Xiaomi Mi Mix 3 kararlı Android 10 güncellemesine kavuştu

Xiaomi'nin Android güncellemelerini vaktinde kullanıcılarına ulaştırması ve cihazlarının büyük kısmı için uzun yıllar boyunca sistem güncellemeleri yayınlamaya devam etmesi hayran kitlesi tarafından en çok sevilen ve takdir gören özelliklerinden bir tanesi.

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Şirket, bu konudaki şöhretinin hakkını fazlası veriyor diyebiliriz. Örneğin Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile 2018 yılında piyasaya sunmuş olduğu, daha sonra ise Android 9 Pie güncellemesi yayınladığı geçmiş amiral gemilerinden Mi Mix 3, bugün itibari ile MIUI 11 ile birlikte gelen Android 10 güncellemesine kavuştu.

Güncellemenin hem kararlı hem de küresel sürüm olduğunu dile getirmekte fayda var. Yani güncelleme hali hazırda herhangi bir test aşamasından geçmiyor ve tam, eksiksiz haliyle kullanıcılar ile buluşuyor.

MIUI 11.0.3.0 (QEEMIXM) sürüm numarasını taşıyan güncelleme, Şubat 2020 güvenlik yamasını da kapsıyor ve dizi hata düzeltmesi ile çeşitli performans optimizasyonlarıyla geliyor. Ayrıca güncellemenin toplam ağırlığı 2 GB.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_mix_3_gets_global_stable_android_10_update-news-41877.php

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Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için tüm bölgelere ulaşması biraz vakit alabilir. Bu bakımdan ülkemizdeki kullanıcıların ne zaman güncellemeyi alabilecekleri şu an için büyük bir soru işareti.