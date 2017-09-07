HTC çok yakında Google çatısı altına girebilir

Bir süredir mali sıkıntıda olan Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC’nin tamamen satılacağı gündeme geliyor. Bu hafta konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. HTC en yakın ortağına satılmak üzere.

Kötü gidiş durmadı

2012 yılı başlarına kadar ABD pazarında birinci akıllı telefon pazarında ise yedinci sırada bulunan HTC, o dönemlerde Evo, Desire ve One serisi gibi çok beğenilen Android telefonlara imza atmıştı. Ayrıca Nexus programının ilk akıllı telefonu da HTC imzasını taşıyordu.

Ne var ki o günden sonra firma büyük bir düşüşün içerisine girdi. Samsung ve Apple’ın sürekli yükseliş içerisinde olması, tüketicilerin ilgisini çekecek yeniliklerin eksikliği gibi unsurlar olumsuz etki yaptı. Nokia’nın kaybettiği büyük pazar payından hiç bir şey kapamayan HTC rakiplerine geçildi ve çok gerilere düştü.

Bu düşüş beraberinde mali yükleri de getirdi. Üretilen telefonların satışları maliyeti ve pazarlama masraflarını karşılayamaz oldu. Üst üste 8 çeyrek dönemde zarar açıklayan HTC için artık bu durum sürdürülemez hale geldi. Ağustos ayında firma tarihindeki en büyük zarardan sonra satış opsiyonları da masaya yatırıldı.

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Sektörden gelen bilgilere göre HTC ve Google satış anlaşması için görüşmelere başlamış durumda. Satış için iki opsiyon gündemde. Google ya stratejik ortak olacak ya da mobil cihaz bölümünü satın alacak. HTC Vive bölümünün ise HTC iştiraki olarak kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Google’ın Motorola tecrübesini hatırlayacak olursak muhtemelen mobil cihaz bölümünü tamamen satın alacaktır. Motorola da Google çatısı altına girdikten sonra Moto X ve Moto G gibi önemli serilere imza atmıştı. Bugün Motorola markası eski problemlerinden uzaklaşmış ve yeniden iddialı hale gelmiş durumda. HTC de aynı şeyleri yaşayabilir.