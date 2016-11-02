Xiaomi Mi Mix kolay kırılıyor

Ekran çerçeveleri çok ince olan veya kenardan kavisli ekrana sahip olan akıllı telefonların en büyük dezavantajı ekran kırılmaları. Özellikle yan taraftan alınan darbelerde kırılma kaçınılmaz oluyor. Xiaomi’nin bu ay satışa çıkacak yenilikçi telefonu Mi Mix de bunun kurbanlarından.

Ekranı Dayanıksız

Xiaomi’nin 2 yıldır üzerinde çalıştığı ve bu ay içerisinde piyasaya sürmeyi planladığı Mi Mix adındaki adeta çerçevesiz akıllı telefon, bir süredir bazı satış mağazalarında test ediliyor. Bir kullanıcının başına gelenler cihaz ekranının kırılmalara karşı ne kadar dayanıksız olduğunun göstergesi.

Xiaomi Mi Max, üç kenarı çok ince ve sadece alt kenarında çerçevesi olan bir yapıda. Daha önce Sharp’ın bazı akıllı telefonlarında gördüğümüz bu konsept sayesinde kullanıcıya çerçevesiz bir ekran hissiyatı sunuluyor.

Yer darlığından dolayı alt kısımdaki bileşenlerde de optimizasyonlar yapılmış. Örneğin standart yakınlık sensörü yerinde ultrason tabanlı bir yakınlık sensörü kullanılıyor. Ahize yerine ise ses iletimi yapan piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor.

Kullanıcı bahse konu satış mağazasında yeni modeli incelerken yanlışlıkla elinden düşürdüğünü ve ekran kenarının kırıldığını belirtiyor.

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Bununla birlikte Xiaomi’nin bazı konularda eksik kalması eleştiriliyor. Ekranın en azından safir kaplama veya Gorilla Glass 5 ile sağlamlaştırılması gerekirdi. Kasanın seramik olması da kırılganlığı arttırıyor. Muhtemelen fiyatı düşük tutmak için bunlardan fedakârlık edildi ancak kırılmalara karşı dayanıklılık düşük kaldı. Bu noktada ekranı sağlamlaştırmak kullanıcının kendisine kalacak.

Xiaomi Mi Mix amiral gemi modeli, 4GB LPDDR4 RAM/128GB kapasiteli versiyon 516$, 6GB LPDDR4 RAM/256GB kapasiteli 18 karat altın işleme versiyon ise 590$ olarak bu ay itibariyle piyasaya çıkacak.