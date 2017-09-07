Xiaomi, Mi Mix 2'nin yanında başka bir cihazını daha tanıtabilir

Xiomi; 11 Eylül'de Mi Mix serisinin ikinci varyasyonunu tanıtmaya hazırlanırken Çinli şirketin başkanı Lin Bin, yeni Weibo yayınında ikinci bir ürün hakkında ipucu verdi.

Xiomi; Mi Mix 2'nin yanında bir de Mi Note 3'ü tanıtabilir. Çinli başkan Lin Bin'ın Weibo yayınındaki ipuçlarından yola çıkılarak Mi Mix 2'nin yanında bir de Mi Note 3'ün tanıtılacağı söyleniyor.

Lansmana bir haftadan az bir süre kalmışken bu yazıyla birlikte Mi Mix 2'nin yüz tanıma özelliğine sahip olacağı da doğrulanıyor.

http://www.gsmarena.com/xiaomi_may_unveil_one_more_device_at_mi_mix_2_unveiling_latter_stars_in_new_teaser_video-news-27158.php