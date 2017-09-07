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HTC çok yakında Google çatısı altına girebilir

Akıllı telefon pazarında önemli modellerin altında imzası olan HTC, yakın zamanda Google’a satılabilir. Görüşmelerin artık son aşamaya geldiği ifade ediliyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir mali sıkıntıda olan Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC’nin tamamen satılacağı gündeme geliyor. Bu hafta konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. HTC en yakın ortağına satılmak üzere.

Kötü gidiş durmadı

2012 yılı başlarına kadar ABD pazarında birinci akıllı telefon pazarında ise yedinci sırada bulunan HTC, o dönemlerde Evo, Desire ve One serisi gibi çok beğenilen Android telefonlara imza atmıştı. Ayrıca Nexus programının ilk akıllı telefonu da HTC imzasını taşıyordu.

Ne var ki o günden sonra firma büyük bir düşüşün içerisine girdi. Samsung ve Apple’ın sürekli yükseliş içerisinde olması, tüketicilerin ilgisini çekecek yeniliklerin eksikliği gibi unsurlar olumsuz etki yaptı. Nokia’nın kaybettiği büyük pazar payından hiç bir şey kapamayan HTC rakiplerine geçildi ve çok gerilere düştü.

Bu düşüş beraberinde mali yükleri de getirdi. Üretilen telefonların satışları maliyeti ve pazarlama masraflarını karşılayamaz oldu. Üst üste 8 çeyrek dönemde zarar açıklayan HTC için artık bu durum sürdürülemez hale geldi. Ağustos ayında firma tarihindeki en büyük zarardan sonra satış opsiyonları da masaya yatırıldı.

Ayrıca Bkz. "James Bond artık Apple için çalışacak"

Sektörden gelen bilgilere göre HTC ve Google satış anlaşması için görüşmelere başlamış durumda. Satış için iki opsiyon gündemde. Google ya stratejik ortak olacak ya da mobil cihaz bölümünü satın alacak. HTC Vive bölümünün ise HTC iştiraki olarak kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Google’ın Motorola tecrübesini hatırlayacak olursak muhtemelen mobil cihaz bölümünü tamamen satın alacaktır. Motorola da Google çatısı altına girdikten sonra Moto X ve Moto G gibi önemli serilere imza atmıştı. Bugün Motorola markası eski problemlerinden uzaklaşmış ve yeniden iddialı hale gelmiş durumda. HTC de aynı şeyleri yaşayabilir. 

 

https://www.phonearena.com/news/Report-HTC-and-Google-in-final-stage-of-negotiation-regarding-sale-of-smartphone-business_id97829 Yorum Yaz
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Deae 1 yıl
Ne kadar çok bilen var forumda yahu, yok neymiş zamanında htc yi uyarmış mış, sanki evdeki veledin kulağını çekiyor lafa bak.
Benim kişisel fikrim Google katkı sağlayacak Htc markasına. Reklam desteği verilirse çok iyi yerlere gelecektir.
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DODANLI 1 yıl
HTC U11 de kurtaramadı sanırım. Aslında U11 in pili biraz büyük olsaydı, ön yüzü biraz daha güzel yapsaydı eleştirebilecek hiç bir yanı kalmazdı ve Android tarafının herkes tarafından kabul gören en iyi cihazı olabilirdi. Htc tarafında uzun zaman sonra güzel telefon olmuştu u11. Tabi Apple ve Samsung un hakimiyetinin olduğu bir yerde diğer firmaların gerçekten işi zor.
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SixSixSix 1 yıl DODANLI
DODANLI
HTC U11 de kurtaramadı sanırım. Aslında U11 in pili biraz büyük olsaydı, ön yüzü biraz daha güzel yapsaydı eleştirebilecek hiç bir yanı kalmazdı ve Android tarafının herkes tarafından kabul gören en iyi cihazı olabilirdi. Htc tarafında uzun zaman sonra güzel telefon olmuştu u11. Tabi Apple ve Samsung un hakimiyetinin olduğu bir yerde diğer firmaların gerçekten işi zor.

Pilin mAh değeriyle, ekran-kasa oranıyla falan ilgilenmiyor ki çoğu kişi. İnsanlar gidip gözü kapalı bir şekilde Apple alıyor, Samsung alıyor geçiyor. iPhone 7'de 1960 mAh batarya, %65.6 ekran-kasa oranı var. Yine de rekor kırıyor satışlarda.
HTC son yıllarda reklam işini yapamadı ve kaybetti. Eskiden uluslararası futbol maçlarında falan görüyordum HTC reklamlarını. Bir de günümüze gelirim. İnsan YouTube'a 5 saniyelik reklam verir en azından, bunu bile yapmıyorlar.
Berkecan ve Pelinsu kitlesine hitap etmezsen, yalnızca telefondan anlayan kişilere cihaz satabilirsin. S8 ve S8+ bilmem kaç milyon satmıştır şimdiye kadar. Bence U11 çok daha iyi bir cihaz ama hak ettiği değeri göremiyor işte. Yalnızca U11 değil, geçen seneki 10 modeli de 2016'nın en iyi akıllı telefonlarından biriydi. Pixel ve Pixel XL de unutulmamalı. Olmuyor işte, reklam olmayınca olmuyor.
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haberelectro 1 yıl
Birinin altına girmeden yaşaması zordu bu saatten sonra.
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DH Misafiri 1 yıl
adam akıllı telefon çıkarsalardı böyle olmazdı belki de ben böyle düşünüyorum
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kadirirdem 1 yıl
Demek ki U11 de kurtarmadı seni HTC!,biz sana çok dedik zamanında.
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Alkımm 1 yıl
Google htc ismini kullanmaz sirket içinde ne gelişim varsa ne patent varsa alır.Posasını da isteyen birine verir güle güle htc
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BekirTemel 1 yıl
Htc adına sevindim yok olup gitmeyi hak etmiyorlar
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firtinax 1 yıl BekirTemel
BekirTemel
Htc adına sevindim yok olup gitmeyi hak etmiyorlar

Motorola'yı düşünce yok olabilir. HTC'nin sorunu fiyat / performans dengesini tutturamaması.
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xxxx1 1 yıl
Google,hayatta telefon yapıp satmaz, patent lerin vs baska şeylerin peşinde olduğu belli...
Satıldığı an, htc nin de bittiği andır...motorolo yı kılçıkları kalmış şekilde lenovo ya satmıştı google... yazık böyle orijinal donanım firmaları büyük kapitalistler tarafından yutuluyor...
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High Sierra 1 yıl
Motorola zamanında hiç istemedim Google'ın böylesine bir şirketi satın almasına. Htc sadece telefon sektörüne odaklı çalıştığı için bu sektöre getirdiklerini saymakla bitiremeyiz. Açıkçası bu sona gelişi şirketin aşırı kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor. Herkes farkında Amerika'da en çok tercih edilen üçüncü üretici htc idi. Apple ve Samsung sonrasında gelirdi Nokia'nın ölüşü ile htc.
Bu avantajı kullanamayıp bu günlere gelen bir firmaya üzülüyorum. Nokia'dan ve Palm'dan sonra en acı sona sahip olacak bir üretici htc.
Açıkçası vive yerine mobil birimi elden çıkarmayı düşünmeleri çok daha mantıklı. Hiç değilse vive konusunda oculus tarafı vive'ı yakalamaktan ziyade mobile (Gear VR beraber geliştirmeleri) yönelmesi Oculus'un güçlenmeye çalıştığını gösteriyor. Bunu Toshiba en çok kar getiren bölümlerinden olan bellek birimini satmaya çalışması ile anmak istiyorum. Amd de saçma sapan hareketler yaptı Adreno kısmını Qualcomm a sattı şirketi bugünlere AMD getirdi. Az kalsın Radeon kısmını da satacaktı.
Bu piyasa eğer Google ile aynı paydada çalışmaya devam edilir de Google cihaz serilerinde devam kararı alırsa (büyük ihtimal Pixel by htc şeklinde üretim yapılır.) One gibi U11 gibi bir şaheseri göremeyecek. Biz de Pixel cihazlarına baka baka odlar puflarız. İşin tek iyi yani Google kamerada rakipsiz hale gelecek. Ancak tek rakibi LG ve Huawei olur kamerada Apple ve Samsung'dan ziyade.
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SixSixSix 1 yıl
Yazılım tarafında sorun olmaz ama donanım anlamında aynı kalite devam etmeyebilir. Umarım HTC adına yakışır cihazlar çıkmaya devam eder.
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