan Mi MIX 3'ün arka yüzeyinde herhangi bir parmak izi tarayıcısı bulunmuyor. Dolayısıyla Mi MIX 3'ün ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olacağı ihtimalleri de güçlenmiş durumda.

En az 6 inç büyüklüğünde OLED ekran, Snapdragon 845, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olması beklenen Xiaomi Mi MIX 3'ün tanıtım tarihi için 15 Eylül işaret ediliyor.

https://www.gizchina.com/2018/08/20/supposed-mi-mix-3-live-image-leaks-once-again-shows-razor-thin-bottom-bezel/