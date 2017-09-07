Xiaomi, Mi Mix 2'nin yanında başka bir cihazını daha tanıtabilir

Teknoloji Editörü
Xiomi; 11 Eylül'de Mi Mix serisinin ikinci varyasyonunu tanıtmaya hazırlanırken Çinli şirketin başkanı Lin Bin, yeni Weibo yayınında ikinci bir ürün hakkında ipucu verdi.
Xiomi; Mi Mix 2'nin yanında bir de Mi Note 3'ü tanıtabilir. Çinli başkan Lin Bin'ın Weibo yayınındaki ipuçlarından yola çıkılarak Mi Mix 2'nin yanında bir de Mi Note 3'ün tanıtılacağı söyleniyor.
Lansmana bir haftadan az bir süre kalmışken bu yazıyla birlikte Mi Mix 2'nin yüz tanıma özelliğine sahip olacağı da doğrulanıyor.
http://www.gsmarena.com/xiaomi_may_unveil_one_more_device_at_mi_mix_2_unveiling_latter_stars_in_new_teaser_video-news-27158.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güzel değil mate 10. Tam ekran olacak dedi ceo ama kendi dediği bile yalan çıktı halen çerçeve var.
Mi mix 2 halen en yakışıklı telefon olacak gibi eğer başka firma sürpriz yapmazsa.
inşallah çıkmaz diye düşünüyorum çünkü bende mi 6 kullanıyorum çok memnunum ama mi mix çok beğenmiştim fakat iyiki acele etmemişim çünkü çok kırılgan bir cihazdı.şimdi daha dayanıklı olur ve fiyatıda makul seviye de tutarlarsa verir mi 6 yı hemen mi mix 2 çakarım bitane affetmem :)