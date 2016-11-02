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Xiaomi Mi Mix kolay kırılıyor

Rüyadan gerçeğe dönüşen akıllı telefon olarak lanse edilen Xiaomi’nin yeni amiral gemi modeli Mi Mix, ekran konusunda hayal kırıklığı oluşturacak gibi görünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14,3b
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70
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Mix kolay kırılıyor

Ekran çerçeveleri çok ince olan veya kenardan kavisli ekrana sahip olan akıllı telefonların en büyük dezavantajı ekran kırılmaları. Özellikle yan taraftan alınan darbelerde kırılma kaçınılmaz oluyor. Xiaomi’nin bu ay satışa çıkacak yenilikçi telefonu Mi Mix de bunun kurbanlarından.

Ekranı Dayanıksız

Xiaomi’nin 2 yıldır üzerinde çalıştığı ve bu ay içerisinde piyasaya sürmeyi planladığı Mi Mix adındaki adeta çerçevesiz akıllı telefon, bir süredir bazı satış mağazalarında test ediliyor. Bir kullanıcının başına gelenler cihaz ekranının kırılmalara karşı ne kadar dayanıksız olduğunun göstergesi.

Xiaomi Mi Max, üç kenarı çok ince ve sadece alt kenarında çerçevesi olan bir yapıda. Daha önce Sharp’ın bazı akıllı telefonlarında gördüğümüz bu konsept sayesinde kullanıcıya çerçevesiz bir ekran hissiyatı sunuluyor.

Yer darlığından dolayı alt kısımdaki bileşenlerde de optimizasyonlar yapılmış. Örneğin standart yakınlık sensörü yerinde ultrason tabanlı bir yakınlık sensörü kullanılıyor. Ahize yerine ise ses iletimi yapan piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor.

Kullanıcı bahse konu satış mağazasında yeni modeli incelerken yanlışlıkla elinden düşürdüğünü ve ekran kenarının kırıldığını belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook’un Snapchat tutkusu bitmiyor"

Bununla birlikte Xiaomi’nin bazı konularda eksik kalması eleştiriliyor. Ekranın en azından safir kaplama veya Gorilla Glass 5 ile sağlamlaştırılması gerekirdi. Kasanın seramik olması da kırılganlığı arttırıyor. Muhtemelen fiyatı düşük tutmak için bunlardan fedakârlık edildi ancak kırılmalara karşı dayanıklılık düşük kaldı. Bu noktada ekranı sağlamlaştırmak kullanıcının kendisine kalacak.

Xiaomi Mi Mix amiral gemi modeli, 4GB LPDDR4 RAM/128GB kapasiteli versiyon 516$, 6GB LPDDR4 RAM/256GB kapasiteli 18 karat altın işleme versiyon ise 590$ olarak bu ay itibariyle piyasaya çıkacak.


http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/11/1/13492066/mi-mix-cracked-release Yorum Yaz
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kaptanos 3 yıl en beğenilen
Koskoca dh ne haberlere kaldı. Telefon bu düşünce kırılır, iphone'lar Samsung'lar düşünce çatır çatır kırılıyor, bu telefon ki çerçevesiz kırılması çok daha normal. Ne saçma haberler yapar oldunuz. Yok (çerçevesiz telefon) düşünce ekran kırılmış.
Ayrıca editörünüze de biraz bilgi aşılayın seramik kaplama oldukça pahalı olduğu için çoğu üretici tercih etmiyor, ucuzlukla nasıl bağdaştırdı merak ediyorum ?
Koskoca dh ne haberlere kaldı. Telefon bu düşünce kırılır, iphone'lar Samsung'lar düşünce çatır çatır kırılıyor, bu telefon ki çerçevesiz kırılması çok daha nor...
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Charles Xavier 3 yıl
Apple'a zeval gelmesin diye Ekrem71 tarafından hazırlanmış kasıtlı bir karalama haberi gibi geldi.
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okan_cehapelioglu 3 yıl
İphone 6 plus telefonum elimden düşmesi sonucu ekranı kırıldı aynı şekil Samsung s7 edge telefonumda daha iki gunlukken dolmuşta koltuk mesafesinden düşmesi sonucu ekranı kırıldı telefonu sert bir yere düşünürsen kırılır kardeşim buda haber niteliği taşımaz saçma sapan bi haber hıyarın biri inceleme sırasında elinden telefonu sert zemine düşürüyor vay ne dayanıksız telefonmuş asıl kırılmasa haber niteliği taşır
İphone 6 plus telefonum elimden düşmesi sonucu ekranı kırıldı aynı şekil Samsung s7 edge telefonumda daha iki gunlukken dolmuşta koltuk mesafesinden düşmesi son...
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DH Misafiri 2 yıl
Gerçekten Efsane Bir Telefon Daha alalı 1 hafta oldu.
Herşeyiyle mükemmel Apple ve samsung bakadursun 256 GB dahili hafıza 6 GB RAM sadece bunlar bile ürünü almak için yeterli iken seramik muhteşem bir görüntüsü var elinize aldığınızda bı bebek gibi davraniyorsunuz.
Ekran oldukça iyi ayrıca tek elle kullanım modu inanılmaz kolay.
Oyunlar uygulamalar akıyor resmen yukledikce daha yok mu diyor.
Kamerası da gayet basarili.
Birçok araştırma yaptım ve karar kılıp aldım çok memnunum alipta memnun olmayacak birini bilmiyorum.
Şarjı 2 Gün gidiyor.
Silikon bir kılıf ile düşmelere karşı gayet dayanıklı oluyor.
Bütün özelliklerini yazmak istiyorum ama buna bir kitap gerekli sanırım daha önce dediğim gibi almak isteyen hemen alsın 10 yıl gideri var... PC de bile olmayan özellikleri var. Bu gün laptop larda bile 6 GB ram kullanılmazken telefonda kullanılmış leb demeden Çorum coğrafi haritasını çıkartıyor makine :)
Uzun lafın kısası kesinlikle tavsiye ediyorum.
Daha iyisi yok...
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resfaction 3 yıl
Artik telefon alirken kasasi metal mi on cami saglam mi gorilla bilmem kac mi diye oncelik atar hale geldim,sonra kafamdaki fiyata uygun islemci ve ram e bakip telefon aldim.iyi gunler
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sis651 3 yıl
Kenarı cam telefon yaparlar, kırılmasın diye plastik kılıfa soktururlar.
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ozcaka 3 yıl
Kolay kolay yorum yapmasam da. Bu sekilde bi haber dh ye yakismadi. Dusen her telefon kirilir(battaniyeye sarmassaniz) neyse ogrendik xomi dusunce kiriliyo. Peki iphone? Bi haber de onunla ilgili yapsaniz 2 telefonu da ane mesafeden yere atsaniz sonucu haber yapmis olsaniz daha makbuldu. Saygilar
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muratcan1981 3 yıl
vayyyy habere bak nasıl olur yaaa telefon yere düşmüş kırılmış hadi canım buna kim inanır?
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teknokaptan 3 yıl
siz turkiyenin sirketisiniz turkiye icin haber yapiyorsunuz o yuzden haber yaparken turkiyeye gore olan fiyatida son satira eklerseniz iyi olacak 590 dolar diyince bazi kisiler 590 dolara alamayi dusunuyor akillari sira neyse haberi yapiyorsan turkiye icin gereken bilgiyi ver sayin haberci.
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cato16 3 yıl
Telefonu düşürürseniz, kırılır bu kadar basit.
Neyin tartışması dönmüüş burada anlam veremedim.
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chaturanga 3 yıl
iPhone 7s plus plus minus ta camdan sektirme özelliği gelecekmiş arkadaşlar. Cama taş atıyorsun, sekiyor kafan yarılıyor, gibi. Kurşun atıyorlar iphone a sekiyor Allah korusun dikkat edin :)
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cherkesomer 3 yıl
kaçkere yazdım s7 edgeler çıkalı 1 ay olmadan sahibindende ekran ve arka camı kırık ilanlarla doldu die! ozaman körmüydünüzde bu cihazın ekranı çabuk kırılıyor die karalama yapıyorsunuz_? cihaz öncü olabilecek yapısıyla dikkat çekiyor zaten dayanıklılığıyla değil! boşuna kutusundan koruma kılıfıyla beraber gelmiyor cihaz! birinin ekranını kırması şart değildi zaten bizim bunu anlamamız için! sonra mesut çevik gibi tepki alınca baa saldırdılar die video çekersiniz! yanlı olmayın diye illaa herkesin tepkisini sert verdiği yorumlarmı yazılması gerekiyor_?
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cmbrbr 3 yıl
Amriral gemisi denilen telefonların yarı fiyatını neredeyse aynı performansı sunan telefon için dayanıksız diyorlar. O zaman gidin 3000tl istediğinizi alın. Ayrıca her tarafı ekran olan telefonun nasıl daha dayanıklı olması bekleniyor? Çamur at izi kalsın uslubu maalesef milletimizin karakterine islemis.
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